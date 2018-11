Von Heide Seele

"Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen." So sang man vor etlichen Jahrzehnten fröhlich im Chor. Es ist auch noch gar nicht lange her, dass Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in einer Talkshow äußerte, dass es nichts Schöneres gäbe als einen Mann in Uniform. Auch noch heute lässt sich hin und wieder beobachten, wie erotisch die militärische Kluft auf manche Zeitgenossen wirkt. Auch diesen Aspekt berücksichtigt die aktuelle Ausstellung "Uniform und Eigensinn" in der Heidelberger Sammlung Prinzhorn. Denn das Wehrhaftigkeit signalisierende Outfit unterschied den Biedermann vom tapfer sein Leben aufs Spiel setzenden, da für sein Vaterland zu sterben bereiten Krieger.

Die Ausstellung wurde aus Anlass des Jubiläums "100 Jahre Erster Weltkrieg" unter dem Titel "Krieg und Wahnsinn" bereits in dem von Daniel Libeskind erbauten Dresdner Militärhistorischen Museum der Bundeswehr gezeigt, das die Präsentation auch konzipierte. Sie grenzt sich von anderen Veranstaltungen dieser Art dadurch ab, dass die bildhaften Beiträge von zivilen Insassen psychiatrischer Anstalten gefertigt wurden, die sich auf ganz eigene Weise mit den kriegerischen Vorgängen beschäftigten.

In Heidelberg werden jetzt mehr Arbeiten als in Dresden gezeigt, insgesamt rund 170, denn die Sammlung Prinzhorn enthält rund 500 Objekte, die sich mit dem Thema "Krieg" - auch dem von 1870/71 - auseinandersetzen. Den Anstoß zu dem Projekt gab Maike Rotzoll vom Institut für Geschichte und Ethik der Universität Heidelberg, die auch mit einem Beitrag im Katalog vertreten ist.

Die oft skurril anmutenden Patientenarbeiten, allesamt von einer reichen Vorstellungskraft geprägt, "pendeln zwischen Apotheose und Groteske", so Thomas Röske. Besser als der Direktor der Sammlung Prinzhorn kann man die Stoßrichtung der Bilder und Objekte nicht umschreiben.

Im Unterschied zur Hoffnung auf Frieden werden indes die Opfer des Ersten Weltkriegs kaum thematisiert. Die Ausstellung konfrontiert vielmehr mit den Reaktionen der Anstaltsinsassen auf das martialische Geschehen wie auf den Militarismus überhaupt, wobei unmittelbare eigene Erfahrungen fehlten, ausgenommen der Hunger. Der war in den Kriegsjahren auch in den psychiatrischen Einrichtungen omnipräsent.

Man spürt beim Betrachten der Exponate, wie viel Empathie und Begeisterung bei der Auseinandersetzung mit dem Thema im Spiel waren. So wurden technische Möglichkeiten der Kriegsführung ersonnen, und mancher versetzte sich in die Rolle des Strategen. Die Vorstellungskraft der Künstler wurde heftig angekurbelt. Man sollte daher bei seinem Rundgang Details beachten wie auch den weiblichen Blick auf das Thema, denn eine Prinzhorn-Patientin hätte sich am liebsten in einen Soldaten verwandelt, während sich eine andere in die Rolle von Frauen hochstehender Militärs versetzte.

Die in einzelne Kapitel gegliederte Ausstellung, die auch auf die Vergleichbarkeit von Kaserne und Anstalt anspielt, ist von kulturhistorischer Brisanz geprägt. Sie besteht primär aus Bildern in unterschiedlichen Techniken und kleineren Skulpturen und weist drei Objekte auf. Zu den bekannten Künstlern zählen August Klett, Franz Karl Bühler, Karl Genzel oder August Natterer. Beeindruckend ist Adolf Nespers lodernde Darstellung "Es braust ein Ruf wie Donnerhall", auf die er sich in der linken oberen Ecke selbst hinein gemalt hatte.

Eine originelle Idee hatte auch Alfons Frenkl, der sich Nilpferde als Torpedotransporteure vorstellen konnte. Deutlich inspiriert von Wilhelm Buschs "Max und Moritz" erscheint dagegen die Darstellung von Rudolf Heinrichshofen mit den zwei Strippenzieherinnen beim "Waffenstillstand 11 November 1918".

Info: "Uniform und Eigensinn" wird heute, 19 Uhr, in der Sammlung Prinzhorn Heidelberg, Voßstraße 2, eröffnet. Dauer: 2. Februar. Führungen sonntags, 14 Uhr, und mittwochs, 18 Uhr. Am 26.10., 23.11., 21. 12. und am 25. Januar wird im Anschluss an die Führung ein Werk von einem der Katalogautoren ausführlich vorgestellt.