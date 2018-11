Von Volker Oesterreich

Mal sehen, vielleicht überreicht ihm der Buchmesse-Chef Juergen Boos im Oktober ja tatsächlich eine Torte. Angeblich bekommt jeder Verleger solch eine Kalorienbombe, wenn er zum 25. Mal einen Stand auf dem weltgrößten Umschlagsplatz für Literatur, Lizenzen, Übersetzungen und andere geistige Werte eröffnet. "Das hab' ich zumindest gehört", sagt der Heidelberger Verleger Georg Stein. 1989 reiste der umtriebige Büchermacher mit seinem bis dahin einzigen Titel nach Frankfurt, publiziert über den nach wie vor bedeutendsten aller lebenden Singer/Songwriter: "Bob Dylan hat mir den Weg geebnet", sagt Georg Stein. Kurz vor Erscheinen des Dylan-Buchs hatte der Politologe und Journalist im September 1989 seinen Palmyra-Verlag gegründet. In dieser Woche feiert er das 25-jährige Bestehen des Verlags.

Kollegen anderer Verlage winkten vor 25 Jahren ab und behaupteten, keiner interessiere sich mehr für den amerikanischen Barden. Georg Stein war anderer Meinung. Zum Glück. Eine gewisse Genugtuung mag für ihn sein, dass Dylan seit einigen Jahren als Kandidat für den Literatur-Nobelpreis gehandelt wird. Und wer weiß: Vielleicht klappt es im Oktober nicht nur mit einer Buchmesse-Torte für Palmyra, sondern auch mit dem Stockholmer Lorbeer für den Wort- und Tonkünstler, der als extrem öffentlichkeitsscheu gilt. Trotzdem ist es Georg Stein gelungen, Bob Dylan zu begegnen, "aber diese Treffen waren eher ernüchternd", gesteht der Verleger.

Preiswerte Sessel mit Geschichte

In den mit Büchern und dem Nahost-Archiv vollgestopften Räumen des Palmyra-Verlags ist der amerikanische Star allerdings noch nicht eingekehrt. Dafür schauten andere in der Heidelberger Hauptstraße vorbei und nahmen auf einem der dunklen Sessel Platz: der Konzertveranstalter Fritz Rau zum Beispiel, aber auch Konstantin Wecker, Eric Burdon, Ian Anderson oder der PLO-Botschafter Abdallah Frangi. Wenn diese Sessel erzählen könnten, uns würden die Ohren klingeln... "Gekauft habe ich sie für zehn Mark", erklärt Stein und sein Blick drückt aus, dass sich diese Investition längst bezahlt gemacht hat.

Über einem der Sessel hängt ein Foto aus der antiken Ruinenstadt Palmyra, gelegen in der syrischen Wüste. Nach ihr hat Georg Stein seinen Verlag benannt. "Lieber wäre mir ja der Name Atlantis-Verlag gewesen, das klingt so schön mystisch, aber dieser Name war bereits vergeben." Für Palmyra entschied sich der in Wald-Michelbach geborene Verleger, weil er dort bei 40 Grad kollabierte und von einem Syrer gerettet wurde.

Sechs Bücher erscheinen pro Jahr im Palmyra-Verlag, die Startauflage liegt nie unter 3000 Exemplaren. Demnächst wolle er auch mit E-Books Neuland betreten, seine Mitarbeiter im Lektorat kümmerten sich darum. Schwerpunkte des Verlagsprogramms sind getreu des Mottos "Von Arafat bis Zappa" Nahost-Themen und Musik-Bücher. "1973 war ich als Schüler zufällig erstmals in Israel/Palästina. Mich hat dieses Land brennend interessiert: seine Geschichte, die Tatsache, dass dort die drei großen monotheistischen Weltreligionen entstanden sind, und natürlich die Politik."

Seit Jahren ist Georg Stein Experte für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Seine Magisterarbeit schrieb er bei Klaus von Beyme über die PLO. Bald darauf konnte er ein Interview mit Yassir Arafat führen, veröffentlicht 1984 in der RNZ. Weitere Beiträge schrieb er als freier Journalist für die "Zeit" oder den "Stern", außerdem funkte er beim SDR mit. Aber dann stellte Georg Stein fest, dass ihm die tagesaktuelle Arbeit nicht so liegt: "Ich wollte mich den Hintergründen widmen, und zwar in Form von Büchern." Dass er sich die deutsche Übersetzung der wichtigsten Arafat-Biografie sichern konnte, stimmt ihn nicht wenig stolz. Geschrieben wurde sie von dem Israeli Amnon Kapeliuk. "Das Vorwort stammt von Nelson Mandela", ergänzt Georg Stein. Mandela sei aufgrund seiner eigenen Biografie sofort dazu bereit gewesen. Ein paar von Arafat persönlich signierte Exemplare hat der Verleger noch in seinem Regal. Sagt's, greift nach rechts oben und präsentiert die markante, fast schon kalligrafische Signatur mit hohen, schräg nach oben verlaufenden Buchstaben.

Friedliche Zweistaaten-Lösung

Wenn Georg Stein über Mandela oder Arafat spricht, schwingt immer großer Respekt mit - vor allem Respekt vor deren Dialogbereitschaft. Denn genau diese Offenheit für das Gespräch will Stein auch mit seinem Verlagsprogramm fördern. "Das ist mir wichtig, auch wenn ich nur ein klein wenig dazu beitragen kann angesichts der riesigen Probleme im Nahen Osten." Sein Wunsch ist eine friedliche Zweistaaten-Lösung. Dass ihm wiederholt vorgeworfen wurde, quasi als Propagandist von den Palästinensern bezahlt worden zu sein, amüsiert Stein immer wieder aufs Neue.

Weitere Schwerpunkte neben den Nahost-Büchern sind Titel zum Thema Rock und Weltmusik. "Meine politische Sozialisation fand in den 60er und 70er Jahren unter anderem über die Rock-Musik statt, durch die Rolling Stones oder Frank Zappa." Und weil die Country-Legende Johnny Cash ebenfalls ein hochpolitischer Kopf war und sich gegen den dumpfen Mainstream des Genres positionierte, angelte sich Georg Stein auch dessen Memoiren. die signierten Ausgaben hütet er wie Schätze.

Erweitert wurde das Spektrum außerdem durch Bücher zur regionalen Kulturgeschichte. Dazu gehören u. a. ein Bildband über den Kohlhof, Marion Tauschwitz' Domin-Biografie und ein Standardwerk über die 1000-jährige Heidelberger Musikgeschichte, geschrieben vom RNZ-Kollegen Matthias Roth. Klar, dass auch diese Bücher auf der Buchmesse präsentiert werden.