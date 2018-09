Von Heribert Vogt

Menschen sind in dem Weingarten-Kunstkalender "Verzauberter Garten. Die schönsten Gärten und Parks Deutschlands 2015" nirgends zu sehen - überall jedoch die unsichtbare Schöpferhand der Gärtner. Deren Gestaltung der Natur zeigt sich als Gartenkunst, die paradiesisch anmutende Refugien jenseits des grauen Alltags erschafft.

Mal wirken diese Naturkunstwerke recht urwüchsig, mal stimmungsvoll gepflegt. Dann hinterlassen sie einen verwunschen-rätselhaften Eindruck oder sorgen für träumerisch-leichtes Flair. Manche Gärten eröffnen Blicke ins Weite, andere wieder sind dicht bewachsen. Einige Kreationen blühen farbenfroh im Sonnenlicht, während man auch auf Anlagen im Schatten, unter Wolken oder im Dämmerlicht trifft. Auf allen Abbildungen des Kalenders ist jedoch Grün in vielen Abstufungen vertreten. Und mitunter mischen sich Elemente der Architektur und der Skulptur in diese gekonnt geformte Natur.

Gärten von Rang und Namen sind hier versammelt, wie der Englische Garten in München, die Insel Mainau im Bodensee, der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, das bayerische Schloss Linderhof oder der Wörlitzer Park in Sachsen-Anhalt. Am stärksten vertreten ist Baden-Württemberg mit fünf schönen Orten: neben der Insel Mainau mit Schloss Weikersheim, dem Rosengarten auf dem Beutig in Baden-Baden sowie gleich zwei Ansichten aus dem Schlossgarten Schwetzingen. Vor allem Letzterer steht damit absolut in der ersten Reihe, auch wenn ihm nicht - wie dem Wörlitzer Park oder dem Bergpark Wilhelmshöhe - das Prädikat "Weltkulturerbe" verliehen wurde.

Die Symbiosen von Natur, Architektur und Skulptur reichert der vorliegende Kunstkalender noch durch Literatur an, indem er den Gärten Textzeilen - zumeist Dichterworte - beifügt. So werden zur Insel Mainau im Bodensee (Februar-Blatt) folgende feierliche Worte Rainer Maria Rilkes zitiert: "Es ist ja Frühling. Und der Garten glänzt / Vor lauter Licht. / Die Zweige zittern zwar / In tiefer Luft, die Stille selber spricht, / Und unser Garten ist wie ein Altar."

Die Schwetzingen-Aufnahme mit dem Schloss (Juni) wird von einem Zitat der gebürtigen Karlsruherin Elisabeth von Heyking - der Enkelin von Bettina und Achim von Arnim aus der Heidelberger Romantik - begleitet: "Der geträumte Märchengarten liegt plötzlich wieder vor uns, so schön, so beglückend, / wie wir ihn einst geplant, in jener Zeit, da wir das felsenfeste Bewusstsein hatten, / zu ganz Besonderem berufen zu sein." Und beim zweiten Schwetzingen-Bild mit dem Flussgott Donau von Peter Anton von Ver-schaffelt (Dezember) finden sich Worte des Bernhard von Clairvaux: "Den Garten des Paradieses betritt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem Herzen."

Und auf dem November-Blatt zeigt sich der Zauber der kultivierten Natur auch im Hinblick auf fernere Weltgegenden: Der Chinesischen Brücke im Wörlitzer Park ist eine japanische Weisheit beigegeben: "Geh in den Garten und höre auf die Stille zwischen den Geräuschen: / Die ist die wahre Musik der Natur."

Info: Weingarten-Kalender "Verzauberter Garten - Die schönsten Gärten und Parks Deutschlands 2015". KV&H Verlag, Unterhaching 2014. Format: 55,5 x 45,5 cm; 36 Euro.