Von Isabelle v. Neumann-Cosel

Im wirklichen Leben sind sie sich nie begegnet - die legendäre Leiterin des Wuppertaler Tanztheaters, Pina Bausch, und die New Yorker Performance-Künstlerin Penny Arcade. Der Frankfurter Tänzer und Performer Anthony Rizzi, früher Assistent von William Forsythe, weiß Abhilfe - denn was nicht so war, kann trotzdem auf andere Weise wahr sein.

Um nicht weniger als das Verhältnis von Kunst und Leben geht es in seinem Stück "An Attempt To Fail Groundbreaking Theatre With Pina, Arcade, Smith", mit dem er im Rahmen der Reihe "Tanz International" beim Heidelberger UnterwegsTheater in der HebelHalle gastierte. In seiner Performance schlüpft er selbst nicht nur in die Rolle, sondern buchstäblich unter die Haut des schwulen Underground-Filmemachers Jack Smith, dem er ein zorniges Denkmal setzt: Zeitlebens auf der Hut vor jedem Kontakt mit dem Establishment, selbstkritisch bis über die Schmerzgrenze hinaus, gestorben an Aids. Penny Arcade, schrille Selbstdarstellerin, hat ihn bis zuletzt begleitet und seinen Nachlass gerettet.

In einer der intensivsten Szenen des Abends zerreißt sich Rizzi zwischen zwei Rollen zugleich: Eine Hälfte Pina Bausch im langen weißen Gewand, die andere Hälfte Penny im schrillen Drag-Queen-Look - und Pina bringt Penny das Tanzen bei. Da reicht Anthony Rizzi das Schlenkern seiner langen Arme, damit Pina in ihrer unnachgiebigen Sanftheit den weichen Kern hinter Pennys harter Fassade hervorlocken kann.

Künstler sein - das war und oder ist für sie alle, die hier auf der Bühne beschworen werden, (einschließlich Rizzi selbst) die einzige Art, mit sich selbst authentisch in Kontakt zu treten. Kunst ist es nur dann, wenn der Künstler seinen Auftritt nicht vom Erfolg abhängig macht; Garantie für Qualität ist das allerdings noch nicht.

Der Preis für Authentizität ist der radikale Bruch mit gesellschaftlichen Konventionen und Regeln: Mit respektlosem Klarblick und spitzer Zunge plaudert sich Rizzi alias Jack Smith durch die einschlägigen Themen Sex & Drugs mit jeder Menge witziger und inspirierender Seitenhiebe.

Künstler machen es sich schwerer als gewöhnliche Sterbliche. So ist die Bühne vollgestellt mit Leitern, und eingangs zieht Rizzi/Smith seine Partnerin Irene Klein (ebenfalls ehemalige Forsythe-Tänzerin) als Pina über diese Hindernisse hinter sich her. Das unendlich schwere Gepäck der künstlerischen Existenz lauert in Form eines überdimensionierten Sacks auf der Bühne, auf der im Hintergrund das Leben als Projektion einschlägiger Filme und Fotos mitspielt. Getanzt wird auch - nicht viel, aber eindrucksvoll, wenn beispielsweise die sehr schmale, langgliedrige Tänzerin mit verhaltener Eleganz an Pina Bauschs Klassiker erinnert. "Für Erwachsene" war das Stück angekündigt, und so war es auch: Augen- und Hirnfutter für ein mündiges, begeistertes Publikum.