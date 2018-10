Von Sigrid Feeser

Hirschköpfe auf Ringen, ein Hündchen als Anhänger, dazu Drachen und Kentauren als märchenhafte Mischwesen aus Mensch und Pferd: Seit jeher üben Tiere auf den Menschen eine eigentümliche Kraft aus, die mehr ist als bloße Faszination. Schmuckstücke mit Tiermotiven stehen für Sehnsucht und Begierde, für ewige Treue und die Furcht vor dem Bösen, für Beziehungszauber und die in wirkmächtigen Symbolen überlieferte Eigentümlichkeit einer uralten und alles andere als unproblematischen Beziehung. Das Schmuckmuseum Pforzheim ist der richtige Ort, um diese schillernden Kostbarkeiten gleich dreihundertfach ins rechte (Vitrinen-)Licht zu rücken.

Im Ausstellungstitel "Höllenhund und Liebestaube - Tiermythen im Schmuck" ist die Spannweite des zwischen Antike und Gegenwart verorteten Themas markiert. Da sieht man dann den Kopf einer Wildkatze auf einem persischen Armreifen, der mehr als 2700 Jahre alt ist. Nur sieben Jahre alt ist die Brosche, für die der Schmuckkünstler Georg Dobler einen Amethysten mit dem Naturabguss eines Hirschkäfers kombinierte. Nach Motiven geordnet, führt uns das Museum durch die Zeit. Wobei festzustellen ist, dass einige der Jahrhunderte alten Stücke bis heute aufregend modern sind, seien es die im säkularen 19. Jahrhundert "wiederentdeckten" Schlangen-Armreife oder die anscheinend

unsterblichen Skarabäen, die eine sichtbare Spur von Ägypten über das alte Griechenland bis zu Historismus und Jugendstil ziehen. Auch aktuelle Kollektionen machen vor dem prachtvollen Krabbeltier nicht Halt. Neben der an Tiermotiven überbordenden Jahrhundertwende war vor allem die Renaissance eine Hochzeit für Tiere im Schmuck. Zum ersten Mal in der Geschichte verbinden sich genaue Naturbeobachtung und handwerkliche Perfektion, so in dem eingangs erwähnten Jagdhund-Anhänger und einem weiteren in Form eines mit Gold, Diamanten, Rubinen und Perlen kostbarst ausgestatteten Papageis, der wohl um 1560 bis 1570, ebenfalls in Süddeutschland gefertigt wurde.

Wie schön ist auch die auf 1845 datierte Brosche mit der Darstellung einer Vogelmutter, die ihr Junges gegen eine Schlange verteidigt (Foto: Flöter). Bei dem eindrucksvollen Schmuckstück handelt es sich um eine Pariser Arbeit von Jules Wièse, einem gebürtigen Berliner, dessen üppig dekorierte Preziosen bis heute unter Schmuckfreunden hoch gehandelt werden.

Nüchterner, aber nicht ohne Humor gestaltet die Gegenwart ihre tierischen Schmuckstücke. Man nehme, um hier nur ein Beispiel zu nennen, die Brosche "Bello als Stillleben" des Niederländers Robert Smit. Abstrakte Miniskulptur, pittoreskes Hundeporträt oder elegant gedrehte Nase? Auf jeden Fall etwas für eher mutige Trägerinnen. Bleibt noch zu erwähnen, dass das Museum für die Ausstellung auch reichlich auf eigene Bestände zurückgreifen konnte. Für Liebhaber exquisiter Schmuckstücke bleibt Pforzheim ein unbedingtes Muss.

Info: Bis 22. Juni im Schmuckmuseum Pforzheim, Jahnstraße 42, Tel.: 07231.392126, täglich außer montags, 10 bis 17 Uhr. Öffentliche Führungen finden sonntags um 15 Uhr statt.