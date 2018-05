Mit starker Präsenz agieren die Darstellerinnen (v.l.) Ann Kathrin Doerig, Christina Huckle und Isabell Giebeler in dem Stück 'Demut vor deinen Taten Baby'. Foto: Philipp Ottendörfer



Von Maximilian Damm

Drei Charaktere schießen dem Publikum beim Bielefelder Gastspiel im Zwinger 1 ein Trommelfeuer voller unausgesprochener Wahrheiten entgegen. Die packende Inszenierung von Babett Grube erzählt vom Aus- und Aufbruch, vom Streben nach mehr und erinnert vehement die eigene Verantwortung, die jeder für sein Leben hat. "Demut vor deinen Taten Baby" ist ein Popkultur-Märchen einer Utopie, die an sich selbst zu Grunde geht.

Bettie wurde früh Hausfrau und hat einen pornosüchtigen Freund, Mia lebt in ihrer Fantasiewelt als Cowboy mit sprechendem Pferd. Und Lore, die eigentlich Hannelore heißt, ist Hipster und schafft es nicht, sich abzunabeln. Alle drei sind unzufrieden mit ihrem Leben und der Welt. Sie wissen noch nichts voneinander, bis sie bei einem Terroranschlag, der sich als falscher Alarm entpuppt, aufeinandertreffen. Ein Glücksgefühl begleitet sie aus der Extremsituation heraus.

Nachdem sie sich schon im Angesicht des Todes sahen, wirken für sie plötzlich alle Sorgen lächerlich. Sie empfinden Befreiung und wollen ihren rauschähnlichen Zustand mit ihren Mitmenschen teilen, die triste Monotonie des menschlichen Daseins durchbrechen. Aus ihrer gemeinsamen Todesangst wird ein Bündnis, eine Freundschaft, ein Dahinträumen von Seifenblasen einer besseren Welt. Sie fangen an, Terroranschläge zu simulieren, lösen grenzenlose Euphorie aus und werden gefeiert wie Rockstars.

Das Stück stellt unbequeme Fragen - wie wofür wir eigentlich leben -, appelliert daran, das Leben zu lieben und sich aus festgefahrenen Strukturen zu lösen, ist aber kein Plädoyer für Hedonismus.

Das anarchische Trio hat auf der Bühne nichts, außer sich selbst (Bühne und Kostüme: Doris Margarete Schmidt). Eine Kulisse fehlt, ist aber gar nicht nötig, denn die drei Heldinnen füllen den Raum mit ihrer starken Präsenz aus. Alles folgt Schlag auf Schlag, nie herrscht Stille. Mit großem Wortwitz bewaffnet, spielen Isabell Giebeler, Christina Huckle und Ann Kathrin Doerig mit derartiger Schnelligkeit und Agilität, dass dies nicht nur an körperliche Höchstleistung erinnert. Und trotz der ständigen Rastlosigkeit der Inszenierung sitzt alles und ist genau da, wo es hingehört.

Bettie, Mia und Lore lassen nicht nur sich, sondern auch dem Publikum keine Verschnaufpause. Stellenweise ist das Tempo derart hoch, dass nicht immer ganz klar ist, wo die Handlung gerade hinführt. Aber eines ist in jeder einzelnen Sekunde klar: Laura Naumann vollführt in ihrem Stück unentwegt Messerstiche in das Herz unserer Gesellschaft. "Demut vor deinen Taten Baby" ist ein entwaffnendes Stück, das keine Ausflüchte mehr zulässt und nicht nur einen, sondern gleich mehrere Nerven der Zeit trifft.