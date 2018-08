ste. Heidelberg tanzt, vor allem in der Hebelhalle in der Hebelstraße 9. Dort sind in den nächsten Wochen zwei Produktionen zu sehen, die einen Besuch lohnen.

Das Unterwegs-Theater ist in der Hebelhalle zu Hause, und am 16. Oktober feiert die Tanz-, Video- und Live-Musik-Performance "Quatuor pour la fin du temps" Premiere (Foto: RNZ). Choreografin Jai Gonzales schafft mit dem Videokünstler Lillevan Pobjoy und dem Lichtdesigner Norbert Mohr einen neuen Erfahrungsraum, bei dem der Zuschauer sich inmitten des Geschehens befindet, buchstäblich "zwischen Himmel und Hölle". Die Hebelhalle wird für diese Produktion "auf den Kopf" gestellt und zeigt sich einmal mehr als innovativer Produktionsraum zeitgenössischer Künste.

Mit dem spartenübergreifenden Projekt, der Kombination von Tanz, Video, Licht und Live-Musik, wird ein intensives Erleben der Musik von Olivier Messiaen erwartet. Für Bernhard Fauser wird es ein ganz besonderer Abend, denn der Mitgründer des Unterwegs-Theaters und Tänzer der ersten Stunde wird mit dieser Produktion offiziell seine Tanzschuhe an den berühmten Nagel hängen.

Ein Teil von Messiaens Musik wurde im Juni 1940 uraufgeführt - auf einem Feld bei Toul, westlich von Nancy. Nach der Niederlage Frankreichs hatten die Deutschen dort "Tausende von erschöpften, verratenen Soldaten wie in einem Fischernetz zusammengepfercht", wie sich der Dichter Guy Bernard später erinnerte. Die Franzosen hausten unter freiem Himmel und warteten auf den Abtransport in die schlesischen Lager. Mitten in dem Trubel brachte der Klarinettist Henri Akoka unter freiem Himmel vor Tausenden von Mitgefangenen ein Solostück zur Uraufführung, das Messiaen im Lager für ihn geschrieben hatte. Der Cellist Régis Pasquier diente ihm als Notenständer.

Auf diese Weise wurde ein Stück aus der Taufe gehoben, das Messiaen im Jahr darauf als dritten Satz in sein "Quartett für das Ende der Zeit" einfügen sollte, in das berühmte "Quatuor pour la fin du temps". Die Uraufführung des gesamten Stücks fand unter nicht weniger berührenden und dramatischen Umständen statt: Im "Stalag VIIIA" bei Görlitz. Dort war eine Baracke zum Lagertheater umgebaut worden, und dort wurde am 15. Januar 1941 das vollendete "Quatuor pour la fin du temps" uraufgeführt, das Messiaen auf Notenpapier geschrieben hatte, das ihm ein deutscher Hauptmann besorgt hatte. Auch die deutsche Lagerleitung war anwesend, umgeben von 400 Franzosen, die wegen der Januarkälte in geflickte tschechische Uniformen und Holzpantoffeln gestopft worden waren.

Weitere Vorstellungen gibt es am 17., 18. und 19. Oktober. Karten zu 17,50 und 23 Euro gibt es in allen RNZ-Geschäftsstellen.

Bereits am Sonntag, 31. August, zeigt Massimo Geraldi, was er während seiner Residenz am Choreographischen Zentrum erarbeitet hat. In dem Förderprogramm können professionelle Künstler für zwei bis vier Wochen die Studiobühne und die Gästewohnung nutzen, außerdem bekommen sie ein Aufenthaltsstipendium und einen Produktionskostenzuschuss. Eine Jury wählt zwei Mal im Jahr die Residents aus.

Gerardi erhielt seine ersten Engagements in Italien und später in Deutschland beim Stadttheater Augsburg. Als Solotänzer arbeitet er in Deutschland und Österreich und wirkte in Stücken von renommierten Choreografen wie William Forsythe und Birgit Cullberg mit. Als Gastchoreograf und Trainingsleiter arbeitete er deutschlandweit und war von 2009 bis 2011 als Dozent für zeitgenössischen Tanz an der Hochschule für Musik und Tanz Köln tätig. Von 2003 bis 2012 entwarf er als stellvertretender Leiter mehrere abendfüllende Stücke für das "Moving Theatre" in Köln. Geradis Choreografien wurden in Wettbewerben in Deutschland und Italien ausgezeichnet. Bis Ende der Spielzeit arbeitete er als Gasttrainingsleiter am Theater Heidelberg.

Das "Showing" seiner Arbeit im Choreographischen Zentrum beginnt um 18 Uhr. Da die Zuschauerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung per E-Mail an info@cc-hd.de gebeten. Weitere Informationen gibt es unter www.cc-hd.de.