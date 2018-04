Von Isabelle von Neumann-Cosel

Wer die amerikanische Tänzerin Isadora Duncan (1877-1925) würdigen will, kommt ohne Superlative nicht aus. Die charismatische Tänzerin, die nicht nur Schnürmieder, Tutus und Spitzenschuhe, sondern auch gleich alle Konventionen des klassischen Tanzes wegschmiss und sich stattdessen von ihren Empfindungen leiten ließ, war eine Sensation für die Zeitgenossen. Sie hüllte sich in wallende Gewänder, schöpfte ihre Bewegungsideen von Wellen und Wind, aus der Verehrung der Antike und aus dem Ausdruck hehrer Gefühle. Ein bewegtes Leben voller beruflicher Euphorie und privater Tragödien unterstreicht ihren Nimbus: Sie selbst starb mit 50 einen glamourösen Tod: Ihr langer roter Seidenschal hatte sich in den Speichen ihres Sportwagens verfangen und brach ihr das Genick.

Der einstige Superstar hatte eine Verbindung nach Mannheim: Höhepunkt der Feiern zum 300. Stadtjubiläum 1907 war ein "Attisches Fest", das Isadora Duncan mit ihren Schülerinnen vor dem Wasserturm aufführte. Die Co-Choreografin des Mannheimer Balletts, Domique Dumais, hat sich daher auf historische Spurensuche begeben: "Tracing Isadora" ist ein Megaprojekt zu Ehren eines Tanzstars geworden. Gefördert mit Bundesmitteln (Tanzfond "Erbe"), unterstützt von Institutionen der Stadt und mit Begleitprogramm (Ausstellung im Theaterfoyer). Es ist vielleicht der ambitionierteste, musikalisch anspruchsvollste, am meisten beworbene und definitiv längste Tanzabend der Ära Kevin O'Day / Dominique Dumais.

Deutlich über drei Stunden Tanz waren denn auch so manchem im Premierenpublikum zu viel: Bis zum Abschlussbeifall hatten sich die Reihen sichtbar gelichtet. Aber schon der Anfang stellte Geduld und Konzentration auf eine Bewährungsprobe: Mit Soloklavier über dem Orchestergraben wollte die Choreografin sozusagen Studioatmosphäre herstellen - und ihr durchweg vorzügliches 14-köpfiges Ensemble tut lassen, was die Duncan tat: eigene Bewegungssprachen finden.

Dafür sind die Voraussetzungen heute weitaus schwieriger als damals. Denn in den vergangenen 100 Jahren hat sich der Bühnentanz (Bewegungs-)Spielräume in alle Richtungen erkämpft. Originalität und Eigenständigkeit gelingen da viel eher in der subtilen als in der ganz großen Geste. Insofern macht die Studio-Idee Sinn - nur funktionierte sie nicht im Großen Haus des Nationaltheaters. Dominique Dumais' Stück nimmt daher erst im zweiten Akt Fahrt auf - mit einem Bühnenbild (Ausstattung: Tatyana van Walsum) aus raumhohen Säulen aus transparenten, beweglichen Flatterbändern.

Die Tänzer stehen, von oben beleuchtet, im Inneren der Säulen und brechen diese "antike" Versuchsanordnung langsam auf, wie einst Goethes Iphigenie "das Land der Griechen mit der Seele suchend". Langsam verdichten sich die tänzerischen Aktionen zu Duos und Trios, geleitet von Sehnsucht.

Der zweite ist der kürzeste, dichteste und gelungenste Akt des Abends - mit einer Einschränkung: Als würde sie der eigenen Idee oder dem Publikum nicht trauen, schickt Dominique Dumais eine Tänzerin mit einer Mini-Nike von Samothrake unterm Arm auf die Suche - das wirkt wie schlecht platzierter Nachhilfeunterricht für Antikenmuffel.

Im dritten Akt ist der Tanz dann in der Antike und ganz bei der Kraft des furiosen Gesamtensembles angekommen; bei Festfreude und dramatischen Auseinandersetzungen, bei der Emanzipation der Frauen und der schwierigen Rolle der Männer. Die Tänzer tragen statt der nüchternen Arbeitskleidung des Anfangs und den fließenden Gewändern des zweiten Teils nun tatsächlich Tunika und Toga, zwischendrin sind die Damen sogar mal barbusig. Im Hintergrund sorgt eine Wellenprojektion für den Einklang mit der Natur.

In diesem Akt spielt die ehrgeizige, live gespielte Musikauswahl der Dramaturgie des Abends einen Streich: Mehr als einmal setzt die Musik einen gefühlten finalen Schlusspunkt, das Stück freilich hebt von neuem an. Für die Musikauswahl (Nico Muhly und Kaija Saariaho in jedem Akt, dazu Gustav Mahler, John Cage und Henry Cowell) stand Joseph Trafton Pate, der am Pult des Nationaltheater-Orchesters die anspruchsvoll besetzten Stücke zu einem spannenden Klangteppich weben ließ.

Fi Info: Nächste Aufführungen: 7., 9. und 21. März, 11. und 17. April.