Von Ingeborg Salomon

Heidelberg/Mosbach. Wenn Zuschauer nicht nur Konsumenten, sondern aktive Teilnehmer an einem Kunstprojekt sein sollen, müssen die Organisatoren neue und ungewöhnliche Wege gehen. Genau das tut Matchbox, das wandernde Kunst- und Kulturprojekt der Metropolregion (siehe Stichwort).

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, als Matchbox die Bergstraße und den hessischen Odenwald bespielte, geht es dieses Jahr ins Neckartal zwischen Heidelberg und Mosbach. Da ist es praktisch, dass die S-Bahn Rhein-Neckar mit von der Partie ist. Vom 9. September bis 16. Oktober werden die Züge zum Bühnebild, zum Tatort, zum Zuschauerraum und zum mobilen Schreibtisch. Auf dem Programm stehen drei Projekte:

Matchbox ist ein wanderndes Kunst- und Kulturprojekt, initiiert vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus Karlstorbahnhof, dem Nationaltheater Mannheim und dem Theater im Pfalzbau Ludwigshafen durchgeführt. Es zieht dabei durch Kommunen im ländlichen Raum von Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Bei der Erstauflage 2015 entstanden sieben verschiedene Formate in zehn Orten, an denen sich über 3000 Menschen beteiligt haben. Die Idee ist, dass Künstler in Zusammenarbeit mit Bewohnern vor Ort Kunstprojekte entwickeln, die einen engen Bezug zum jeweiligen Veranstaltungsort haben.

> "Storylines" erzählt Geschichten aus dem Neckartal. Regisseurin Lea Aderjan begreift die Ortschaften dort als Schatztruhen für ihre Erzählungen und die Bewohner sind als ortskundige Experten dabei, um Geschichten mit viel Lokalkolorit zu erzählen. Die individuellen Eindrücke, Biografien und Anekdoten finden ihren Weg zurück in die S-Bahn - in Form von Lautsprecherdurchsagen. So mancher Fahrgast wird Überraschendes erleben, wenn er statt "Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt" Geschichten über Marktplätze und Burgruinen hört.

> "Tatort Neckartal" verwandelt das romantische Neckartal in einen Krimi-Schauplatz und den S-Bahn-Wagen zum Einsatzfahrzeug. David Ortmann und Andreas Hillger bieten dem Publikum eine Mischung aus Theater, Live-Performance, Improvisation und Video-Installation, immer mit engem Bezug zu Deutschlands beliebtester Krimi-Serie. Verdächtige, Zeugen, Pathologen, Staatsanwälte und Polizei halten die Zuschauer auf Trab und binden sie immer wieder in den Fall ein. Ausprobiert haben die beiden Theatermacher dieses Format schon am Anhaltischen Theater in Dessau. Nun findet der bewegte Theaterkrimi in der Rhein-Neckar-Region eine neue Heimat.

> "Fahrtenschreiber" ist ein Format, bei dem drei Literaten auf Reisen gehen. Der syrische Autor Anis Hamdoun, der Erzähler David Wagner und die Schriftstellerin Julia Wolf fahren eine Woche lang mit der S-Bahn durch das Neckartal und lassen sich von Menschen und Orten zu einem Reisetagebuch inspirieren. Pendler, Schüler und Touristen werden ihren Weg kreuzen - und ihnen Geschichten erzählen. So entsteht ein Blick auf die Region, den die Autoren am 11. Oktober im Heidelberger Karlstorbahnhof präsentieren.

Fortgesetzt werden auch zwei Projekte aus dem letzten Jahr:

> "Nibelungen Cycle" ist die ganz persönliche Version der Nibelungensage, die die Performance-Künstler Kelly Copper und Pavol Liška mit Hunderten Laienschauspielern erarbeitet haben. Premiere hat das Projekt am 9. September im Nationaltheater Mannheim.

> "Hemsbach Protocol" zeigt, wie Flüchtlinge in einem Wohnheim in Hemsbach leben. Regisseur Darren O’Donnel verlagerte dafür seinen Lebensmittelpunkt von Toronto an die Bergstraße. Preview ist bereits am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr im Zeitraumexit, Hafenstraße 68, in Mannheim.

Info: Alle Termine und Karten unter www.matchbox-rhein-neckar.de