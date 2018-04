Von Ingeborg Salomon

Schwetzingen. Wie im 18. Jahrhundert bei Kurfürst Carl Theodor durften sich die Besucher am Sonntag Nachmittag im Schwetzinger Schlossgarten fühlen. Denn wenn der aufgeklärte Landesherr - gerühmt für seine Bildung und seinen Kunstgeschmack - mit stattlichem Gefolge die Sommerresidenz bezogen hatte, begann im Park eine Zeit der Lustbarkeiten. Dazu gehörte neben Lesungen, Spaziergängen und Parforcejagden auch Kammermusik an lauschigen Orten in der weitläufigen Anlage. Dieser Tradition folgend hatten die Organisatoren der Schwetzinger Festspiele unter dem Titel "Mit Pauken und Trompeten" die Bläsersolisten Ib und Ruben Hausmann sowie das Schlagquartett Köln eingeladen.

Das Timing war (fast) perfekt. Hatte noch kurz vor Konzertbeginn ein satter Platzregen dafür gesorgt, dass die Spaziergänger ins Trockene flüchteten und die Musiker besorgt gen Himmel blickten, klarte es nach einem kurzen Wolkenbruch auf, die Sonne schien und der Minerva-Tempel zeigte sich von seiner idyllischsten Seite. Zum Auftakt gab es dort Paukenmärsche von André Dancian Philidor, die Musiker des Schlagquartetts Köln legten sich mächtig ins Zeug und bewiesen, dass sie nicht umsonst die hohe Ehre gehabt hatten, beim Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie am 12. Januar zu spielen. Dass sie auch ein Händchen für zeitgenössische Musik haben, zeigte das "Stück" von Wolfgang Rihm.

Besetzt mit Bongo, hängendem Becken und Woodblock staunte das Publikum nicht schlecht über die drei Musiker, die in der Hocke saßen und Instrumente bespielten, die für viele Zuhörer völliges Neuland waren. Das war auf jeden Fall ein interessantes Klangerlebnis, zum Schluss flogen die Klöppel in weitem Bogen ins Grüne.

Von dort erklangen inzwischen zwei Pastoralen für Klarinette und Horn, komponiert von Charles Koechlin. Ib Hausmann und sein Sohn Ruben lockten die Zuhörer, den Klängen zu folgen und sich auf den Weg zu machen. So bildete sich eine lange Prozession gut gelaunter Musikfreunde, die Richtung Moschee spazierten. Als Ib Hausmann in der prächtigen Allee das Klarinetten-Solo "Ein Vöglein singt an Deinem Fenster", komponiert von Karlheinz Stockhausen, intonierte, hätten Titel und Ort nicht besser gewählt sein können und so manches Vöglein fühlte sich angesprochen, munter mit zu tirilieren.

Inzwischen zogen sich am Himmel wieder mächtige dunkle Wolken zusammen, die wenig Gutes ahnen ließen. In der Moschee bahnte sich gleichzeitig ein mächtiger "Countdown" für Pedalpauken an. Bei Peter Eötvös gleichnamiger zeitgenössischer Komposition standen sich die Musiker im Wandelgang gegenüber, während sich das Publikum auf den Rasen setzte oder schon vorsorglich einen überdachten Platz suchte.

Bei Egil Hovlands "Lamento", für das Ib Hausmann samt Klarinette den Turm des Minaretts erklommen hatte, fielen dann die ersten Tropfen, sodass das musikalische Vergnügen ein ziemlich abruptes Ende fand. Ein schwerer Gewitterguss prasselte auf Park und Gäste nieder, doch die Moschee bot glücklicherweise genügend Platz, sich unterzustellen. Insgesamt eine knappe Stunde musikalischen Vergnügens vom Feinsten.