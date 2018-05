Von Birgit Sommer

Heidelberg. Josepha Grünberg war die zartgliedrige Julia in Shakespeares "Romeo und Julia" bei den Heidelberger Schlossfestspielen. Am 27. Juli war ihre letzte Vorstellung, am 29. Juli feiert die 29-jährige Schauspielerin, die von 2013 bis 2015 zum Ensemble des Heidelberger Theaters gehörte, eine ganz andere Premiere: Ihr kleines Debüt-Album "Mr. Italy" erscheint. Sie hat es zusammen mit dem aus Kanada stammenden Heidelberger Produzenten und Songwriter Andrew Cane verwirklicht. "Josepha Grünbergs Stimme - zart, kratzig, energisch - erinnert manchmal an Chrissie Hynde von den Pretenders", sagt Cane. Über ihre Leidenschaft sprach die Berlinerin im RNZ-Interview.

Frau Grünberg, was machen Sie jetzt, wenn Sie nicht gerade die "Julia" auf dem Heidelberger Schloss spielen?

Ich arbeite als freie Schauspielerin. Dafür habe ich mich entschieden, um Musik machen zu können.

Wie ist Ihre spezielle Stimme?

Ich habe keine klassische Gesangsausbildung, aber dafür kann ich auf die schauspielerische Ausbildung zurückgreifen, kann verführerisch oder unschuldig klingen. Ich habe auch keine perfekte Stimme, aber eine sehr spezielle, die viel ausprobiert und Emotionen mitbringt. Björk ist eine Inspiration für mich.

Was bedeutet das Singen für Sie?

Es ist noch persönlicher. Beim Schauspiel kann ich mich hinter einer fremden Rolle verstecken, beim Singen ist es viel mehr so, als ob man seine eigene Geschichte erzählt.

Sind das Ihre eigenen Texte bei den neuen Songs?

Ich schreibe auch selber, aber diese drei Songs sind von anderen Alben von Andrew Cane. Wir wollten unbedingt zusammenarbeiten, aber mehr in Richtung Elektropop gehen, die Originale sind rockiger beziehungsweise mehr Indie-Pop. Ich habe mir die Songs ausgesucht, in denen ich etwas von mir selbst gesehen habe, Fragen aus dem Leben und Erinnerungen, die bleiben. Es sind Texte, wie ich sie selbst geschrieben hätte.

Wie sind Sie dazu gekommen? Als Sie Andrew Cane kennengelernt haben?

Ich habe auch schon in Berlin mit einem Gitarristen zusammengearbeitet und war in Heidelberg in der Theaterband. Neben Andrew saß ich mal ganz zufällig auf der Neckarwiese, wir haben über Musik geredet und ich fand die Sachen ziemlich cool. Wir haben gemerkt, dass wir zusammen etwas machen wollen, neben meinen Proben zu "Romeo und Julia". Ich lebe ja jetzt in Berlin, aber ich komme gern nach Heidelberg zurück, ich habe schon ein bisschen Heimweh.

Warum das?

In Berlin fühle ich mich mehr verloren, obwohl ich Berlinerin bin. In Heidelberg trifft man Kollegen und Freunde auf der Straße. Das Wetter ist besser hier. Und ich mag die Altstadt.

Info: "Mr. Italy" ist ab 29. Juli in den bekannten Downloadstores erhältlich.