Eine letzte Suppe löffeln: Matthias (Wolfgang Newerla, links) und Thomas (Otto Katzameier) in Georg Friedrich Haas' neuer Oper. Foto: Runkel



Von Matthias Roth

Violetta und Mimi tun es, auch Aida und Radamès oder Tristan und Isolde: Sie sterben langsam auf der Bühne, über ganze Akte hinweg. Und sie singen dabei schier unaufhörlich und werden dafür vom Publikum geliebt. Der Tod, selbst das Dahinsiechen, ist nichts Neues auf der Opernbühne. Aber dennoch ist im Uraufführungswerk "Thomas" bei den Schwetzinger Festspielen (Text: Händl Klaus; Musik: Georg Friedrich Haas) manches anders. Denn hier geht es weniger um das Sterben als vielmehr um das Abschiednehmen. So ist der Titelheld auch jener, der irgendwann zum Verstorbenen sagt: "Verzeih mir, dass ich leben muss."

Wenn der Opernbesucher das Rokokotheater betritt, hat das Sterben schon begonnen. Röchelnde Atemgeräusche, begleitet von leise sirrendem Schlagzeug, verbreiten sich im Krankensterbezimmer auf der Bühne und im Zuschauerraum. Lange passiert wenig mehr, selbst als sich alle Zuschauer beruhigt haben und es im Saal still geworden ist. Thomas kommt ins Zimmer gestürzt, und der Krankenpfleger Michael sagt ihm, dass es mit seinem Freund zu Ende gehe.

Ihr Dialog wird nur durch die Atemgeräusche des Sterbenden unterbrochen. Der Bassbariton Otto Katzameier (Thomas) gibt seiner Rolle sogleich und noch ohne große instrumentale Unterstützung eine geradezu fiebrige Ausdrucksintensität, die bis zum Schluss nicht nachlässt. Der Pfleger Michael (Countertenor Kai Wessel verkörpert ihn mit nuanciertester Stimmführung und großer Herzenswärme) gibt der klinischen Kälte moderner Apparatemedizin, die einen immer wieder frösteln lässt, ein menschliches Antlitz. Es entspinnt sich ein Duett von höchster emotionaler Dichte.

Überhaupt die Duette: Sie erzeugen in diesem knapp zwei Stunden dauernden neuen Werk, das die Schwetzinger Festspiele zusammen mit dem Badischen Staatstheater Karlsruhe produzierten, immer wieder bewegende Momente, lassen Gänsehaut entstehen oder treiben Tränen in die Augen.

Regisseurin Elisabeth Gabriel und Ausstatter Vinzenz Gertler vertrauen voll und ganz dem Stück. Sie beleuchten es szenisch geradezu minimalistisch mithilfe der sterilen Ästhetik einer klinischen Standardausstattung, aber auch mit durchlässigen Wänden und einem langen, neonbeleuchteten Flur, der Einsamkeit, Hilflosigkeit und Fluchtgedanken zugleich aufkommen lässt.

Erst mit der Todesstunde, die nach gut 20 Minuten eintritt ("5. August, 13:08 Uhr"), setzt die Instrumentalmusik wirklich ein, die hier aus einem Ensemble von Zupfinstrumenten besteht: zwei Cembali, zwei Gitarren und Mandoline, zwei Harfen, drei Zittern - jeweils unterschiedlich gestimmt - plus Akkordeon und Perkussion. Es entsteht eine diffuse Klangkulisse zwischen eisiger Kälte und vibrierendem Brodeln. Der Gesang allein ist dabei Träger der Emotionen. Und diese starken Gefühle sind, vor allem bei Thomas, von einer Tiefe und existentiellen Not, die im Theater bisher kaum vergleichbaren Ausdruck fand, auch wenn die Form der Gesangslinien in Salvatore Sciarrino einen Vorläufer hat.

Krankenhausalltag verbreiten die beiden Krankenschwestern Agnes (Raminta Babickaite, Mezzosopran) und Jasmin (Ruth Weber, Sopran), die den Toten waschen und dabei jedes Körperdetail und jeden Handgriff eingehend beschreiben (hinzu treten Videoaufnahmen von Heta Multanen). Das grenzt bisweilen ans Voyeuristische, überschreitet die Grenze aber nicht. Der Tod wird hier weder vom Stück noch von der Inszenierung desavouiert. Das ist vielleicht die größte Leistung dieser Schwetzinger Uraufführung. Auch die Leichenbeschau von Dr. Dürer (Countertenor Daniel Gloger) und Assistent Dominik (Michael Feyfar, Tenor) wird als routiniert kühler Klinikalltag gezeichnet. Die Bestatterin Frau Fink (mit sehr gewandten Koloraturen singt sie die Sopranistin Sarah Wegener), die im erhitzten Duett mit Thomas versucht, diesen sexuell zu verführen, zeigt Sterbebusiness und Liebesbegehren nur als krause Facetten einer totalen emotionalen Überforderung.

Am eindrücklichsten sind schließlich die Szenen des einsamen Abschiednehmens. Thomas' Erinnerungen, seine Reue, bestimmte Dinge nicht geteilt, bestimmte Vorhaben nicht gemeinsam realisiert zu haben, werden u.a. mit Zitaten aus Glucks Oper "Orpheus und Eurydike" - freilich in verfremdetem Klanggewand - intensiviert. Zusätzliche Vokalstimmen im Orchestergraben verdichten ebenso manche Szene. Die acht Sänger und zehn Instrumentalisten leisten unter der Leitung von Michel Galante Fantastisches.

Und urplötzlich, nach etwa 90 Minuten, geschieht das Unfassbare: Der tote Matthias (Wolfgang Newerla) erhebt sich von seinem Bett - und hat Hunger! Sein Freund Thomas bestellt eine Suppe, eine solche, wie sie sie immer aßen, und gemeinsam schlürfen sie sie aus, wischen sie mit Brot aus den Schüsseln.

Ohne Pathos gelingt es dem Stück, den Abschied von einem geliebten Menschen als letzte Liebesbekundung in seiner ganzen Intimität auf die Bühne zu bringen. "Thomas" ist kein theatralisches Rührstück und vollkommen undramatisch. Dennoch stockt einem mehrfach der Atem. So konzentriert ist das Sterben selbst und das Lebewohl des Trauernden noch nie auf dem Theater thematisiert worden. Lang anhaltender Beifall.

Fi Info: Schwetzinger Festspiele, noch eine Vorstellung am 28. Mai.