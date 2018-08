Die beiden Künstler vor dem Konzert: Pianist Wolfram Rieger (links) und Starbariton Thomas Hampson (rechts) in der Heidelberger Stadthalle. Foto: Alex

Von Rainer Köhl

Zum Honorarprofessor der Universität Heidelberg wurde er am Donnerstag ernannt, am Freitag gab Thomas Hampson einen umjubelten Liederabend in der Stadthalle, auf Einladung des Freundeskreises "Heidelberger Frühling". "Ein großes Glück für Heidelberg" freute sich Festivalleiter Thorsten Schmidt über die neue Professur, musste dann aber allzu freudigen Erwartungen für den Abend einen Dämpfer geben: "Eine Grippe hat Thomas Hampson erwischt, es geht ihm nicht besonders gut. Er möchte dennoch unbedingt für Sie singen." Allen Unkenrufen zum Trotz wurde es doch ein großer Abend.

Thomas Hampson ist Profi genug, um zu wissen, was er seiner Stimme zutrauen kann. Ein Künstler, der sehr pfleglich mit seinem sensiblen Organ umzugehen versteht und der weiß, wie man trotz eines bronchialen Katarrhs noch wunderbar singen kann.

Lieder von Richard Strauss sang der amerikanische Starbariton in Begleitung seines Klavierpartners Wolfram Rieger im ersten Programmteil, begann mit dem Wunderhornlied "Himmelsboten": Schön entspannt den rezitativisch-ariosen Tonfall einfangend und mit feinem, schmunzelndem Humor gewürzt. "Heimliche Aufforderung" hielt Hampson frei von hymnischem Pathos und baute im Mittelteil wunderbare Spannungsbögen auf, ließ aus intimem Pianogesang heraus visionäre Bögen emporwachsen. Ohne alle Sentimentalitäten kam auch sehr stilvoll interpretiert "Befreit" aus.

Die große Gestaltungskunst Hampsons lässt den Sinn der Worte deutlich werden: Der Sänger beherrscht ebenso die Kunst des unangestrengten Singens, was ihm an diesem Abend, da er gesundheitlich angeschlagen war, sehr entgegenkam. Mit wenig Aufwand ließ er seine Stimme sich entfalten, gab den Tönen Raum, sich zu entwickeln. Und dabei waren den ganzen Abend über eigentlich keine Beeinträchtigungen seiner Stimme zu hören, mit Ausnahme weniger Töne, die er mit Kopfstimme sang.

Ein paar Schlucke Tee nahm er bisweilen und ein leiser Huster danach - und schon war sein Prachtorgan wieder bestens geölt. Blühende, glühende Lyrik ließ der Sänger fließen in "Mein Herz ist stumm", gestaltete schönste Einheiten von Text, Klang und Ausdruck. Wunderschön interpretierte er mit seinem kongenialen Begleiter "Morgen", still und langsam, dem Verstummen nahe.

Und das Schweigen ging nach der Pause weiter mit Anton Weberns "Aufblick", in dessen leisem, pausendurchsetztem Duktus das treffliche Duo die Stille sehr beredt werden ließ.

Hampson versteht es wie nur wenige, spannende Programme zu machen, Bezüge zwischen Liedern herzustellen. Lieder der Jahrhundertwende, Vertonungen von Dehmel-Gedichten gab es nach der Pause, darunter Zemlinskys "Entbietung". Leidenschaften ließ das Duo klangvoll aufglühen, gestaltete große Bögen von Sinn und Emotion. Inspirierten Klangzauber und reiche Atmosphäre entwickelte das Duo in dem wunderschönen Schönberg-Lied "Erwartung".

Seine gestalterische Klasse zeigte Wolfram Rieger besonders in Alma Mahlers "Die stille Stadt", wo er sehr stimmungsvoll die dunklen Tönungen, das Wechselspiel aus Licht und Schatten hörbar machte.

Weihnachtliche Kunstlieder gab es zu guter Letzt, darunter "Christkind" von Peter Cornelius und "Die Heiligen drei Könige" von Strauss. Den naiven Ausdruck und den leisen Humor über das Wunder des Neugeborenen brachte Thomas Hampson innig liebevoll, mit leisem Schmunzeln, wunderschönen Legatobögen und zarten Pianissimi zum Klingen. "Die Lieder bringen uns alle durch", scherzte der Sänger gegen Ende offenbar erleichtert darüber, dass die Stimme ausgezeichnet mithielt. In der Tat: Singen kann auch heilsam sein, wenn man weiß, wie's geht.