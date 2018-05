Von Matthias Roth

Gustav Mahler dirigierte es bei seiner Dritten Sinfonie (1904) und Jean Sibelius erlebte zusammen mit ihm seinen internationalen Durchbruch als Komponist. Richard Strauss schrieb gar ein halbstündiges Mammutwerk für dieses Orchester und brachte es selbst 1903 in der Stadthalle mit ihm zur Uraufführung. Engelbert Humperdinck, der Komponist der Erfolgsoper "Hänsel und Gretel", und Siegfried Wagner, Sohn des Bayreuther Meisters, führten es bei der Aufführung eigner Werke.

Die Liste bedeutender Musikschöpfer des 19. und 20. Jahrhunderts ließe sich beliebig verlängern: Das Heidelberger Orchester, das vor 125 Jahren in die kommunale Verantwortung überging und heute "Philharmonisches Orchester der Stadt Heidelberg" heißt, wurde von vielen, auch berühmten Gästen geleitet.

Doch auch die Liste seiner Chefdirigenten ist beeindruckend: Philipp Wolfrum, der 30-jährig nach Heidelberg kam und das Musikleben der Stadt auf ein bis dahin nie erreichtes Niveau brachte, gründete nicht nur den Bachverein (1885), sondern führte auch das bis dahin privat organisierte und vornehmlich mit musikalischen Laien besetzte "Stadtorchester" 1889 in eine kommunale Institution über. In der Folge mehr und mehr mit Profimusikern durchsetzt, wurde das jetzige "Städtische Orchester" Basis für ein insgesamt anspruchsvolleres Musikleben in der berühmten Romantikerstadt, die - angestoßen durch den Bau der Stadthalle als Konzertsaal - die nationalen Jahrestreffen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1901 und 1903) ausrichtete und damit die Aufmerksamkeit der Musikwelt auf sich zog.

Viele musikalische Leiter sind heute noch bekannt: Kurt Overhoff und Bernhard Conz, Fritz Henn und Karl Rucht, Kurt Brass und Christian Süß, Mario Venzago und in jüngerer Zeit Thomas Kalb oder Cornelius Meister führten das Heidelberger Orchester, das immer auch Opernorchester war, auch zum Teil schwierigen Zeiten in ungeahnte Höhen: Auszeichnungen für die "Beste Programmgestaltung" gab es mehrfach. Zuletzt machten die Philharmoniker aus Heidelberg unter ihrem Generalmusikdirektor Cornelius Meister (2005-12) deutschlandweit auf sich aufmerksam.

Info: Mario Venzago, GMD 1986-89 und seit 2007 Ehrendirigent des Philharmonischen Orchesters, leitet das Jubiläumskonzert heute und morgen, jeweils 20 Uhr, in der Stadthalle. Honegger, Bach und Brahms stehen auf dem Programm.