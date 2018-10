Von Harald Raab

Eine Preisverleihung wurde zu zwei unvergessliche Stunden voll Klugheit, ja Weisheit und Menschlichkeit. Im Nationaltheater nahm Georg Stefan Troller nicht nur den renommierten Schillerpreis der Stadt Mannheim aus der Hand von Oberbürgermeister Peter Kurz entgegen, samt allen lobenden Ehrungen. Son-dern der 94-Jährige gestaltete auch eine spannende wie anrührende Matinee über einen erfüllten Lebensweg im 20. Jahrhundert.

Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die dabei waren. Ausschnitte aus drei seiner beeindruckenden Fernsehporträts - mit Muhamed Ali, Charles Bukowski und einem querschnittgelähmten Vietnamveteranen - wurden gezeigt. Troller las aus seinen Büchern, ließ sich von seinem Freund Gero von Boehm interviewen. Er gab Einblick in ein randvolles Leben: mährischer Jude, aufgewachsen im längst untergegangenen Bildungsbürgertum Wiens, Flucht vor den Nazis, als GI an deren Götterdämmerung beteiligt, Journalist der alten Schule, Brückenbauer zwischen Frankreich und Deutschland mit seinem legendären Pariser Journal, Verfasser von Büchern und Gestalter von Filmen. Ein Vorbild für Journalisten-Generationen im Medium Fernsehen.

Freilich wurde er in seiner sensiblen Art, Menschen zum Reden zu bringen, ihnen eine Art Beichtvater zu sein, von niemandem wirklich erreicht. Denn ein solches erhellendes Gespräch beinhaltet auch immer ein Stück der Seele, des Charakters des Interviewers.

Wie so etwas aussehen kann, dafür gaben Georg Stefan Troller und Gero von Boehm eine faszinierende Kostprobe. Zur Frage deutscher Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus sag-te Troller dabei: "Deutschland ist das Land, das sich bekehrt hat, aus einem tiefen Schuldbewusstsein heraus. Mir liegen Leute, die mit ihrem eigenen Schuldbewusstsein leben müssen. Das ist eine sehr jüdische Angelegenheit. Denn Juden fühlen sich Gott gegenüber immer als schuldig. Mit anderen Menschen, die sich auch schuldig fühlen, können wir."

Als Warnung an Europa: "In Zeiten wirtschaftlicher Probleme meint man immer, die Leute driften nach links ab, aber nein, sie gehen nach rechts. Da ist eine ungeheure Gefahr im Anzug." Diese Entwicklung bedrohe Europa, Deutschland und die ganze Welt. Die Angst der Bürgerlichen, ins Proletariat abzusinken, könne wieder dazu führen, dass man sich von rechten Patentlösungen wie "Ausländer raus" das Heil verspreche.

So etwas wie die Summe seines Lebens artikulierte Troller: "Zu dem, was wir uns in der Kindheit wünschen, wollen wir wieder zurück." Es gehe um Anerkennung. "In vieler Beziehung habe ich mein Bestes getan. Das gibt Beruhigung. Man wird am Ende immer das, was in einem liegt. Mit Hilfe des Berufes, der Kollegen, der Freunde, der Familie, der wunderbaren Kinder sagt man sich in Gottes Namen ein Menschenleben o.k."

Oberbürgermeister Kurz in der Begründung zur Verleihung des Schillerpreises: "Georg Stefan Troller verkörpert mit seiner Biografie europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. (...) Seine Veröffentlichungen, Drehbücher, Bücher und Hörbücher zeichnen sich durch eine präzise Sprache aus und haben bis heute stilprägend gewirkt." Er habe in seinen Interviews ausgewählten Menschen zeitlose Fragen gestellt, die er auch an sich selbst gestellt hätte.

Ein Stück einer versunkenen Welt wurde bei dieser Preisverleihung lebendig: europäische Weltkultur, mitgetragen und mitgestaltet von Juden, denen perverser Rassismus nicht nur das Lebensrecht abgesprochen hatte, sondern auch ihren Anteil an deutscher Kultur, wie sie von Schiller, dem Namensgeber des Preises, angestrebt war. Trollers Bekenntnis zu Schiller: Das liberale jüdische Bürgertum habe Schiller mit seinem Ruf nach Freiheit angehangen und nicht der abgeklärten Weltsicht Goethes.