MR. Der "TankTurm" in Heidelberg (Eppelheimer Straße; hinter Bauhaus-Markt und Gartencenter) hat großes Potenzial für die hiesige Kulturszene, wie wir jetzt bei einem Probenbesuch des KlangForums sehen konnten.

Derzeit in der Endphase der Komplettsanierung wird dieses Gebäude ab kommendem Jahr auch für kleinere Veranstaltungen genutzt werden können, wie der Geschäftsführer des KlangForums, Dominique Mayr in Aussicht stellte. Nach Jahrzehnten erfolgloser Suche habe man endlich einen geeigneten Ort für die Ensembles "Schola" und "aisthesis" sowie ein Büro und Lagerräume gefunden und sei darüber sehr glücklich.

Der Dank gilt dabei allein dem Architektenbüro Lobner-Schäfer-Weber, das den Komplex von der Stadt gekauft und auf eigene Kosten für mehrere Millionen Euro saniert habe, so Mayr. Die Architekten hätten das KlangForum dabei nicht nur als Mieter aufgenommen, sondern die Räumlichkeiten auch nach den Bedürfnissen der Musiker ausgestattet. So seien die Proberäume nach akustischen Erwägungen ausgebaut worden, und der Turm selbst biete ebenfalls Möglichkeiten für Veranstaltungen.

Der Kontakt zum Architekturbüro sei völlig privat und zufällig entstanden, so Mayr. Der Verein "KlangForum Heidelberg" wurde bereits 1993 gegründet und suchte seither feste Räumlichkeiten in und mit der Stadt. Er war aber bis jetzt glücklos gewesen.

Derzeit probt die Schola Heidelberg unter Walter Nußbaum für eine Aufführung in Paris: Zusammen mit dem SWR-Orchester Baden-Baden/Freiburg und dem Ensemble Recherche kommt dort Luigi Nonos "Prometeo" in der Neuen Philharmonie zur Aufführung, die live in France Musique übertragen wird.

Das Weihnachtskonzert des KlangForums findet am 18. 12. in der hiesigen Peterskirche statt.