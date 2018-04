Lynn Schoenes miteinander verkettetes Stuhlpaar in der Ausstellung 'Über-Paare' in der Heidelberger Stadthalle. Foto: Hentschel

Von Laura Geyer

"Es ist, was es ist", sagt nicht die Liebe, sondern Caroline Laengerer auf einem stilisierten, großzügig über einem Stuhlpaar arrangierten Brautschleier. Laegerer ist eine von zwölf Künstlerinnen, die am Wochenende anlässlich der historischen Hochzeit von Friedrich V. und Elisabeth Stuart in der Stadthalle Heidelberg ausstellten.

50 Stuhlpaare, vier Säle und dreieinhalb Wochen Zeit - das war die Basis, der Rest blieb jeder Künstlerin selbst überlassen. "Wenn man so will, sind das hier visuelle Anmerkungen auf das Paar", erklärte Werner Schaub, Vorsitzender des "Heidelberger Forums für Kunst" und Kurator der Installation. Die Stuhlpaare fungierten als Synonym für das Paar des Wochenendes wie das Paar an sich. Passend dazu lautete der Titel der Ausstellung "Über Paar".

Was ist die Liebe, was macht ein Paar (aus), schien zum Beispiel Hildegard Peetz mit den grünen Kerzen zu fragen, die sie über mehrere Stuhlpaare gelegt hatte. "Candle light ist ja für viele Paarsituationen unerlässlich", interpretierte Schaub. Grün ist zudem die "Farbe der beginnenden Liebe", wie ein Schild informierte. Die meisten Künstlerinnen setzten sich explizit oder subtil mit dem "Über-Paar" Friedrich V. und Elisabeth auseinander. Ellis Neu erzählte ihre Geschichte über eine ganze Längsseite des Ballsaals, auf neun Stuhlpaaren, von "the first meeting" bis hin zu "the result". Aus Papier inszenierte sie ein Brautkleid, ein Auto mit angehängten Dosen und sogar scheinbar achtlos über die Stühle geworfene Schlüpfer, Shorts und Strümpfe ("the night after"). Die ironische Verknüpfung von Geschichte und nur scheinbar historischer Hochzeitstradition zeigte sich auch in der Umdeutung sogenannter Lichttüten zu "royal sick bags" für die Überfahrt auf den Kontinent. Als Ergebnis der Ehe erschienen schließlich Püppchen auf Wattebetten und 13 Steck-briefe aller Kinder, die das Paar hervorgebracht hatte.

Die Kinder bezog auch Lynn Schoene in ihr Objekt mit ein. "Aus dem Internet" hat sie ihre Bilder ausgedruckt, sie eingeschweißt und an die goldene Kette gelegt, mit der sie das Stuhlpaar umwickelte. "Ich wollte daran erinnern, dass es eine politisch arrangierte Ehe gewesen ist", so Schoene. "Der Sinn und Zweck der Heirat ist gescheitert, aber geliebt haben sie sich angeblich trotzdem." Auch auf das Misslingen des politischen Schachzugs machte sie aufmerksam: Zwischen den Bildern der Kinder entdeckte der aufmerksame Betrachter Karten mit "ausgewählten Feldzügen im Dreißigjährigen Krieg" oder Darstellungen von Trümmerfeldern und Toten, die dieser hinterließ. Die Kette, die alle Bilder verband, hatte Schoene "im Baumarkt" gefunden.

Zeitgenössische Kunst verwendet eben auch Alltagsmaterialien. Petra Lindenmeyer gruppierte 13 pinke Töpfchen mit Hundegesichtern um zwei Stühle - eine Anspielung auf die vielen Tiere, mit denen Elisabeth sich umgab. Ganz minimalistisch drapierte Laengerer auf einem weiteren Stuhlpaar einen zerknitterten E-Mail-Ausdruck von "Elisabeth Stuart" an "Friedrich Fünfter": "Guten Morgen, ich bin spontan heute in London unterwegs. Bis später, LY, Elli".