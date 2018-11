Von Rainer Köhl

Es war ein Gipfeltreffen zweier Giganten und zweier Generationen. Michael Wollny traf erstmals auf Gary Peacock. Dieses einmalige Projekt war ein Wunsch von Festivalleiter Rainer Kern, der die beiden zu "Enjoy Jazz" ins BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen geladen hatte. Das Duo-Konzert wurde zu einem mit stehendem Beifall gefeierten Höhepunkt des Festivals, zu einer Sternstunde großer, inspirierter Musik.

In diesem Jahr feierte Peacock seinen 80. Geburtstag, kann auf ein großes, erfülltes Musikerleben zurückblicken, das ihn etwa lange Jahre ins Keith Jarrett Trio brachte. Duos mit Klavier sind ihm gleichfalls vertraut, etwa durch die Aufnahmen mit Paul Bley. Die hohe Kunst des Duospiels praktiziert ebenso Michael Wollny immer wieder, etwa mit dem Saxophonisten Heinz Sauer. Das schlagzeuglose Duospiel ist eine hohe Kunst, welche die beiden perfekt beherrschen und mit großer Lyrik erfüllen.

Jazz-Standards und Kompositionen von Wollny spielen die beiden, Themen und Motive daraus werden zu einem lockeren Material, das in unendlichen Variationen und Metamorphosen erprobt, in endloser Fantasie durchgeführt wird. Vom poetisch Versonnenen geht es bruchlos ins Swingende, spielerisch Vergnügte. Elastisch federnde, tanzende Bässe in der linken Hand sind für den Pianisten eine gute Grundlage für bluesige Soli. Balladeskes versieht er mit großen Gefühlen, immer angenehm unverkitscht und mit ungewöhnlichen harmonischen Wendungen angereichert.

Innige Geflechte geht Wollny mit seinem 43 Jahre älteren Partner ein, perfekte Balanceakte, ein Tanz auf dem Seil, den die beiden wunderbar beherrschen. Großes improvisatorisches Vergnügen bereiten sie immer wieder, wenn sie sich die Spielbälle gegenseitig zuwerfen. Beredte Soli zupft Peacock aus seinem warm-sonor tönenden Kontrabass. Er lässt sein Instrument singen, in weitverzweigten Soli. Große Kunst ist es auch, wie Wollny das Beiläufige und Schnörkelreiche mit intensivem Ausdruck erfüllt. Klanglich delikat immerzu.

Das spielerische Vergnügen führt immer wieder dazu, dass Wollny Zitate einflicht, etwa "Someday my prince will come". Den bekannten Jazz-Walzer von Miles Davis spielt er als Nächstes zur Gänze, mit ganz eigener gespannter Harmonik ausgefüllt. Intime Zwiegespräche, abgeklärt und versonnen formen die beiden. Ihre Reverenz an die große Billie Holiday, die heuer 100 geworden wäre, erweisen die beiden Musiker mit einer wundersamen Version von deren Klassiker "God bless the child", mit aparten Harmonien angereichert. Himmlisch lassen sie den Blues leuchten, und ein ganz aparter "religioso"-Schluss strahlt noch lange nach.

Tief versunken in seiner Lyrik ist das Duospiel über weite Strecken. Die beiden schwelgen in elegischen Geflechten, die wie verwunschene Harmonien klingen. Unablässig verändern sich die Klänge und Themen, sie wirken wie vexierhafte Formen in großer Poesie.

