Von Tim Krieger

Mosbach. Wer in den nächsten Wochen das Alte Schlachthaus in Mosbach - den Ausstellungsraum des Kunstvereins Neckar-Odenwald - besucht, wird sich dem ästhetischen Reiz und den verborgenen Botschaften der Installation "Warteraum I / VII. Rubber Souls" kaum entziehen können. Bei der Vernissage am Sonntag konnte man in einem Gespräch mehr über Anliegen und Vorgehen der Dortmunderin Künstlerin Barbara Koch erfahren.

Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Werner Zeh freute sich Stadtrat Volker Wesch, die Arbeit des Kunstvereins mit seinem vielfältigen Angebot würdigen zu können. Auch wenn die Kunst, die dort zu sehen ist, nicht immer nur positive Assoziationen zu wecken vermag und mitunter der Vermittlung zum besseren Verständnis bedürfe. In diesem Verständnis wurden die Besucher der Vernissage durch das aufschlussreiche, von Werner Zeh moderierte Gespräch unterstützt, bei dem Barbara Koch deutlich machte, welch große Bedeutung der Raum spielt, in dem sie ihre Arbeiten zeigt. "Warteraum" - das ist der Titel für eine Serie von Arbeiten, in die sich die Mosbacher Installation einreiht. Hier zeigte sie sich von der Architektur und der Geschichte des Alten Schlachthauses beeindruckt. Die Wandlung vom Funktionsraum als historisches Schlachthaus der Stadt zum "White Cube" der Kunstpräsentation beschäftigte sie bei der Vorbereitung der Installation und beim Aufbau.

Zunächst kommt dem Besucher eine zarte, rosafarbene, die unterschiedlichsten Assoziationen hervorlockende Wand- und Bodeninstallation entgegen. Wer die Arbeit des Kunstvereins über die Jahre verfolgte, weiß, dass dieser große Hauptraum ein Glücksfall für Installationen ist und hier bereits viele Kunstexperimente gelangen. Mit der Arbeit von Barbara Koch entstand nun eine besonders harmonisch-faszinierende Zwiesprache von Raum und Kunst. Ihre Mosbacher Arbeit umfasst zwei Teile: "Warteraum VII. Rubber Souls", besteht aus 600 dreidimensionalen Arbeiten in ganz unterschiedlichen Größen aus Silikon und fluoreszierenden Pigmenten. "Warteraum I" im kleinen Raum hält eine Installation mit 22 großen Figuren aus mit Granulat gefülltem Latex bereit.

Latex, Silikon - die Künstlerin verwendet also eher ungewohnte Werkstoffe, die auf den Betrachter aber einen Reiz von ganz eigener Art ausüben. In einem Buch, das über ihr Werk erschien, erfährt man, dass sie - je nach Themenstellungen - auch Plexiglas, Schaumstoffe und PVC-Schläuche einsetzt, ja sogar mit Hunderten von pharmazeutischen Tabletten an den Minimalismus erinnernde Bildwerke geschaffen hat. Barbara Koch geht aber über einen rein formalen Ansatz weit hinaus. Gedanken zu ihrer Mosbacher Arbeit deuten dies an: In der Reihe "Warteräume" inszeniere sie "Orte observierten Schutzes und gefährdeter Ruhe". Konkret gehe es auch um Kritik am Konsum-, Leistungs- und Effizienzgedanken unserer Zeit.

Die Künstlerin umgeht bei ihrer Ausstellung auch die Bereiche nicht, die wir immer noch eher Tabu- oder Grauzonen zuordnen. Solch ein Bereich ist auch die "Kulturtechnik" des Schlachtens, mit der sie sich intensiv befasst hat und für die auch dieses Bauwerk Monument bleibt. So war es für Barbara Koch unvermeidbar, beim Aufbau dieser Arbeit auch an die vielen Tiere zu denken, deren letzte Momente dieser Raum "erlebte". Auf sympathisch unbefangene Art gedachte sie in ihrem Künstlergespräch dieser Tiere und sah in den Elementen ihrer Arbeit gleichsam eine Reflexion deren Existenz.

Info: Die Ausstellung "Warteraum I / VII. Rubber Souls", ist noch bis 14. Juli zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr.