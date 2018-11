Von Ingeborg Salomon

Mit einer "Frischzellenkur" - so der Titel der Sonderausstellung mit Karikaturen von Franziska Becker - ist das Kurpfälzische Museum Heidelberg (KMH) ins Neue Jahr gestartet, und dieser Energieschub prägt auch das Quartalsprogramm bis April. Neben zahlreichen öffentlichen Führungen (die nächste am Sonntag, 11. Januar, um 11 Uhr) gibt es am Mittwoch, 14. Januar, um 19 Uhr eine Lesung mit Claudia Koppert. Die 1958 in Heidelberg geborene Autorin stellt ihren Roman "Sisterhood - eine Sehnsucht" vor. Er führt, wie auch viele Zeichnungen von Franziska Becker, zurück in die frauenbewegten Jahre um 1980. Zur Einführung spricht Molli Hiesinger, eine der Heidelberger Protagonistinnen dieser spannenden Zeit.

Zur Finissage am Sonntag, 1. Februar, um 16 Uhr kommt Franziska Becker nochmals persönlich ins KMH. Gemeinsam mit Ausstellungs-Kuratorin Angelika Dirscherl und den Besuchern will die Künstlerin köcheln, rätseln und Prosecco trinken. Dann werden in der Gemäldegalerie die Karikaturen der vielfach preisgekrönten Cartoonistin abgehängt, um einer Sonderausstellung Platz zu machen, die viele Heidelberger besonders berühren wird.

Unter dem Titel "Stefan Kresin - der andere Blick" hat der Fotohistoriker und RNZ-Mitarbeiter Dr. Milan Chlumsky aus Kresins Archiv von mehreren Zehntausend Schwarz-Weiß-Negativen sowie über 180.000 digitalen Bildern 120 Aufnahmen zusammengetragen, die der Fotograf im Laufe seines Berufslebens von 1982 bis zu seinem plötzlichen Tod am 4. März 2013 für die Rhein-Neckar-Zeitung gemacht hat. Stefan Kresin hatte dabei immer einen sehr besonderen, persönlichen Blick auf Menschen, Gebäude und Strukturen, sodass die Ausstellung ein breites Spektrum seines kreativen Schaffens zeigt. Die Retrospektive aus Anlass seines zweiten Todestages zeigt neben Porträts, beispielsweise der jungen Wimbledonsieger Steffi Graf und Boris Becker, auch überraschende Blicke auf Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Außerdem werden Naturansichten und Tierbilder ausgestellt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 12. Juli.

Sputen müssen sich Besucher, die im KMH auf der Graphikempore noch die Studioausstellung mit Zeichnungen von Charles de Graimberg besuchen wollen; sie endet am 25. Januar. Ganz am Ende des Quartals, am Sonntag, 29. März, um 11 Uhr wird in der Textilsammlung Max Berk in der Brahmsstraße (Ziegelhausen) die Jubiläumsausstellung "Dialoge" zum 30. Geburtstag der Gruppe Quilt Art eröffnet. Die Künstlerinnen begreifen den Quilt als kulturelles Objekt, interpretieren ihn jedoch sehr verschieden. Ungewöhnliche Materialien und dreidimensionale Effekte beweisen, dass Quilts deutlich mehr sind als aneinander genähte Stoff-Quadrate.

Da auch Quilterinnen mit der Zeit gehen, nutzen einige computergesteuerte Stickprogramme und fotografische Techniken. Davor wird noch bis 1. März in der Textilsammlung die Filzkunst-Ausstellung "...in Bewegung" gezeigt; zu sehen sind 65 gefilzte Objekte.

Info: Alle Termine unter www.museum-heidelberg.de.