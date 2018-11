Von Sebastian Jutisz

Heidelberg. Einen Abend voller Emotionen und mit großem Unterhaltungswert bescherte Thomas Quasthoff dem "Frühlings"-Publikum in der gut gefüllten Stadthalle. Der Öffentlichkeit ist Quasthoffs sonorige Bariton-Stimme vor allem durch seine Bach- und Schubert Interpretationen im Ohr geblieben.

Welche Bereicherung das Transzendieren von Genre-Grenzen für die Musikwelt sein kann, beweist Quasthoff seit ein paar Jahren mit Neuinterpretationen bekannter Jazz-Standards von Duke Ellington bis George Gershwin. Beim Finale von "Neuland.Lied" zeigten sich seine Jazz-Partner Frank Chastenier (Piano), Dieter Ilg (Bass) und Wolfgang Haffner (Schlagzeug) dem Stimmvolumen des Baritons absolut gewachsen und begeisterten mit brillanter Virtuosität und knackigem Sound.

Es raubte einem den Atem, mit welcher Leichtigkeit Quasthoff bei Klassikern wie "Fly Me to the Moon" von Frank Sinatra mit verschiedenen Klangfarben spielte. Ertönte seine Stimme bisweilen rauchig-rau, so erzeugte Quasthoff im nächsten Moment bei melancholischen Passagen mit einem warmen Timbre in tiefen Lagen Gänsehaut. Mit Akribie und Herzblut gestaltete er jede einzelne Note der Ballade "In My Solitude" von Billie Holiday. Bisweilen schimmerte der Lied-Sänger durch, wenn Quasthoff lange Noten mit einem leichten Vibrato verzierte oder mit tiefen Stimmlagen kokettierte, was jedoch nicht störte, sondern seinen Interpretationen zusätzlichen Charme verlieh. Dass der Grenzgänger ein ausgeprägtes Gespür für Jazz-Rhythmen hat, wurde nicht nur bei seiner verrückten Solo-Nummer deutlich, bei der er durch Blubber- und Schnalzgeräusche eine gesamte Big-Band nachahmte.

Mit Leidenschaft und gleichzeitig verblüffender Selbstkontrolle riss Quasthoff in perfektem Zusammenspiel mit seinen Kollegen das Publikum bei fetzigem Jazz von Ray Charles mit: Bisweilen verschmolzen dabei Kontrabass und Bariton zu einer Symbiose. Mit "Piano-Man" Chastenier befand sich Quasthoff nicht nur bei dem Stück von Billy Joel auf einer Wellenlänge.

Chastenier beherrscht alle Register des Jazz-Pianos und verzauberte die Zuhörer mit einem weichen Anschlag und verspielten Verzierungen bei "Les feuilles mortes". Bei seinen Soli bearbeitete der Pianist die gesamte Tastatur und holte das Maximum an Klangvolumen aus dem Konzertflügel heraus. Haffner begleitete aufmerksam am Schlagzeug und begeisterte wie sein Kollege am Bass mit fulminanten Solo-Einlagen.

Die Harmonie und Spielfreude der Band ließ Klassiker wie "Summertime" in neuem Gewand erscheinen. Quasthoff kostete sichtlich jede einzelne Silbe von "Imagine" von John Lennon aus. Die Swing-Klassiker trug er stets mit einem Augenzwinkern vor und zauberte dem Publikum ein Lächeln auf die Lippen.

Das kabarettistische Talent des stimmlichen Entertainers und seine spitzen Bemerkungen lockerten die Stimmung zusätzlich auf. Man dankte ihm und dem Ensemble mit Standing Ovations, bevor sich Quasthoff mit einem Wiegenlied von Brahms verabschiedete.