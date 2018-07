voe. Stabwechsel im Ludwigshafener Pfalzbau: Am 1. Januar löst der 1964 geborene Regisseur Tilman Gersch den langjährigen Intendanten Hansgünther Heyme ab. Gersch hat an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Regie studiert und gehörte seit 2007 zum Leitungsteam des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden. Als Regisseur arbeitete er unter anderem im Theater an der Parkaue in seiner Heimatstadt Berlin, am Hamburger Thalia Theater, am Schauspiel Leipzig, an den Staatstheatern Hannover und Schwerin sowie am Staatsschauspiel Dresden. Seine Spezialität ist die neue Dramatik, etwa von Nis Momme Stockmann, Konradin Kunze oder Elfriede Jelinek. Zu seinen großen Projekten zählten beide Teile des "Faust" in Wiesbaden.

Auch in Ludwigshafen will Gersch inszenieren. Geplant ist eine Zusammenarbeit mit dem Badischen Staatstheater Karlsruhe und ein Projekt mit Jugendlichen, basierend auf dem Sophokles-Drama "Ajax". Zum Auftakt seiner Intendanz konzipiert er das Festival "Offene Welt", das sich dem multikulturellen Zusammenleben widmen soll. Es findet vom 26. Februar bis 3. März statt. Gersch ist Autor zweier Kinderbücher, die 1995 und 1997 erschienen sind. Vor Kurzem ist er mit seiner Familie nach Ludwigshafen gezogen.