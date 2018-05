Von Micha Hörnle

Theodor Heuss ist heute eine politische Ikone und mittlerweile in der Erinnerung seines dankbaren Nachkriegsvolkes zu "Papa Heuss" verklärt. Nur: Jüngste heftige Debatten über die Würde eines Bundespräsidenten hätte der gebürtige Brackenheimer Heuss (1884 bis 1963) möglicherweise nicht politisch überlebt. Denn noch im September 1945, ein halbes Jahr nach dem Kriegsende in Heidelberg, wo er seit 1943 lebte, nennt er den größenwahnsinnigen Ersten-Weltkriegsverlierer Erich Ludendorff in der RNZ einen "Mann von soldatisch-staatsmännischer Haltung", wenige Monate später wendet er sich in derselben Zeitung, die er am 6. September 1945 selbst mitgegründet hat, vehement gegen die Idee, Straßen nach Widerstandskämpfern zu benennen, da dies unhistorisch sei. Und noch 1947 rechtfertigt er vor einem Untersuchungsausschuss in Stuttgart, sein "Ja" zu Hitlers Ermächtigungsgesetz 14 Jahre früher: Sein Abstimmungsverhalten habe "keinen Menschen draußen politisch interessiert", außerdem habe es den Gang der Geschichte nicht verändert: Schließlich sei Heuss’ Partei, die liberale Staatspartei, zu klein gewesen, um die Abstimmung wesentlich zu beeinflussen, und außerdem hätte Hitler schon nach der Reichstagsbrandverordnung, knapp einen Monat vor dem Ermächtigungsgesetz (23. März 1933), alle Möglichkeiten zum innenpolitischen Terror gehabt. Und dann billigt Heuss bei derselben Gelegenheit Hitlers Außenpolitik, insbesondere den "Anschluss Österreichs". Hier konnte sich Heuss von seinem alten "großdeutschen" Nationalstaatsbegriff der Weimarer Republik, nebst einer Aversion gegen den Versailler Vertrag, immer noch nicht lösen.

Diese heute etwas verstörenden Ergebnisse, haben wir der jüngsten Heuss-Biografie des Journalisten Peter Merseburger zu verdanken. Merseburger (84) ist eigentlich ein Mann des Fernsehens und war jahrelang Leiter und Moderator des ARD-Fernsehmagazins "Panorama". Er schrieb bereits Lebensbeschreibungen von Kurt Schumacher (1995), Willy Brandt (2002) und Rudolf Augstein (2007), die mittlerweile als die besten ihrer Zunft gelten.

Auch mit "Theodor Heuss – Der Bürger als Präsident" ist Merseburger ein großer Wurf gelungen. Nicht nur, dass er eine unfassbar große Materialfülle sichtete – Heuss schrieb in seinem Leben 80.000 Briefe – was "richtige" Wissenschaftler vor einer Biografie bisher zurückschrecken ließ. Nein, der Journalist bleibt seiner Profession treu und schreibt lebendig und flüssig, er macht die Person Heuss, der selbst Journalist war (von 1912 bis 1918 Chefredakteur der Heilbronner "Neckar-Zeitung"), auch greifbar. Er steht auch für das liberale deutsche Bildungsbürgertum, das alles andere als nazistisch und antisemitisch war, allerdings dann, wenn es darauf ankam, mehrheitlich versagte.

Doch Merseburger warnt implizit vor einem moralischen Rigorismus der Nachgeborenen, die wissen, wie es kommen musste. Heuss konnte sich nicht vorstellen, wie der Nationalsozialismus enden würde. In seiner Schrift von 1932, "Hitlers Weg" - immerhin der erste weltweite Versuch einer kritischen Analyse des Nationalsozialismus, so der Stuttgarter Historiker Eberhard Jäckel – stellt er schiefe Analogien zwischen NSDAP und SPD her. Beide hätten sich durch die "Logik des Parlaments" zähmen lassen, in die Demokratie einbinden oder wenigstens an der Regierung "verbrauchen" können.

Kurz, so schreibt Merseburger: "Obwohl ein erklärter Gegner Hitlers, hat er das ganze Gewaltpotenzial und die totalitären Züge unterschätzt, die zu Terrorismus, Krieg um Lebensraum und Völkermord führten." Aber auch hier gilt: Heuss war nicht der einzige. Selbst nach dem Krieg drückte Heuss sich in bemerkenswerter Weise um sein moralisches Versagen im Jahr 1933. Es ist wohl so, wie Wolfgang Birkenmaier in der "Stuttgarter Zeitung" schrieb: "Auch Heuss neigte zum Verdrängen."

Dieses Verdrängen hatte auch mit einer Art Grundoptimismus und "inneren Wertekanon" (Birkenmaier) zu tun. Er war nun mal ein Altliberaler mit nationaler Gesinnung. Das half ihm durch die wirtschaftlich schwere Zeit nach 1933, als er sein Reichstagsmandat verloren hatte und nur noch gelegentlich Artikel und Biografien schrieb - vor allem über seinen väterlichen Freund, den großen Liberalen Friedrich Naumann. Die eigentliche Heldin dieser Jahre ist Elly Heuss-Knapp (1881 bis 1952). Sie brachte die Familie als Werbetexterin durch und erfand ganz nebenbei die "Jingles", also gesungene Radioreklame.

Heuss wird nie Widerstandkämpfer, aber durch seine Frau gerät er in die Nähe evangelischer Oppositionsgruppen, darunter auch Dietrich Bonhoeffer. Aus Angst vor der im April 1943 einsetzenden Verhaftungswelle im Bonhoeffer-Kreis und wegen der ständigen Luftangriffe auf Berlin, siedelt die Familie Heuss Ende Oktober in die Dachstube des Hauses von Elly Heuss-Knapps Schwester, Marianne Lesser-Knapp nach Handschuhsheim in den Kehrweg 4 über.

Auch wenn Merseburgers Schilderung der Heidelberger Jahre, 1943 bis 1945, mit nur 20 der insgesamt 605 Text-Seiten recht knapp ausfällt: In Heidelberg trifft Heuss auf etliche NS-Gegner wie Gustav Radbruch, Karl Jaspers oder Willy Hellpach. Hier überwintert er als Hausmann, ohne sich groß hervorzutun, bis ihn der US-Leutnant John H. Boxer im Mai 1945 beim Teppichklopfen antrifft und fragt, ob er nicht die neue Rhein-Neckar-Zeitung herausgeben wolle. Heuss zögert monatelang. Er war schließlich seit fast 30 Jahren dem Tagesjournalismus entwöhnt, und außerdem konnte er sich kein Herausgeberkollegium vorstellen, dass die wichtigsten politischen Strömungen, den Liberalismus, die Sozialdemokratie und den Kommunismus (die CDU gab es noch nicht), vereint.

Er nimmt dann doch an, beschränkt sich aber eher auf Leitartikel und greift kaum ins redaktionelle Tagesgeschäft ein. Das liegt vor allem daran, dass Heuss schon am 24. September 1945 zum Kultminister des neuen Landes Württemberg-Baden ernannt wird und in eine geräumige Vier-Zimmer-Wohnung nach Stuttgart-Degerloch umzieht. "Kaum ist er Minister, entwischt er", schreibt resigniert ein Heidelberger Heuss-Bewunderer. Und doch bleibt er bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten am 12. September 1949 – seit Dezember 1948 ist er zudem Vorsitzender der FDP - Herausgeber der RNZ.

Hier erweist er sich als Mittler zwischen den verfeindeten Vorstandskollegen Hermann Knorr (SPD) und Rudolf Agricola (KPD), bis Agricola 1948 Hochschullehrer in Halle (damals in der Sowjetisch Besetzten Zone) wird, worauf ihm die US-Militärregierung im heraufziehenden Kalten Krieg die Lizenz entzieht. Doch in seinen Leitartikeln, so Merseburger, kristallisiert sich früh eines heraus: Die Deutschen, die am Ende doch Opfer des Nationalsozialismus seien, sollten sich dieser Verantwortung – das Wort "Schuld" vermeidet Heuss – stellen und einen demokratischen Neubeginn wagen. Allerdings kam das deutsche Volk bei ihm nie als "Tätervolk" vor, was allerdings dem Selbstverständnis der frühen Nachkriegszeit entsprach.

Im Parlamentarischen Rat, der ab September 1948 das Grundgesetz ausarbeitete, zeigte sich ein Heuss, für den er später berühmt werden sollte: Er milderte die heftigen Auseinandersetzungen zwischen SPD und CDU. Dies bildete die perfekte Grundlage für eine überparteiliche Ausübung des neuen Amtes des Bundespräsidenten – auch wenn er die Wahl einem taktischen Winkelzug des CDU-Kanzlers Konrad Adenauer verdankt, um mit dessen Wahl eine liberal-konservative Koalition gegen die SPD zu schmieden.

Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt (wenn auch auf 150 Seiten): Heuss wird ein "Glücksfall für die junge Republik" (Merseburger). Als er 65-jährig Bundespräsident wird, kennt ihn kaum ein Deutscher. Nach seiner zweiten und unwiderruflich letzten Amtszeit im Jahr 1959, wollten 85 Prozent, dass er nochmals antritt. Er war ein Präsident, der den Deutschen die Demokratie nahebrachte. Nicht von oben herab, sondern mit seinem gemütlichen Schwäbisch menschlich und lebensnah.

Zudem stiftete den zunächst nur Westdeutschen einige überlebenswichtige demokratische Traditionen: Er sorgte mit dafür, dass die dritte Strophe des Deutschlandliedes zur Nationalhymne wurde, er erinnerte an die großen Freiheitstraditionen der deutschen Nation, er rehabilitierte die Widerstandskämpfer – sei es die Männer um den 20. Juli, sei es Willy Brandt - gegen Hitler, die zuvor als Landesverräter abgetan wurden –, er kämpfte für die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit (und prägte das Wort der "Kollektivscham"). Er schuf erst das Amt des Bundespräsidenten als Identifikationsfigur. Während Adenauer als Mann der Tat viel handelte und wenig redete, wurde Heuss zum "Erzieher zur Demokratie, wenn nicht zum Vater derselben".

Info: Peter Merseburger: "Theodor Heuss – Der Präsident als Bürger", 672 Seiten, Deutsche Verlagsanstalt, 29,90 Euro.