Von Milan Chlumsky

Manche Bilder beginnt er im Dunkeln. Wenn das Licht wieder angeht und die Augen - noch geblendet von zu viel Licht - sehen, huschen die auf der Leinwand aufgetragenen Farben wie eine Fata Morgana über die Netzhaut und lassen explosionsartig ungeahnte Spektren und Tiefen erscheinen. Komplex sind die Arbeitsvorgänge des Londoner Malers Sean Dawson, der für die Vor- und Nachbereitung seiner großformatigen Bilder sehr viel Zeit braucht.

Zunächst setzt er aus verschiedenen Vorlagen ein abstraktes Bild zusammen. Es kann aus Zeitungsschnipseln, fotografischen Bildfragmenten oder anderen farbigen Vorlagen bestehen, die arrangiert - manchmal auch abfotografiert - eine Vorlage für ein Ölgemälde bilden. Sodann überträgt Dawson mit feinen Pinseln ausgewählte Bildpartien in sein Ölgemälde.

In den meisten Fällen suggerieren die fertigen abstrakten Gemälde, dass Sean Dawson in die gute alte gestische Schule gegangen ist, in der breite Pinsel verwendet wurden, um schwungvolle Bewegungen in abstrakte Formen zu bringen und zugleich eine Tiefenwirkung zu erzeugen. Nicht aber die Schnelligkeit der Malgestik ist hier von Bedeutung, sondern der langsame Auftrag verschiedener Malschichten, bis sich die Linien kreuzen und überlagern.

Die perfekt bearbeitete Oberfläche hat nur ein Ziel: die maximale Wirkung der Farbe und der Fläche, die allein der subjektiven Domäne des visuellen Empfindens zugehörig ist. Die Bildtitel deuten das Bruchstückhafte und Zusammengesetzte an: "Shards" (Splitter) oder "Saccades Dream" (Ruckartiger Traum), wobei unklar bleibt, wie das Verhältnis zwischen der komponierten Vorlage und dem Endergebnis - dem Ölgemälde - ist. Bezieht sich das Ruckartige noch auf die ursprüngliche Komposition oder ist eben das Weglassen und erneute Zusammensetzen des neuen Bildes gemeint? Es ist eines der Geheimnisse des Malers.

Zur Auseinandersetzung mit der Gedankenwelt der Freimaurer kommt eine tief gehende Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte, die in einigen Zügen das Vorgehen des Malers begründet. Sean Dawson, geboren 1964, hat 1993 an der Central St. Martin College of Art & Design seinen Bachelor gemacht, bevor er zwei Jahre später am renommierten Royal College of Art ebenfalls in London seinen Master in Malerei erhielt. Er stammt aus einer bekannten schottischen Familie; einer seiner Vorfahren, Sir David Dawson, erfand offenbar schon im zarten Alter von zehn Jahren ein Teleskop, wurde mit 12 Jahren an der Universität Edinburgh aufgenommen und gehörte mit 19 zu den schottischen Freimaurern. Eine seiner Erfindungen ist ein Kaleidoskop, das dazu dienen sollte, neue Ornamente für Teppiche zu entwerfen.

Ebenso wie bei seinem Vorfahren sind Sean Dawsons Transferverfahren eine fast "familiäre" Angelegenheit, in der noch zahlreiche andere Faktoren eine Rolle spielen, etwa die Überzeugung, dass alle abstrakten Landschaftsgemälde in der realen Natur der "Mutter Erde" ihre Entsprechung finden. Doch der Hauptfaktor bleibt unverändert: Es ist die Fähigkeit der Farbe, eine direkte Wirkung zu erzeugen, genauso wie es die Musik tut.

Das alles erleichtert das Verständnis seines Werkes nur bedingt. So ist das aber mit jedem Versuch, einem inzwischen klassischen Fach der Malerei einen neuen Pulsschlag zu verpassen.

Info: Mannheimer Kunstverein: Sean Dawsons "Relics & Remixes - Malerei" bis 22. März.