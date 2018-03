Von Petra Nikolic

Wiesloch. Er spricht von Heimatliebe und bringt damit etwas Poetisches in ein aktuelles Thema in Deutschland, das viel zu sehr vom Verstand und viel zu wenig vom Herz bestimmt wird. Integration, Aufnahmeverfahren, Asylpolitik - das sind Begriffe, die dem Schriftsteller Feridun Zaimoglu zu mechanisch sind, die nicht erkennen lassen, wie viele individuelle Schicksale sich dahinter verbergen. "Lehrt die Menschen, die zu uns kommen, das Land zu lieben, in dem sie gelandet sind, und fragt sie nach ihrer Geschichte", schlägt der Schriftsteller vor, als er aufgefordert wird, zur Asylpolitik Stellung zu beziehen.

Geschichten aufheben, sammeln und in eine Form gießen - in einen Roman, einen Essay, ein Theaterstück oder in einen Film, das gelingt Feridun Zaimoglu wie keinem anderen Autor. Und er vermag es, sein Publikum zu fesseln und zu begeistern. So vergingen zwei Stunden Live-Talk in der Sparkasse berauschend schnell. Unter dem Titel "Was Kunst und Literatur zu leisten vermögen" waren der Autor Feridun Zaimoglu und der Heidelberger Rap-Pionier Toni L. gemeinsam eingeladen, die sich 2013 bei den Literaturtagen kennengelernt hatten.

Toni L. heißt mit bürgerlichem Namen Toni Landomini und ist ein deutscher Musiker und Rapper mit italienischen Wurzeln. Er ist Gründungsmitglied der Heidelberger Rap-Formation "Advanced Chemistry", einer der ersten deutschen Rap-Gruppen. Aufgrund ihrer multiethnischen Zusammensetzung thematisiert die Gruppe in ihren Songs die Probleme von Migranten in Deutschland. "Das Fremdsein im eigenen Land war lange Zeit ein Tabu. Wir haben es gewagt, darüber zu sprechen", sagt Toni L.

Inzwischen blickt der Heidelberger auf mehr als 30 Jahre als Rapper zurück. Jahre, die für ihn prägend waren. Im Jargon seiner Generation greift er politische und soziale Themen auf. "Ich liebe es, mit der Sprache zu spielen, auszuprobieren, was funky klingt, und damit meinen eigenen Stil zu kreieren", erzählt Toni L. Als ihn Moderatorin Dr. Annette Feuchter (Leiterin der VHS) um eine kleine Kostprobe bittet, präsentiert er einen Meeres-Rap, in dem er sich vorstellt, dass er das Meer ist.

"Ich sehe mich in der Tradition der Geschichtenschreiber, die etwas erzählen, was Bezug zur Realität hat", sagt Feridun Zaimoglu über sich. Der Autor wurde 1964 im anatolischen Bolu geboren und lebt seit 35 Jahren in Deutschland. Er studierte Kunst und Humanmedizin in Kiel, wo er seither als Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist lebt. Feridun Zaimoglu wurde für sein Werk, das inzwischen 17 Romane umfasst, mit vielen Auszeichnungen und Preisen bedacht, so unter anderem mit dem Drehbuchpreis des Landes Schleswig-Holstein, mit dem Friedrich-Hebbel-Preis, dem Carl-Amery-Preis und einem Villa-Massimo-Stipendium.

Im Sparkassen-Talk erzählt der Autor, dass er sich schon als kleiner Junge am liebsten bei den Frauen in der Küche aufgehalten habe, um dort ihren Geschichten und dem "Sing-Sang" ihrer Stimmen zu lauschen. "Es waren kleine Geschichten aus dem Alltag, die ich dort hörte, aber sie haben mich so fasziniert, dass sie alle irgendwann in meine Literatur eingeflossen sind", sagt Feridun Zaimoglu und betont, dass er sich nie als Schriftsteller im Elfenbeinturm gesehen habe.

Nahe dran sein an der Realität, das kann auch gefährlich werden, so 2006, als er in einem Bus in der Türkei saß, der verunglückte, und er nur durch einen Zufall überlebte. Dieses Erlebnis hat er in seinem Roman "Liebesbrand" literarisch verarbeitet. Seine "frisch gebrühte Literatur", wie der produktive Autor seine öffentlichen Tagebuchaufzeichnungen nennt, kann man bei "Zeit online" nachlesen. Die kurzen Prosatexte entstehen auf Reisen, werden auf Hotelbriefpapier geschrieben, zu Hause in Kiel abgetippt auf einer Schreibmaschine (einen Computer will er nicht) und dann in die "Zeit"-Redaktion gefaxt.

Auch Feridun Zaimoglu las an diesem Abend einen Text vor, eine kleine Geschichte über einen Jungen, der mit einer Fliege im Mund das Alphabet lernt, eine Geschichte geschrieben mit der "Stimme des Kinderglücks". Seine Sätze haben Rhythmus und Takt und zeigen ihn als großen Sprachkomponisten.

Schnell ergibt sich an diesem Abend ohne Stichworte und Moderation ein Gespräch zwischen dem Schriftsteller und dem Rapper, beide finden Gemeinsamkeiten, wie das Aufspüren von Themen, das Entdecken von Geschichten, das Einlassen auf neue Begegnungen und Orte. Und das geht bei ihnen vor allem über die Sinnesebene. Beide Talkgäste sind sich einig, dass der Transport von Gefühlen nicht funktioniert, indem man Emotionen beschreibt, sondern indem man sie auslöst.

"Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer", schreibt Antoine de Saint-Exupery. Beim Sparkassen-Talk wurde deutlich, dass Anderssein den Blick schärft und gute Literatur oft aus der Position von außen entsteht. Beide, der Rapper und der Autor, haben sich an diesem Abend auf die Suche nach den richtigen Worten, dem richtigen Ton und der richtigen Perspektive gemacht - und sie gefunden.