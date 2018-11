Von Milan Chlumsky

Seine Frau Henriette starb kurz nach der Geburt des jüngsten Sohnes. Auch seine drei Söhne Ferdinand, Henri und Georges starben, bevor sie fünf Jahre alt wurden. Seitdem war Jean-Jacques Grandville, im 19. Jahrhundert einer der wichtigsten Karikaturisten Frankreichs, ein gebrochener Mann. Nach einem Anfall geistiger Umnachtung wurde er in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. Den Ärzten kündigte er seinen baldigen Tod an, und tatsächlich starb er keine zwei Monate nach dem Tod seines jüngsten Sohnes mit nur 43 Jahren.

Der als Jean Ignace Isodore Gérard in Nancy geborene Grandville hatte sehr früh seine große zeichnerische Begabung offenbart. Sein Vater vermittelte ihm solide zeichnerische Grundlagen. Mit 17 Jahren begann er Figuren zu zeichnen, die teilweise ein menschliches, teilweise ein tierisches Antlitz hatten, und ließ sie eine typische Haltung bekannter Persönlichkeiten seiner Zeit einnehmen: Schnell wurden sie erkannt.

Ähnlich wie Honoré de Balzac mit seiner "Comédie humaine" gelang es Grandville, ein großes Panoptikum menschlicher Verhaltensweisen zu entwerfen. Er nutzte dafür hybride Menschwesen: So kann ein Feuerwehrmann einen Elefantenrüssel haben, aus dem er Wasser auf ein brennendes Dach speit, dabei aber die Körperhaltung eines richtigen Feuerwehrmannes beibehält. Mit seinen Zeichnungen hielt der Karikaturist dem Pariser Adel und der Bourgeoisie den Spiegel vor.

Grandville begann in den Magazinen "La Silhoette", "La Caricature" und "Le Charivari et l'Artiste" zunehmend politische Karikaturen zu veröffentlichen, in denen sich auch der französische König Louis-Philippe verunglimpft sah: als Birne. 1835 ließ Regierungschef Adolphe Thiers über eine Gesetzesvorlage abstimmen, die de facto die Zensur wieder einführte.

Grandville sollte fortan seine Karikaturen vor dem Druck dem Zensor vorlegen. Und damit der Künstler verstand, dass es ernst gemeint war, durchsuchte die Polizei sein Haus. Selbstverständlich gingen die Herren nicht sehr pfleglich mit seinen Zeichnungen um. Grandville war tief verletzt und kämpfte mit allen Kräften für die Pressefreiheit. Denn seine Zeichnungen entstanden durch ein komplexes Verfahren und waren genau durchdacht. "Statt langwierigen verbalen Ausführungen soll das Bild selbst sprechen (...) die Bilder sollen eine Idee auf eine Art offenbaren, dass sie direkt auf den Leser wirkt", so die Vorstellung Grandvilles.

Die sich wiederholenden Durchsuchungen thematisierte er später in einer Karikatur, in der die Gendarmen lästige Fliegen sind, die sein Haus belagern. Grandville war ein eminent politischer Zeichner, die Julimonarchie und der sich in die Politik einmischende Klerus waren ihm besonders verhasst. Doch die Schikane führte ihn letztlich von der Politik weg hin zur Literatur: Defoes "Robinson Crusoe", Balzacs "Comédie humaine", Swifts "Gullivers Reisen" bis hin zu Märchen von La Fontaine oder Cervantes' "Don Quichotte" versah er mit Illustrationen. An die 2000 Zeichnungen sollen sich Ende des 19. Jahrhunderts in öffentlichen Institutionen in Nancy und Paris befunden haben, dazu etliche in Privatbesitz.

Grandvilles Karikaturen wurden häufig in der Presse des 19. Jahrhunderts reproduziert, auch in Deutschland. Er war ein genauer Beobachter der damaligen Sitten und geißelte vor allem die Hypokrisie der Macht. Dass er dabei von einer anderen, gerechteren Welt träumte, wussten seine Zeitgenossen wie beispielsweise der berühmte Dichter "Der Blumen des Bösen", Charles Baudelaire, oder auch sein Schriftstellerkollege Théophile Gautier, die seine Zeichnungen hoch schätzten.

Jetzt zeigt das Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen "Grandvilles Entwürfe einer anderen Welt", die auf sein Hauptwerk aus dem Jahr 1843, "Un autre monde", zurückgehen. Unter dem Einfluss Charles Fouriers, Philosoph und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, erlaubte sich Grandville von einer neuen, auf Gleichheit beruhenden Welt zu träumen, während er diejenigen, die diese Vorstellung zu verhindern versuchten, mit bitterböser Kritik überzog. Seine Karikaturen haben dabei eine solch zeitlose Gültigkeit, dass sie vielen Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts wie Francisco Goya, Odilon Redon, Max Ernst, Panamarenko und On Kawara als Inspirationsquelle dienten. Die Ausstellung zeigt nicht nur Grandvilles Blätter, sondern verweist auch auf die Arbeiten jener Künstler, die sich von dem früh gestorbenen Zeichner, den das Leben so gebeutelt hatte, inspirieren ließen.

Fi Info: "Grandvilles Entwürfe einer anderen Welt", Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen. Bis 12. September. Geöffnet Di. und Mi. 14-17 Uhr, Do. 14-20 Uhr. Ein umfangreiches Programm begleitet die Ausstellung. www.bloch.de