Von Rainer Köhl

Klaviertrios im Jazz erfreuen sich großer Beliebtheit. Etliche Formationen sind in jüngster Zeit gut im Geschäft und auch GoGo Penguin, das bei Enjoy Jazz im Ludwigshafener "Haus" sein Publikum begeisterte, gehört zu den jüngsten Senkrechtstartern des Genres.

Das Klaviertrio ist ein beliebter Schmelztiegel, in den gerne Unterschiedliches reingeworfen wird. Auch das Trio aus Manchester warf vieles hinein, Minimal und Rock, drum&bass. Melodische Schönheit und Intensität ließen die jungen Briten in langen Wellen aufbranden. Neben rockigen Passagen wurde dies auch immer wieder klanglich fein und ruhevoll ausgebreitet, wirkte das repetitiv Flutende wie vorbeiziehende Wolken, welche die Farbe und Intensität changieren.

Leuchtende Klänge, wohlklingende Farben wurden dabei vereint, gewannen erregende Fahrt. Chris Illingworth intonierte hymnische, wohlklingende Klaviermelodien, ließ die Linien in schönster Eleganz gleiten und perlen. Einen wunderbar bauchigen, sonor singenden und glissandierenden Ton entlockte Nick Blacka seinem Kontrabass: ähnlich jenem, den man von Eberhard Weber kennt. Rob Turner am Schlagzeug ergänzte das egalitäre Triospiel mit diffizil pulsierenden Rhythmen. Oder grundierte mal mit flotten Discobeats, wie in der virtuosen Zugabe, die voller raffinierter Vexierspiele steckte. Eine starke Mischung aus Spielfreude, Inspiration und Virtuosität.

Ähnlich wie tags darauf Aziza, das Allstar-Quartett von Dave Holland. Funk, Jazz, Blues und Avantgarde begegnen sich mit größter Selbstverständlichkeit in einer Musik, die Kopf und Beine gleichermaßen beschäftigt. Große Energien vereinte das Quartett in dichten Strukturen aus Funk-Jazz und in verwegen ausgeweiteten Harmonien. Ineinander verschränkte und gegeneinander verschobene Motive und Rhythmen der vier Musiker bauten eine eigene Dynamik auf. Die kompliziertesten Rhythmen trafen auf avancierte Harmonien und doch groovte es mächtig in den polytonalen Schichtungen. Über kreisenden Harmonien ließ Chris Potter seine gleißenden, flammenden Töne aus dem Tenorsaxofon mit hoher Intensität herausflackern.

Surreale, synthetisch verfremdete Sounds aktivierte Lionel Loueke aus seiner E-Gitarre, die er mit einer vortrefflichen Elastizität auf Reisen schickte. Komplex und facettenreich groovend waren die beats von Schlagzeuger Eric Harland. Volumenreich sonor und von großer Beredsamkeit erfüllt, so klang Dave Hollands markant schwingende Bassgrundierung. Abgeklärtheit und Dringlichkeit, Ruhe und Bewegung vereint das Kontrabassspiel Hollands, und eben diese Einheit des Verschiedenen zeichnet auch das Spiel des Quartetts aus.