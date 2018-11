Von Volker Oesterreich

Die Heidelberger Literaturszene ist in heller Aufregung. Nicht wegen eines neuen Preises. Nicht wegen eines neuen Festivals. Und auch nicht wegen eines unerwarteten Geldsegens für die Aktivitäten der Literaturstadt im Unesco-Netzwerk der kreativen Städte.

Ursache für die Unruhe ist ein Offener Brief, den der Verleger Georg Stein (Palmyra-Verlag) an den Oberbürgermeister Eckart Würzner, den Kulturbürgermeister Joachim Gerner und die Kulturamtsleiterin Andrea Edel geschickt hat. Stein beschwert sich darin massiv über das Auswahlverfahren für die jährlich auf dem Universitätsplatz stattfindenden Literaturtage - die 21. Runde ist gerade zu Ende gegangen - und über das Gremium, das die Literaturarbeit für das Unesco-Netzwerk vorbereitet. Per E-Mail hat Stein sein Schreiben an rund 700 Adressaten in der Stadt verschickt, wie er der RNZ auf Anfrage bestätigte.

Tenor des Offenen Briefs: Der Einfluss des Wunderhorn-Verlegers Manfred Metzner sei zu massiv. Zwar lobt Georg Stein die Verdienste Metzners um die von ihm mitgegründeten Literaturtage und um das Literaturleben allgemein, Metzners "übergeordnete Sonderrolle" gehe jedoch zu weit.

Wörtlich heißt es in dem Offenen Brief: "So war auch auf den gerade zu Ende gegangenen diesjährigen Literaturtagen Wunderhorn wie nahezu immer der einzige Heidelberger Verlag, der sich mit eigenen Autoren präsentieren konnte. Und dies ist seit den ersten Literaturtagen im Jahr 1994 der Fall. In über zwanzig Jahren wurde lediglich einmal (!) ein anderer Heidelberger Verlag mit einer eigenen Veranstaltung beteiligt. Die war 1996, als der Palmyra Verlag eine Buchpräsentation mit dem israelischen Autor Uri Avnery ausrichtete."

Belegen könne man das anhand der Festival-Programme seit 1994. Vom Gründungsjahr bis 2015 hätten an den Literaturtagen etwa 370 Autoren teilgenommen, der Anteil Heidelberger Literaten läge jedoch "unter fünf Prozent, ebenfalls überwiegend Wunderhorn-Schriftsteller".

Manfred Metzner empfindet die Vorwürfe empörend. Das Literaturtage-Gremium sei sehr pluralistisch aufgestellt. Sehr verwundert zeigte sich Metzner gegenüber der RNZ auch darüber, dass er den Offenen Brief erst einen Tag nach den Medienvertretern erhalten habe. "In einem Schnellschuss äußere ich mich jetzt nicht dazu", sagte er kurz vor seiner Abreise zu einem Literaturfestival im schweizerischen Leukerbad.

Rund ein Dutzend Teilnehmer

Fakt ist, dass die Heidelberger Literaturtage von rund einem Dutzend Initiativen unterm Dach des Kulturamtes organisiert und programmatisch betreut werden. Die Stadtbücherei ist daran genauso beteiligt wie beispielsweise Buchhandlungen oder das Germanistische Seminar der Universität (durch die Poetikdozentur).

Metzner und der Wunderhorn-Verlag sind nur einer von vielen Partnern. Von einer Dominanz könne deshalb keine Rede sein, meinte auch Andrea Edel, die Leiterin des Heidelberger Kulturamtes. Alle gemeinsam entschieden, welche Literaten zu Lesungen eingeladen werden. Ausschlaggebend sei die literarische Qualität.

Auch gegen Steins Vorwürfe, Metzner und die Autorin Jagoda Marinic seien als Beisitzer der Heidelberger Unesco-Literaturversammlung zu dominant, wehrt sich die Kulturamtsleiterin. Die ehrenamtliche Literaturversammlung tage zwei Mal pro Jahr, sagte sie der RNZ.

Hervorgegangen sei das Gremium aus dem Bewerbungskomitee zur Aufnahme Heidelbergs in das Unesco-Netzwerk der kreativen Städte. Alle Mitglieder des ehemaligen Komitees mit der Ausnahme von drei Personen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht für die weitere Mitarbeit am Projekt "Unesco City of Literature Heidelberg" entschieden hätten, seien vom Kulturamt gezielt gefragt worden, ob und in welchem Kontext sie sich weiterhin einbringen möchten.

Alle Anregungen, Vorschläge und Wünsche der Mitglieder des ehemaligen Bewerbungskomitees seien vollständig in der ersten Literaturversammlung im Oktober 2014 besprochen worden und in die Arbeitsgruppenstruktur eingeflossen, argumentiert die Kulturamtsleiterin: "Aus der Sicht des Kulturamts Heidelberg gibt es keine Veranlassung, an der Arbeitsgruppenstruktur oder an der Besetzung von Funktionen etwas zu ändern", stellt sie fest.

Außerdem sei die Struktur der Arbeitsgruppe "solide aufgestellt". Die Gruppen der Verleger, Buchhandlungen, Antiquariate, Übersetzer und Autoren hätten jeweils eigene Vertreter gewählt: "Herr Stein ist als Sprecher der Gruppe der Verleger benannt worden." Die Arbeit an den Projekten habe begonnen und werde von den Partnerstädten im Unesco-Netzwerk mit Sympathie begleitet.

Also alles nur ein Sturm im Wasserglas? Womöglich. Die Kulturszene ist beherrscht von Eitelkeiten. In allen Bereichen vom Film übers Theater bis zur Literatur. Das gilt überall, nicht nur in Heidelberg. Wichtiger als persönliche Animositäten sollten Fortschritte auf den einzelnen Feldern sein. Bei der Planung transparent für alle.