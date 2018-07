Von Heide Seele

Es ist ähnlich wie beim Deutschaufsatz: Eine Vorgabe, aber viele Möglichkeiten des Ansatzes und der Ausarbeitung. Für die jüngste Ausstellung im Heidelberger Forum für Kunst hatte Werner Schaub - im Vorfeld der bevorstehenden Fußball-WM das Motto "sportlich" ausgegeben, und wieder bot sich den Vernissagegästen eine Vielfalt an künstlerischen Interpretationsvarianten und der zu diesem Zweck eingesetzten Techniken. Denn neben Bildern, Zeichnungen, Grafiken und Collagen gibt es auch einige wenige dreidimensionale Objekte, wie die zwei spannenden Basalt-Skulpturen von Knut Hüneke, den trutzig wirkenden "König der Ananas" und den auf dem Kopf stehenden "Kleinen Akrobaten".

Auch Vera Bonsens bewegt erscheinendes "La Ola"-Objekt ist hier zu nennen. In diesem achtteiligen, reizvolle Schatten werfenden und in die Höhe wachsenden Beitrag aus unterschiedlichen Materialien greift die Künstlerin das Sportstadion-Phänomen der von den Zuschauern synchron-wellenartig ("ola" heißt "Welle" auf Spanisch) ausgeführten Bewegungen auf und erzielt damit eine starke ästhetische Wirkung.

Einen weiteren dreidimensionalen Beitrag liefern Rolf Buwings collagierte Objektkästen, konzipiert als "Geschichte einer Leidenschaft". Im nostalgischen Blick zurück greift er die schottische Tradition des Golfspiels auf. Aussagekräftig mit Bällen, "Tees" (das sind die Pikser, auf denen man die Bälle platziert), und historischen Fotos angereichert, rufen seine liebevoll arrangierten Installationen alte Zeiten wach.

Die dominierende Inspirationsquelle der Schau gibt natürlich der Fußball ab. Ihm widmet sich Regine Scharf in ihrem fast monumental wirkenden Ölbild "Torhüter" (2006). Der Sportler wirft sich in dieser spannenden horizontalen Szene vehement auf die vielen Bälle im Vordergrund, während Luitgard Borlinghaus in ihrem Linolschnitt "Kampf um den Ball" ebenfalls auf rasante Weise Bewegung evoziert. Katja Hess zeigt in ihrer skizzenartig und in erregtem Duktus aufs Papier gebrachten Kohlezeichnung eine spannende Wettkampfsituation, und Natalie Berschin stellt in fotorealistischem Stil zwei Sportlerinnen in den Mittelpunkt, Schwimmerin Franziska van Almsick und Boxerin Regina Halmich. Drei berühmte Bergsteiger lässt der nach Fotos malende Karl Heinz Treiber in ihrem charakteristischen alpinen Umfeld auftreten: den "Granitkletterer" Rolf Habich und seine beiden an der Vernissage teilnehmenden Kollegen, "Sandsteinakrobat" Klaus Friedrichs aus Sachsen und "Kalkgeher" Manfred Nehrbass aus Birkenau. Eine suggestive Farbigkeit verleiht den Bildern eine fast märchenhafte Atmosphäre.

In Hella M. Ebings Acrylgemälde "Topfit" kann der Besucher ehrgeizig-energiegeladene Sportlerinnen beim Training beobachten, während Isabell Riederers ausschnitthafte Fußball-Collagen formal mit der Beziehung von Linie zu Fläche spielen und Ada Mee mit ihrem Porträt eines übel zugerichteten Boxers und ihrem malerischen Hinweis auf Lance Armstrong deutlich Kritik an sportlichen Gepflogenheiten übt. Aussagekräftige lineare Verläufe charakterisieren die drei mit dem Pinsel gezeichneten "Sumo-Ringer" von Hans Joachim Ahrens, während sich Gerd Konrads "Wintereiche" mit Skistöcken durch sanfte Farben und eine suggestive, poetische Atmosphäre auszeichnet.

Info: Die Ausstellung "Sportlich" im Forum für Kunst Heidelberg, Heiliggeiststraße 21, läuft bis 13. Juli.