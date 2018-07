Von Simon Scherer

Die hochsommerlichen Temperaturen neigen sich dem Ende zu, man kehrt aus dem Urlaub in sein geliebtes Heidelberg zurück, und so mancher Kunst- und Musikliebhaber freut sich bereits wieder auf bezaubernde Kammerkonzerte, welche sich ihm im stilvollen Ambiente der Alten Aula der Universität Heidelberg eröffnen.

So lässt die Gesellschaft der Musik- und Kunstfreunde Heidelberg ihre Konzertreihe sogleich am 5. September ihren Anfang nehmen, wie auch in vergangenen Jahren üblich um 20 Uhr. Zu Gast ist die aus Belgrad stammende Pianistin Mirjana Rají, die als Eckpfeiler ihres Programms Beethovens Klaviersonate in Es-Dur sowie die B-Dur-Sonate von Prokofieff gewählt hat.

Nach zwei Vorträgen über die "Musiker auf Banknoten" und "Mondschein und Co." am 13. und 20. September in der Musik- und Singschule bietet dieser Monat an seinem letzten Tag gleich noch einen zweiten musikalischen Hochgenuss, das Szymanowski Quartett. Nach Streichquartetten von Haydn und Beethoven darf natürlich auch eine Komposition ihres Namensgebers nicht fehlen, Szymanowskis erstes Streichquartett in C-Dur.

Am 14. Oktober musizieren Streicher und Pianistin dann gemeinsam und lassen im Trio Fontane Klaviertrios von Haydn, Martin und Tschaikowski erklingen. In gleicher Besetzung ist am 12. November das Trio Kandinsky zu hören, welches seiner Tradition treu bleibt, neben klassisch-romantischem Repertoire auch spätere Komponisten zu interpretieren wie Alexander von Zemlinsky oder den aus ihrem Heimatland Spanien stammenden Joaquín Turina.

Da im vergangenen Jahr für so manchen leider die Temperaturen zu hoch waren für einen Besuch des ersten Jugendkonzertes, wurde jenes diesmal in die Wintermonate verlegt und für den 17. November das Palais Prinz Carl reserviert. Einen Höhepunkt wird sich den Hörern am 5. Dezember bieten, wenn das in der Musikwelt hoch geschätzte Mandelring-Quartett die Bühne betritt und mit Verstärkung Streichsextette von Strauss, Brahms und Tschaikowski spielt.

Mit Mozart, Schnittke und Ravel wird am 27. Januar das Signum Quartett für alle Kammermusikliebhaber das neue Jahr eröffnen. Während man sich am 14. Februar - vor allem auch mit Worten - Schuberts Klaviertrio Es-Dur nähern wird, ertönen die Klaviertrios von Brahms und Franck am 27. Februar aus den Händen von Absolventen der Musikhochschule Mannheim, dem preisgekrönten Klaviertrio Daphioni. Eine Rarität in ihrem Programm ist die zeitgenössische georgische Komponistin Russudan Meipariani mit dem "Mädchen auf der Windwelle".

Etwas auf sich warten lässt das letzte Konzert der Saison, dass dann aber am 6. Mai einen wahrlich krönenden Abschluss dieser Konzertreihe bildet. Beim 61. Musikwettbewerb des ARD sowohl mit dem 1. Preis als auch dem Publikumspreis ausgezeichnet, lässt das Armida Quartett unter anderem das Streichquartett op. 1 von György Kurtág hören.

Info: Das Programm im Internet: www.kammermusik-heidelberg.de.