Die Lyrikerin Ulla Hahn war Gast der Jubiläumsfeier der Literarischen Gesellschaft in Heidelberg. Foto: Friederike Hentschel

Von Heide Seele

Es war nicht das Wort allein, das an diesem Abend im Mittelpunkt stand, sondern es wurde auch gesungen und musiziert. Der Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Literarischen Gesellschaft Palais Boisserée in Heidelberg fand in der "guten Stube" der Ruperto Carola statt: der Alten Aula. Hier wurde die jüngste Feier zu einem besonderen Ereignis, das nicht nur im Blick zurück schwelgte, sondern auch die Gegenwart mit einbezog.

Das bewiesen die Auftritte des Chors des Germanistischen Seminars, der unter der Leitung von Ludger Lieb die angemessene musikalische Umrahmung schuf mit einem feierlichen Hymnus zu Beginn und weiteren die Veranstaltung strukturierenden Kompositionen von Mendelssohn nach Texten von Uhland und Eichendorff. Dirigent Ludger Lieb moderierte auch die Veranstaltung.

Im Mittelpunkt der Feier stand der Auftritt der Lyrikerin Ulla Hahn, den der Klangkünstler Dieter Petzold mit seiner Psalterharfe delikat begleitete. Da die elaborierten Verse der Ehrendoktorin der Universität Heidelberg und einstigen Poetikdozentin aber einen ganz eigenen Rhythmus aufweisen, der durch das Instrument irritiert wurde, wies sie den Musiker an, sich etwas zurückhalten.

Einige Probleme bereitete auch das eigenwillige Mikrofon, aber trotz dieser technischen Pannen beeindruckte die Dichterin erneut durch ihre originären Bilder und Wortspiele. Sie gab dazu auch Einblicke in einige an sie gerichtete Leserbriefe aus der FAZ, die belegten, wie viele Missverständnisse die Rezeption von Lyrik hervorrufen kann und wie unterschiedlich sich Gedichte interpretieren lassen: Nicht jeder Konsument ist auf der gleichen Wellenlänge wie die Autorin. Das ist zu bedauern, aber kaum zu ändern.

Ulla Hahn, die jetzt am dritten Band ihrer Autobiografie ("Das verborgene Wort" und "Aufbruch") arbeitet, ist nach wie vor von den Themen Liebe und Vergänglichkeit fasziniert und lotet die menschliche Zweierbeziehung intensiv aus. In "Ständiges Duett" widmet sie sich dem Menschheitsthema ebenso lustvoll wie diskret, und herrliche Wortspiele findet sie in "Wörtlich gesprochen", zum Beispiel "Ich herze dich, ich lunge dich ..."

Ein Credo der Dichterin lautet: "Es ist die Form, die den Tod vertilgt", und sie ist überzeugt, dass schon eine falsche Pause ein Gedicht zum Kippen bringen kann, denn dieses habe keinen Gegenstand. Sie betont vielmehr die Bedeutung des Sprachrhythmus, dessen suggestive Kraft sie demonstrierte. Dass ihr Hamburger Garten an den des Hauses der einst von den Nazis umgebrachten Dichterin Gertrud Kolmar grenzt, arbeitete sie ebenfalls dichterisch auf und gab daraus eine Kostprobe.

Zum Beginn der außergewöhnlichen Veranstaltung hatte Dr. Karin Koepff, die Vorsitzende der Literarischen Gesellschaft, die zahlreich erschienenen Gäste begrüßt und für mancherlei Unterstützung gedankt. Der Dichterin Ulla Hahn attestierte sie, eng mit der Neuphilologischen Fakultät verbunden zu sein und erwähnte, dass der auf sie folgende Redner zu den Gründungsmitgliedern der Vereinigung zählt: Germanistikprofessor Helmuth Kiesel widmete sich sodann in seinen "Sternstündchen des literarischen Lebens" genannten Ausführungen den Heidelberger Auftritten von Martin Walser, Ulla Hahn oder Günter Grass sowie der großen Diskussion zwischen Reich-Ranicki, Ulla Hahn und Dieter Borchmeyer. Er erwähnte auch die Veranstaltung mit Günter Grass zu seinen der deutschen Wiedervereinigung geltenden Büchern. Auf große Resonanz traf Kiesels witzig-zungenbrecherischer Vortrag lautmalerischer Dada-Gedichte von Hugo Ball.

Horst-Jürgen Gerigk, seit 1974 in Heidelberg Professor für russische Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft, hatte seinen Vortrag unter das brisante Thema "Können Dichter die Welt verändern?" gestellt, eine Frage, die Gottfried Benn bereits 1930 in seinem Aufsatz verneint hatte. Mit Benn im Hinterkopf wandte sich Gerigk Martin Walsers seinerzeit sensationell wirkendem Roman "Tod eines Kritikers" von 2002 zu, dessen Gegenstand Marcel Reich-Ranicki war, der darin scheinbar Opfer eines Mordanschlags wurde. Frank Schirrmachers Verriss in der FAZ ("ein Dokument des Hasses") verhalf dem Buch zu einem Riesenerfolg, zu dem auch die vernichtende FAZ-Rezension von Jan Philipp Reemtsma beigetragen hatte.

Gerigk machte deutlich, dass beide Rezensenten die Fiktion mit empirischer Realität gleichsetzten, denn ihr Kardinalfehler habe darin bestanden, dass sie den Roman wie den Leitartikel einer Zeitung lasen. Zum Abschluss rekurrierte er wieder auf Gottfried Benn, der einst betont hatte: "Kunstwerke sind phänomenal, historisch unwirksam, praktisch folgenlos. Das ist ihre Größe." Gerigks Resümee: Erst heute besinnt man sich auf die wahren Qualitäten der Leistung Martin Walsers, während die Literarische Gesellschaft bereits 2002 die Fehleinschätzung Schirrmachers und Reemtmas erkannt habe.

Der Jubiläumsfeier der Literarischen Gesellschaft folgte ein Empfang in der Beletage der Alten Universität.