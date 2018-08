Von Milan Chlumsky

Peter Schlör hat mit seiner Serie "Black & Wide", die er um 2010 in abgelegenen Gegenden zu fotografieren begann, bewiesen, mit welcher Präzision er auf die ständig wechselnden Lichtverhältnisse zu reagieren weiß. Ihm ist es gelungen, durch wenige Eingriffe eine neue, auf Lichtkontrasten basierende Ästhetik des fotografischen Bildes zu etablieren, in der er, wie kein anderer in der gegenwärtigen Fotografie, absoluter Meister ist.

Um sie zu beschreiben, bedient man sich gern der Naturmetapher eines Caspar David Friedrich oder Karl Friedrich Schinkler, was solange zutraf, als man auch in Peter Schlörs Fotografie hie und da Menschen oder Tiere zu finden glaubte. Doch diese subtile Analyse, in der es um ein Gleichgewicht zwischen der äußeren und inneren "Landschaft" als direktem Abbild eines Seelenzustandes ging, traf bei ihm zunehmend weniger zu. Nach und nach verschwanden auch die leisesten Anspielungen an das romantische Ideal der Gegensätze zwischen Mensch und Natur.

Die jetzt in der Mannheimer Galerie Peter Zimmermann gezeigte neue Serie "Light Fall" scheint auf den ersten Blick auf die größtmögliche Genauigkeit in der Wiedergabe der Landschaftsformationen zu setzen, bei der auch die kleinste Lichtspur von Bedeutung ist. Etwa in "Eyjafjördur", einem Fjord, der sechs bis zehn Kilometer breit ist. Die Landschaft ist fast menschenleer.

Diese Gebiete im Norden Islands und auch in Neuseeland zeichnen sich durch eine besondere, ursprüngliche Erfahrung aus. Wie einst die ersten Bewohner einer einsamen Gegend ging es ihm darum, die Landschaft in dem sich ständig ändernden Licht zu erfassen. Schlör versucht zu diesem ursprünglichen Sehen zurückzukehren, indem er die Landschaft beobachtet und für sich (und seine Fotografie) auf neue Interpretationsmöglichkeiten stößt. So etwa in dem Blick auf die zerklüftete Berglandschaft des isländischen Svínafell oder des Mont Cook in Neuseeland.

Der Mannheimer Fotograf hat ein neues Kapitel in seinen wunderbar komponierten und mit extremer Sorgfalt vergrößerten Schwarz-Weiß-Fotografien aufzuschlagen, wo neben der großen Schönheit auch die Frage nach dem eigenen Sehen und Wahrnehmen gestellt wird. Kein Wunder, dass man auch in New York auf Schlörs Arbeiten aufmerksam geworden ist.

Info: Galerie Zimmermann Mannheim, bis 25. Februar.