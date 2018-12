Von Volker Oesterreich

Diese Symbolsprache ist eindeutig. Hohe, auf Rollen montierte Regale begrenzen die Düsternis der Bühnenlandschaft im Heidelberger Theater. Sie lassen sich zu unterschiedlichen Raumkonstellationen verschieben. Dass ihre Fächer gänzlich leer sind, steht für die erschreckend geistlose Atmosphäre des puritanischen Religionswahns, der im neuenglischen Salem Ende des 17. Jahrhunderts zu schlimmsten Exzessen im Zuge der Hexenverfolgung geführt hat. Ein System von Einschüchterung, Denunziation, fundamentalistischer Starrheit und dem schrankenlosen Egoismus der Mächtigen sorgte für ein beispielloses Blutgericht, dem zahllose Salemer mit dem Vorwand, sie stünden mit dem Teufel im Bunde, zum Opfer fielen. Auslöser war ein harmloser Tanz pubertierender Mädchen im Wald. Manche von ihnen mögen nackt gewesen sein, beäugt von einem so sittenstrengen wie verräterischen Dorfpfarrer, der emporkommen will auf der Karriereleiter.

Der US-amerikanische Dramatiker Arthur Miller griff die historischen Ereignisse in seinem 1953 uraufgeführten Stück "Hexenjagd" auf, um darin auf die Verfolgung kritischer (linker) Geister während der McCarthy-Zeit anzuspielen. Künstler wie der Exilant Bertolt Brecht oder der Filmkomiker Charlie Chaplin, aber auch zahlreiche weitere Persönlichkeiten gerieten damals in Misskredit und mussten sich vor Ausschüssen rechtfertigen, ob sie unamerikanischen Umtrieben Vorschub geleistet hätten. Gesinnungsschnüffelei großen Stils fand statt, obwohl noch keine Spionage-Software zur Verfügung stand, wie sie heute genutzt wird.

Keine Bücher also auf der Bühne. Folglich auch kein Humanismus. Genau das drücken die vom Bühnenbildner Jeremias Böttcher entworfenen Regale aus. Sie stammen nicht aus dem Ikea-Katalog, sondern wirken wie jene leeren Regale, mit denen der Künstler Micha Ullman seit 1994 auf dem Berliner Bebelplatz an die Bücherverbrennung durch die Nazis erinnert. Ullmans leere Bibliothek liegt tief unterm Pflaster, sichtbar nur durch eine quadratische Glasplatte. Ein Kunstwerk zum mahnenden Gedenken, so einfach wie genial. Und ähnlich aussagekräftig wie die Heidelberger "Hexenjagd"-Szenerie.

Isabel Osthues hat als Regisseurin die Aufgabe übernommen, in diesem Raum die bedrückende Atmosphäre des Aberglaubens und der gesellschaftlichen Geistlosigkeit in einen geistvollen Theaterabend zu verwandeln. Sie zeigt mit Arthur Millers Dialogen, wie leicht es ist, wenige kritische Köpfe zu brandmarken, so dass ein blindwütig denunzierender Mob die Oberhand gewinnt. Dieser Mob ist in Millers Stück eine Mädchenschar, angeführt von der demagogisch begabten Abigail. Sie beherrscht das Hand- und das Mundwerk der Auto- und der Fremdsuggestion, macht Teufelszeug glaubhaft und impft mit diesem Bazillus ein gutes Dutzend anderer Girlies, alle gekleidet in biederen Karoröcken sowie beigefarbenen Blusen und Pullundern. Die Kostümdesignerin Mascha Schubert erinnert mit diesem Outfit ein wenig an die BDM-Klamotten während der NS-Zeit.

Die entscheidende Rolle der Abigail hat Nanette Waidmann übernommen. Schöner Mund tut Lügen kund. Sie zeigt keine demagogisch verzerrte Fratze, sondern nutzt die Aura ihrer Persönlichkeit, um andere der vor Bigotterie blinden Justiz auszuliefern. Immer mehr kommen an den Strang, verdeutlicht durch Stoffpuppen, die in die leeren Regalfächer gestopft werden, begleitet vom Unheil dräuenden Sound der Bühnenmusiker Lucas Dillmann (alternierend mit Philipp Strüber) und Timo Willecke.

Andreas Uhse verkörpert als Reverend Parris als Rädchen im perfiden Getriebe jene "Banalität des Bösen", die Hannah Arendt in ihrem Buch über den Eichmann-Prozess analysiert hat, während Hendrik Richter als John Prokter gegen den blindwütigen Verfolgungswahn aufbegehrt. Doch der aufrichtige Streiter für die Gerechtigkeit wird am Ende selbst zum Opfer. Voller Stolz und Würde wie eine idealistische Bühnenfigur Friedrich Schillers.

Recht lang ist der Besetzungszettel dieses Abends. Alle haben ihren Anteil daran, dass auch der Premierenapplaus recht lang ausfällt, darunter vor allem Nicole Averkamp, Sheila Eckhardt, Katharina Quast, Olaf Weißenberg, Andreas Seifert, Christina Rubruck, Dominik Lindhorst-Apfelthaler und Martin Wißner.

Der Zufall wollte es, dass Millers "Hexenjagd" wenige Tage zuvor von Dieter Wedel mit dem für ihn typischen PR-Gedöns bei den Bad Hersfelder Festspielen aufgeführt wurde. Die Heidelberger machen nicht so viel Wind. Brauchen sie auch gar nicht. Die Gedanken pusten sie trotzdem frei.