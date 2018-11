Sophie, Prinzessin von der Pfalz, heiratete Ernst August von Hannover und wurde so Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Kurfürstin von Braunschweig-Lüneburg. Sie lebte 1650-58 bei ihrem Bruder Karl Ludwig in Heidelberg. Foto: Historisches Museum Hannover

Von Matthias Roth

Ihr ältester Bruder war Karl Ludwig, Sohn und Nachfolger des "Winterkönigs" als Kurfürst von der Pfalz, der nach dem Dreißigjährigen Krieg die verheerte Kurpfalz reorganisierte und sie binnen eines Jahrzehnts in eine erneut blühende Landschaft verwandelte.

Er war ein Kurfürst von beachtlichem Herrschertalent, dem man später "politische Klugheit und erstaunliche Toleranz" attestierte. Sein Versuch eines Ausgleichs zwischen den Religionen gipfelte 1677 in der Grundsteinlegung zur Mannheimer Konkordienkirche, der "Kirche zur Heiligen Eintracht" zwischen den katholischen und protestantischen Glaubensrichtungen, die sich zuvor bis aufs Blut bekämpft und einen europäischen Kontinentalkrieg entfacht hatten.

Sophie, seine jüngere Schwester, vermählte sich 1658 mit Ernst August von Hannover, Fürstbischof von Osnabrück. und lebte bis dahin acht Jahre lang am Heidelberger Hof im Schloss. Geboren wurde sie 1630 als zwölftes Kind von Elisabeth Stuart - Enkelin der berühmten Maria Stuart von England - und Friedrich V. von der Pfalz im niederländischen Exil. Da hatte ihr Vater die böhmische Krone bereits wieder abgegeben und der große Krieg, den er mit verursacht hatte, wütete mit voller Macht. Friedrich V. starb zwei Jahre später.

Bis zum neunten Lebensjahr wurde Sophie von ihrer Mutter in Leiden erzogen, dann in Den Haag. Mit 20 kommt sie an den Heidelberger Hof, verlobt sich zuerst mit Herzog Georg Wilhelm von Hannover, ehelicht dann aber dessen Bruder Ernst August. Die Hochzeit richtet Karl Ludwig 1658 aufwändig in Heidelberg aus. Aus ihren Memoiren, die sie um 1680 zu schreiben beginnt - in französischer Sprache versteht sich - erfahren wir viel auch über diese Heidelberger Zeit.

Dabei hat sie durchaus erzählerisches Talent und reiht nicht nur Fakten aneinander. Ihre komplizierte Verlobung und baldige Trennung von Georg Wilhelm wird zur detailreichen Tiefenschau in die herrschaftliche Familienpolitik des Hochadels um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie zeigen aber auch, dass das persönliche Glück dabei durchaus nicht ausgeschlossen war.

Denn die heute merkwürdig erscheinende Alternativlösung der politisch motivierten Verheiratung mit dem Hannoveraner Fürstenhaus ergab letztlich doch eine Liebesbeziehung. Sophie schreibt kurz nach ihrer Hochzeit mit Ernst August an ihren Bruder in Heidelberg: "Ich erlebe das Wunder des Jahrhunderts. Meinen Ehemann zu lieben" (6. Februar 1659). Das konnten damals nicht viele berichten, denkt man etwa an das spätere Schicksal ihrer berühmten Nichte Liselotte von der Pfalz in Versailles.

Sophie schildert ausführlich und lebendig, mit aller Offenheit und einer Portion Pragmatismus nicht nur ihre (Schiffs-)Reise von Holland an den Neckar, sondern auch ihre Ankunft, das hiesige Hofleben und vor allem ihre Schwägerin Charlotte von Hessen-Kassel, die Karl Ludwig gerade geehelicht hatte und über die sie schnell die Meinung hat, sie habe "nicht sehr viel Geist". Im Folgenden erfährt man Interessantes über "Madame" und die schnell zerrüttete Ehe ihres Bruders. Dieser lässt sich schließlich 1657 von ihr scheiden und heiratet ein Jahr darauf seine Mätresse Luise von Degenfeld, mit der er in morganatischer Ehe - ohne fürstliches Erbrecht - 13 weitere Kinder zeugt. Unter anderem verdankt die Schwetzinger Schlossanlage dieser "Verbindung linker Hand" ihren Wiederaufbau nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges.

In Hannover wird Sophie als frisch vermählte Kurfürstin mit aller Pracht und großem Gefolge empfangen. "In 18 Jahren baut das Paar hier eine eigene Hofhaltung mit neuem, zeitgenössisch modernem Stadtschloss und höfischem Garten auf", schreibt die Herausgeberin der Memoiren, Martina Trauschke, im Vorwort. Eindrücke aus Italien (Reise 1664) werden etwa im Garten von Herrenhausen vor den Toren Hannovers umgesetzt. Auch aus Frankreich, wo Liselotte - Tochter ihres Bruders Karl Ludwig aus erster Ehe - unglücklich mit dem Bruder König Ludwig XIV. verheiratet ist, bringt Sophie zahlreiche Inspirationen mit.

Die Philosophen van Helmont und Leibniz besuchen sie hier und verweilen zu Spaziergängen und Gesprächen in diesen Gartenanlagen. Sophie ist belesen, verfügt über eine große Bibliothek und steht mit diesen Geistesgrößen auch in brieflichem Kontakt. Schließlich übergibt sie Leibniz auch das Manuskript ihrer Erinnerungen: Seine eigenhändige, kommentierte Abschrift ist als einzige erhalten geblieben und bildet auch die Grundlage der jetzigen Publikation. Es ist eine einzigartige historische Quelle, die nun kenntnisreich kommentiert und in der Neuübersetzung von Ulrich Klappstein wieder zugänglich ist.

Info: Martina Trauschke (Hg.), Memoiren der Kurfürstin Sophie von Hannover. Ein höfisches Lebensbild aus dem 17. Jahrhundert. Aus dem Französischen übersetzt von Ulrich Klappstein. Kommentierte Ausgabe. Wallstein Verlag Göttingen 2014, 204 S., 19,90 Euro.