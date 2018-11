Von Volker Oesterreich

Die "Urmutter" aller deutschen Literaturhäuser ragt mit ihrem Gründerzeit-Turm am Ufer des Wannsees in den Himmel über Berlin. Gegründet 1963 von dem Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Walter Höllerer (1922-2003), feierte man vor wenigen Wochen das 50-jährige Bestehen des Literarischen Colloquiums Berlin (LCB). Noch vor der Gründung tagte hier die legendäre "Gruppe 47", von der die gesamte deutsche Nachkriegsliteratur geprägt wurde.

Wenn heute in der Heidelberger Stadtbücherei über die Neugründung eines Literaturhauses diskutiert wird, dient das LCB ebenso als Modell wie vergleichbare Einrichtungen in Stuttgart Frankfurt oder München, im pfälzischen Edenkoben oder in Marbach am Neckar. Jede hat ihr spezielles Profil, sei es als Haus der Lesungen, als Forschungseinrichtung, zukunftsweisendes Forum oder als Service-Einrichtung für Autoren, Verlage und Leser.

Hintergrund Literaturstadt Heidelbergvoe. Wenn es um das Thema Literaturvermittlung geht, so ziehen in Heidelberg viele an einem Strang. In einem Literaturhaus könnte die Arbeit koordiniert werden, ohne den einzelnen Anbietern das Wasser abzugraben. Hier ein kurzer Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Deutsch-Amerikanisches Institut: Jakob Köllhofer hat das Haus an der Sofienstraße [+] Lesen Sie mehr Literaturstadt Heidelbergvoe. Wenn es um das Thema Literaturvermittlung geht, so ziehen in Heidelberg viele an einem Strang. In einem Literaturhaus könnte die Arbeit koordiniert werden, ohne den einzelnen Anbietern das Wasser abzugraben. Hier ein kurzer Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Deutsch-Amerikanisches Institut: Jakob Köllhofer hat das Haus an der Sofienstraße nachhaltig geprägt. Hier kann man Bestseller-Autoren, Nobelpreisträgern oder Philosophen begegnen. Universitätsbibliothek: Sie ist ein Schatzhaus der Forschung und der Literatur. Mit dem Codex Manesse und zahlreichen weiteren mittelalterlichen Handschriften verfügt die Einrichtung über immense Werte. Regelmäßig werden Ausstellungen gezeigt, außerdem gibt es Räume für Vorträge oder Buchpräsentationen. Die UB landet bei Rankings regelmäßig auf vorderen Plätzen. Stadtbücherei: Auch diese Einrichtung erreicht Spitzenwerte bei Bibliotheks-Rankings. Hier finden Lesungen und Ausstellungen statt. Grüner Salon: Die Literarische Gesellschaft lädt mehrmals pro Jahr in gemeinsamer Verantwortung mit dem Germanistischen Seminar der Universität zu Lesungen an Sonntagnachmittagen ins Max-Weber-Haus. Buchhandlungen: Literatur live gibt's häufig in Buchhandlungen, unter anderem bei Himmelheber oder Schmitt und Hahn. Literaturtage: Das Heidelberger Literatur-Festival im Frühjahr bezaubert viele Besucher. Im Spiegelzelt auf dem Uniplatz trampelt man nicht auf ausgetretenen Pfaden, sondern pflegt das Neue und Ungewöhnliche. Universität und PH: Die Germanisten betreiben zwar in erster Linie Forschung und Lehre, aber durch die Poetik-Dozentur, die Beteiligung von Studenten an der Brentano-Preis-Jury oder durch Großveranstaltungen wie unlängst mit der Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller wird das Kulturleben der Stadt enorm bereichert. Auch die Pädagogische Hochschule lädt zu Lesungen. Literaturpreise: Mit dem Hilde-Domin-Preis und dem erwähnten Brentano-Preis werden zwei bedeutende Auszeichnungen in Heidelberg verliehen. Mit dem Stückemarkt des Heidelberger Theaters bietet sich zudem ein ideales Forum für junge Dramatiker, die auf einen der Preise des Festivals hoffen können. Kreatives Schreiben: An amerikanischen Universitäten wird das creative writing intensiv gepflegt, hierzulande besteht Nachholbedarf. Angesehene Studiengänge gibt's aber am Leipziger Literatur-Institut oder an der Universität der Künste in Berlin, wo szenisches Schreiben gelehrt wird. Verlage: Kleinere Verlage wie Wunderhorn oder Giganten wie der Wissenschaftsverlag Springer prägen ebenfalls das Heidelberger Geistesleben.

[-] Weniger anzeigen

Man muss sich genau überlegen, ob in Heidelberg ein Literaturhaus angesichts der regen literarischen Szene "gerade noch gefehlt hat", wie manche Ironiker meinen, oder ob es mit geeigneten Räumen, geeignetem Personal und einem auskömmlichen, dauerhaft sprudelnden Etat eine große Bereicherung für die Stadt sein könnte. Manfred Metzner, der ebenso erfolgreiche wie umtriebige Wunderhorn-Verleger und Literaturtage-Initiator, trommelt seit Jahr und Tag für ein Literaturhaus in der Stadt. Da sich Metzner und sein Wunderhorn-Partner, der Lyriker Hans Thill, auch bestens im Künstlerhaus Edenkoben auskennen, wissen die beiden Büchermacher ziemlich genau, welche Nahrung dem Heidelberger Pegasus schmecken könnte und wie man das Publikum zu Parforcejagden mit dem geflügelten Pferd animiert.

Nun handelt es sich bei Pegasus bekanntlich um einen uralten Klepper, der schon durch die mythische Antike trabte. Vom Stall eines Heidelberger Literaturhauses aus könnte das poetische Urviech im Galopp dem Unesco-Label einer Literaturstadt entgegenstürmen. Wäre durchaus willkommen.

Da es in Deutschlands ältester Universitätsstadt viele Literatur-Experten gibt, die für ein erstaunlich breites und vor allem anspruchsvolles Angebot sorgen, wird Metzner auch vorgeworfen, er wolle sich mit einem Literaturhaus ein eigenes Denkmal setzen. Durch die Etablierung einer solchen Institution könnten Publikums- und Subventionsströme anders kanalisiert werden, so die Befürchtung mancher. Außerdem gäbe es mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) eine Institution von Rang, in der regelmäßig Philosophen, Autoren und andere Kapazitäten der Weltkultur auftreten, um ihre Bücher vorzustellen und mit dem Publikum zu diskutieren.

Schielt man von Heidelberg nach Berlin, so gerät das eingangs erwähnte Literarische Colloquium als mögliches Vorbild für ein Heidelberger Literaturhaus ins Blickfeld. Das LCB veranstaltet selbstverständlich Lesungen. Fast alle großen Wortkünstler waren schon einmal da. Ein ein idealtypischer Treffpunkt, in dessen Garten auch fantastisch gefeiert werden kann. An dieser Adresse wird die Zeitschrift "Sprache im technischen Zeitalter" redigiert, das Team betreut die beiden Online-Angebote www.literaturport.de (mit einem Autorenlexikon, Texten und O-Tönen) sowie www.lesungen.net (mit einem Veranstaltungskalender). Im Vordergrund der Talentschmiede steht aber die Autoren- und Übersetzerförderung im Rahmen von Stipendiaten-Programmen oder Workshops. Viele junge Autoren haben hier ihre ersten Schritte in der Welt der Literatur unternommen, etwa Daniel Kehlmann, Judith Hermann oder Norbert Zähringer.

Eigene verlegerische Aktivitäten betreibt das Literarische Colloquium nicht mehr, und das Feld der Vermittlung zwischen Autor und Verlag überlässt man professionellen Literatur-Agenturen. Tipps gibt der derzeitige LCB-Geschäftsführer Ulrich Janetzki aber dennoch gerne, wenn sich Autoren auf der Suche nach einem Verlag Rat suchend an ihn wenden.

Unterstützt wird das Literarische Colloquium zu 40 Prozent aus Mitteln des Landes Berlin, 60 Prozent kommen aus Drittmitteln, die von Stiftungen, dem Auswärtigen Amt, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst oder dem Goethe-Institut zur Verfügung gestellt werden. Ulrich Janetzkis Hauptaufgabe besteht darin, diese Mittel zu akquirieren. Die Konkurrenz durch die vier weiteren Literaturhäuser in Berlin (an der Fasanenstraße, Brecht-Haus, Les.art und Literaturwerkstatt) fürchtet er nicht.

Eine ganz andere Form von Literaturhaus findet sich neckaraufwärts in Marbach, der baden-württembergischen Welthauptstadt der Literatur. Im Schiller-Haus, im Schiller-Nationalmuseum und im Literaturmuseum der Moderne pflegt man die musealen Aspekte der Literatur-Vermittlung, während das benachbarte Deutsche Literaturarchiv (DLA) mit seinen bald 1000 Schriftsteller-Nachlässen sowie der dazugehörigen Bibliothek eine erstklassige Forschungseinrichtung darstellt. Im Veranstaltungssaal des DLA drücken sich prominente Autoren die Klinke in die Hand, zudem finden im DLA Symposien, Diskussionen und etliche weitere Programme statt.

In Heidelberg wird man sicher nicht das Literarische Colloquium oder das Marbacher Literaturarchiv kopieren wollen. Anregungen bieten beide aber zuhauf. Und wenn es um das Thema Stipendiaten-Wohnung geht, so bietet sich für Heidelberg vielleicht eine Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis an. Dessen Stipendiaten-Wohnung im Dilsberger Kommandantenhaus steht an sechs Monaten im Jahr leer.

Info: Die heutige Podiumsdiskussion des Vereins Heidelberger Literaturhaus beginnt um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei.