Von Anica Edinger

Er ist ein Einzelgänger. Einerseits freiwillig. Andererseits auch notgedrungen. Schließlich waren seine Kollegen am Schauspielhaus Hamburg alle um einiges älter als er, "da hat jeder seine Arbeit erledigt und ist dann wieder heimgegangen", erzählt Martin Wißner. Also hat der 28-Jährige seine Freizeit in der Hansestadt selbst gestaltet: Er richtete sich ein eigenes kleines Tonstudio in seiner Wohnung an der Alster ein, fuhr Kajak und machte immer mal wieder Reisen in die Berge. "Ich liebe karges, einsames Land", sagt er. Sechs Jahre lang spielte Wißner als festes Ensemblemitglied am größten Theater Deutschlands in Hamburg. Vergleichsweise winzig ist dagegen das Heidelberger Theater und Orchester, das Wißner jetzt für die nächsten zwei Jahre erst einmal vorläufig engagiert hat.

In Bertolt Brechts "Trommeln in der Nacht" gibt er am heutigen Samstag im Zwinger 1 als der Heimkehrer Kragler seinen Einstand und kann damit endlich einmal aus seinem irgendwie zur Regel gewordenen Rollenbild entfliehen: "In mindestens der Hälfte aller meiner Rollen habe ich ein jugendliches Landei mit einem autoritären Vater gespielt", berichtet Wißner und zählt auf: "In ,Hiob' der Sohn, in ,Krabat' das Kind." Ob ihn das gelangweilt hat? "Furchtbar!", ist seine bestimmte Antwort. In Heidelberg soll jetzt alles besser werden. Auch gegen das Alleinsein gibt es hier ein Mittel: nämlich weitaus jüngere Kollegen und ganz einfach mehr Arbeit. "Man hatte in Hamburg weniger zu tun. Das Haus war ja auch drei Mal größer als das hier. Und für die großen Rollen wurden oft Gäste aus dem Fernsehen geholt", berichtet der Schauspieler aus seinen Erfahrungen. Außerdem freue er sich darauf, auch einmal vor vollem Haus zu spielen, "wenn es in Hamburg gut lief, war es halb voll".

Martin Wißner wusste schon früh, dass es ihn ins Schauspiel ziehen würde. Das ist womöglich auch der Grund dafür, dass seine Motivation für die Schule verschwindend gering war. "Schule fand ich immer doof", bekennt er. Mathe? Keine Chance. Physik? Noch schlimmer. "Ich wusste schon immer, dass ich vieles davon niemals brauchen würde", ist er überzeugt. So musste Wißner noch am Gymnasium zwei Klassen wiederholen, bevor er dort aufgab und auf eine Wirtschaftsrealschule wechselte. Aber auch dort gefiel es ihm nicht wirklich. Der einzige Lichtblick: die Theater-AG. Denn die stand an der Reischleschen Wirtschaftsschule in Augsburg, wo Wißner auch geboren und aufgewachsen ist, ganz Hoch im Kurs und der Schüler mit ihr. "Ich hatte dort schon ein bisschen Narrenfreiheit", sagt Wißner - der Direktor und die Lehrer hätten Theater-AG-Rechtfertigungen für Fehlen im Unterricht immer stillschweigend akzeptiert. Wißners Talent erkannten wohl auch sie schon damals.

Als die zehnte und für Wißner endlich letzte Klasse erreicht war, zögerte er nicht lange: Noch im laufenden Schulbetrieb sprach er an mehreren Schauspielschulen in der ganzen Republik vor, darunter auch an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München - unter 600 weiteren Anwärtern. Durch drei Runden kämpfte er sich, sah andere weinend die Akademie verlassen. Wißner aber blieb - mit zehn anderen bekam er letztlich die Zusage. Das war am Vorabend seiner finalen Deutschprüfung. "Um 1 Uhr nachts fragte mich der Prüfer noch, ob das mit dem Realschulabschluss auch klappen würde. Als ich ihm sagte, ich hätte morgen die letzte Prüfung, schickte er mich sofort nach Hause", erinnert sich Wißner.

Den Realschulabschluss hat er schließlich geschafft, "ich bin gerade so durchgerutscht", lacht der Schauspieler heute. Und zu seiner eigenen Verwunderung avancierte er an der Schauspielspielschule zu einer Art Streberfigur, zu einem, der immer als Vorzeigeobjekt vor die Klasse gerufen wurde. Schon bald legte er für sein junges Alter eine steile Karriere hin. Das Engagement am Schauspielhaus Hamburg war nämlich erst der Anfang. Es folgten Rollen in der beliebten ARD-Serie Tatort, in Polizeiruf 110, im Großstadtrevier oder auch in Kurzfilmen wie "Stiller See", wo er einen Autisten spielte. Wie viele Schauspieler jedoch fühlt sich Wißner nur am Theater richtig wohl. "Das ist eine ganz andere Herausforderung. Im Fernsehen ist man weniger Schauspieler, als vielmehr Gehirnsportler - beispielsweise wenn man mit jemandem reden muss, der einem gar nicht gegenübersteht", erklärt er. Da kommt ihm die Rolle in Brechts Frühwerk, das auch als Jugendsünde gilt, gerade recht. Denn da darf er mitdiskutieren, Sätze komplett streichen oder hinzufügen, und das sei ihm wichtig, obwohl "ich Text blöd finde", gesteht Wißner. Non-verbal sei einfach mehr sein Ding, etwas nicht direkt zu sagen, sondern durch Körpersprache zu abstrahieren. Zur Beruhigung: Mit dem Textlernen hat Martin Wißner keine Probleme.