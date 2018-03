Von Ingeborg Salomon

Nanine Linning wusste schon als kleines Mädchen, was sie wollte, nämlich Tänzerin werden. Also schrieb sie als 16-Jährige einen Brief an William Forsythe, damals Ballettdirektor in Frankfurt, ob sie seine Assistentin sein könnte. "An einem Freitag rief Forsythe mich an und fragte, ob ich am Montag in Frankfurt anfangen könnte", erinnert sich die Leiterin der Heidelberger Dance Company im Kunstverein. Dass die Holländerin damals kein Wort Deutsch konnte und noch nie in Deutschland gewesen war, war kein Hinderungsgrund, und so nahm eine außergewöhnliche Karriere ihren Anfang.

Die Choreografinnen Christina Ciupke und Anna Till, die zur Zeit im Heidelberger Kunstverein ihre Ausstellung "undo, redo and repeat" zeigen, hatten viele Fragen an ihre berühmte Kollegin, und Linning gab bereitwillig und humorvoll Auskunft. Tanz habe für sie etwas Magisches, "mein Kopf versteht es oft nicht, aber mein Körper spürt es". Begonnen als Tänzerin habe sie mit Improvisationen und erst später auch klassisches Ballett gemacht. "Zuerst war ich ganz erstaunt, dass ich an einer Stange stehen wollte", erinnert sie sich.

Entsprechend arbeitet sie auch mit ihren Tänzern sehr viel mit Improvisationen. "Ohne mein Team geht gar nichts", betonte sie mehrfach. Zwar habe sie vor einer neuen Produktion immer sehr detaillierte Vorstellungen von Choreografie, Musik, Kostümen und Videos, aber dann entwickle sie deren Umsetzung gemeinsam mit ihren Tänzern. "Ich schaue sehr genau, welche Energien der Einzelne mitbringt und wie die Zusammenarbeit innerhalb des Teams funktioniert", erklärte Linning. Das sei immer wieder eine neue Herausforderung, denn in Dance Companys gebe es viel Wechsel, und diese Umstellungen brauchten ihre Zeit. "Ich habe letztes Jahr zwei neue Tänzer engagiert, und jetzt könnte es spannend werden", verriet Linning.

Wie sie denn ihre Tänzer finde, wollte Anna Till wissen. "Vortanzen ist die Hölle, das mache ich so nicht", unterstrich die Chefchoreografin. Dafür macht sie sich viel Arbeit im Vorfeld: Für ein Engagement in ihrer Kompanie hatten sich beim letzten Mal 900 Tänzer beworben, also hat Linning 900 Videoclips angeschaut, davon 50 Kandidaten zu einem Wochenende eingeladen, ihr Team mit ihnen arbeiten lassen und anschließend ihre Tänzer nach deren Erfahrungen mit den "Neuen" gefragt. "Mit zehn Kandidaten habe ich dann Jobinterviews geführt, um sie kennenzulernen. Dabei habe ich gefragt, was ihnen im Leben wichtig ist und was sie für berufliche Ziele haben", berichtete Linning ganz offen.

Es sei sehr wichtig, dass die elf Tänzer aus fast ebenso vielen Nationen sich auch selbst als Team verstünden, ein Projekt sei immer eine große Gemeinschaftsaufgabe. "Wenn ein Tänzer 35 Minuten lang kopfüber von der Decke hängt oder eine Tänzerin wie bei 'Requiem' lange in einem Wasserbecken sitzt, kann ich das nicht einfach nur verlangen", weiß sie. Auch über ihre Visionen gab Linning ganz offen Auskunft: "Mein Traum für die Zukunft wäre ein mobiles Team aus etwa 50 Schauspielern, Musikern, Tänzern, Wissenschaftlern und Philosophen, um spartenübergreifende Projekte zu verwirklichen". Und wenn sie mit über 70 noch so fit sei wie heute die Rolling Stones, fände sie das auch nicht schlecht, aber: "Alles hat seine Zeit", räumte sie ein. Die der vielfach ausgezeichneten Star-Choreografin scheint gerade erst begonnen zu haben.