Von Heribert Vogt

"Es war so schwer, es nicht zu tun." Dieser erschütternde Satz eines Vaters, mit dem er der erwachsenen Tochter eingesteht, sie als Kind sexuell missbraucht zu haben, steht am Ende des Doppelabends "Stallerhof/3D", den das Staatstheater Stuttgart beim Heidelberger Stückemarkt im Marguerre-Saal aufführte. Wie nah und wie weit verbreitet muss der Missbrauch bei so einer Aussage eigentlich sein? Und das offensichtlich nicht nur in Schulen oder Internaten.

Regisseur Stephan Kimmig kombiniert in seiner beklemmenden Inszenierung zwei ganz unterschiedliche Schilderungen des Missbrauchs von Mädchen daheim. In "Stallerhof" von Franz Xaver Kroetz geschieht er auf dem bayerischen Lande, in Stephan Kaluzas "3D" jedoch mitten in der Stadt. Und beide Vorfälle führen zu Furcht und Elend der Familie.

Das passiert in "Stallerhof", bei Kroetz, im Wilden Süden. Die Jagdszenen in Oberbayern - unweit München - betreffen die minderjährige und "zruckbliebne" Bauerntochter Beppi, die auf dem Einödhof von Knecht Sepp missbraucht wird. Zurückgeblieben ist hier auch die Zivilisation, das triste und schlichte Szenario (Bühne und Video: Oliver Helf) wird fast wie in Zeitlupe vorgeführt. Die Verhältnisse sind archaisch, die nackten Tatsachen liegen offen zutage. Aber so überschaubar alles auch scheint, so verzwickt wird die Lage dann doch.

Denn Beppi (Silja Bächli) empfindet bei den Übergriffen nicht nur Schreck und Schmerz, sondern in der Einsamkeit der Felder und Wälder auch aufschießende Sinnlichkeit. Das kurze Glück zwischen der erwachenden Frau und dem alternden Außenseiter Sepp berührt. Martin Leutgeb gibt den Knecht im praktischen Overall (Kostüme: Annelies Vanlaere) nur vordergründig als rohes "Urviech".

Die eigentliche Katastrophe kommt mit Verzögerung, und sie naht in Gestalt von Beppis Eltern. Denn als sie schwanger wird, ist das für Staller (Sebastian Kowski) und Stallerin (Marietta Meguid) in ihrem streng katholischen Milieu wie ein Sprengsatz. Aus Furcht vor der Stigmatisierung brechen aus den Eltern die finstersten Phantasien gegenüber der Tochter hervor, die sich kaum noch vom Umgang mit dem Vieh im Stall - siehe Stücktitel - unterscheiden und fatale Folgen nach sich ziehen.

"Ich weiß noch immer, was du vor zwanzig Jahren getan hast." Sinngemäß mit dieser, einen wahren Horrorfilm andeutenden Anklage konfrontiert in Stephan Kaluzas "3D" eine etwa dreißigjährige Tochter ihren alternden Vater. Anders als bei Kroetz spielt das Stück im urbanen Milieu und in reichen Verhältnissen. Albert (Elmar Roloff) ist in der Vergangenheit immer ein erfolg-reicher Unternehmer gewesen, hat aber jetzt seine Firma doch verkauft und dabei noch einmal den Schnitt seine Karriere gemacht.

Zeit zu leben, Zeit zu lieben, sagt er sich nun und will seine Frau Bette (Minna Wündrich), die ihn vor zwanzig Jahren mit der Tochter Klara Richtung New York verlassen hat, zurückholen. Die Wiederbegegnung nach so langer Zeit hat es in sich: So wenig sich Bette auch verändert hat, so unnahbar bleibt sie. Kein Wunder, denn Bette ist in Wirklichkeit die verkleidete Klara - Mutter und Tochter gleichen sich wie Schwestern. In Klara läuft immer noch der Schnuller-Horrorfilm aus der Kindheit ab, und zunächst scheint alles auf einen blutigen Showdown hinaus zu laufen. Das wirkliche Ende fällt dann zwar ganz anders aus, aber nicht weniger ernüchternd.

Der Ort dieses Geschehens liegt nun mitten in unserer Gesellschaft, Scheinwerfer und Mikrofone ringsum erinnern an ein Fernsehstudio und damit an einschlägige Talkshows zum Thema. Aber auch schon auf dem Stallerhof wurden aussagekräftige Vorfälle per Live-Video (Dominik Apanowicz, Nils Gabelgaard) groß auf eine Leinwand projiziert. Furcht und Elend der Familie sind heutzutage offenbar vor allem ein Fall für den massenmedialen Voyeurismus, der möglichst noch in 3D bedient werden sollte. - Starker Beifall.