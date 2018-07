Locker plaudernd am Mikrofon: T. C. Boyle während seiner Lesung in der Heidelberger Halle02. Foto: Philipp Rothe

Von Franz Schneider

Heidelberg. Es war zu vernehmen, er möge keine Hörsäle mehr, er wäre als Professor im Ruhestand. Das heißt in seinem sarkastischen Ton: vor dem Tode. Es hieß, er möge es lieber rockig. Darum grüne Sessel vor schwarzer Wand in der ausverkauften Halle02 in Heidelberg. Dann erscheint Tom Coraghessan Boyle, der allgemein "T. C." genannt wird, gertenschlank mit charakteristischer Haar- und Barttracht und kreischend roten Turnschuhen.

Als Einleitung hatte DAI-Chef Jakob Köllhofer sich daran erinnert, dass der heutige Kultautor aus den USA genau vor 25 Jahren schon einmal in Heidelberg zu Gast war. Es hat lange gedauert, ihn wieder zu bekommen, und dafür sei auch seinem deutschen Verlag Dank gesagt.

Aber es gibt noch ein anderes Jubiläum. Vor 25 Jahren nämlich wurde in einer Wüste der USA auch ein künstliches Ökotop geschaffen, eine zweite Welt mit Pflanzen, Tieren und Menschen darin, finanziert von einem Milliardär. Es scheiterte, und doch bildet es die Vorlage für T. C. Boyles Roman "Die Terranauten". Je vier schöne Männer und Frauen sind da gefangen in einer von der Außenwelt abgeschirmten Ökosphäre mit Pflanzen zum Selberanbauen und Tieren zum Selberschlachten.

Man will wissen, ob und wie lange so etwas gut geht. Einzige Verbindung nach draußen ist ein Fenster. Das reicht zum Medienspektakel. Das reicht auch für allerlei Sexszenen, denn das Paarungsverhalten der dort eingesperrten Halbaffen reizt nicht, wohl aber das der Menschen drinnen, zumal einige Probanden ihren eigentlichen Partner draußen gelassen haben und sich nur durch eine Glasplatte mit ihm austauschen können. Wie im Knast.

Dauerironischer Vollprofi

T. C. Boyle beweist sich dabei als fast dauerironischer Superstar und Vollprofi. Er liest ein schnelles Englisch, betont mit kräftigen Händen. Davor zeigte er sich im hyperentspannten Gespräch mit Manfred Heinfeldner (SWR) als diejenige Persönlichkeit, derentwegen Mann und Frau gekommen waren, als charmanter Plauderer voller Witz, der nicht über Donald Trump reden wolle, sondern über "Joy", das heißt "Sex, Drugs and Rock’n’ Roll". Zwar hätte er in den 80ern sich mal überlegt, für dieses Amt zu kandidieren, aber das wäre noch schlechter gewesen als heute. Dann lieber zurück zur Natur.

Der fast 70-Jährige schwärmt von seinem Häuschen in der Sierra Nevada, wo sich die Vögel auf seine Schulter setzen und er jedes Eichhörnchen mit Namen kennt. Zuvor hörten wir vom "Woodfrog", einem Frosch in Alaska, der den Winter überlebt, weil sein Körper Frostschutz enthält. Um Transgene ging es auch mal.

Wem das alles zu tierisch und zu genetisch war, dem wurde mit Nicole Averkamp vom Theater Heidelberg und ihrer "Terranauten"-Lesung auf Deutsch klar, wie engagiert und verbindlich ein Roman von T. C. Boyle auch klingen kann. Ein bisschen Kontrast tut manchmal gut.

Fröhlicher Applaus jedenfalls in der Halle02 und großer Andrang beim Signieren. Das nächste Buch handelt übrigens von LSD, fast so gut wie Sex, wenn es medizinisch verwendet wird.

Info: T.C. Boyle: "Die Terranauten". Übersetzt von Dirk van Gusteren. Carl Hanser Verlag, München 2017. 608 Seiten, 26 Euro.