Von Milan Chlumsky

Anfang Dezember ging eine dreijährige Periode der Instandsetzung für einen ersten Abschnitt der Mannheimer Kunsthalle - den Jugendstilbau - mit der Eröffnung der Ausstellung von Otto Dix und Max Beckmann zu Ende. Doch kaum sind die neuen Ausstellungssäle mit ihrer modernen Technik eingeweiht, ist es schon notwendig, die im Mitzlaff-Bau stehenden Skulpturen zu verpacken und abzutransportieren. Dieser Teil der Kunsthalle wird komplett neu aufgebaut.

Die etwa 850 Skulpturen müssen in ein provisorisches Quartier ausweichen, die Spitzenwerke der klassischen Moderne kehren dagegen zu Ostern 2014 in die jetzt freien Tageslichträume im Jugendstilbau zurück. Hier wird bis 2016 die Sammlung der klassischen Moderne ihren Platz haben, die Wechselausstellungen werden im Erdgeschoss stattfinden. Eine riesige Herausforderung für das gesamte Kunsthallen-Team, bei der bis hin zur Direktorin Ulrike Lorenz alle anpacken.

Schon am 18. April 2014 soll unter dem Titel "Arche. Malerei der Moderne in der Kunsthalle Mannheim" eine Auswahl von etwa 200 Gemälden, allesamt Spitzenwerke der klassischen Moderne, präsentiert werden. In acht Räumen werden neben hochwertigen Preziosen auch wenig bekannte Gemälde der Sammlung gezeigt, vor allem aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch das wichtigste Gemälde, Edouard Manets Werk "Die Erschießung Kaiser Maximilians", wird wieder zu sehen sein. Die neue Präsentation rückt die Sammlung mit Schwerpunkten ins rechte Licht. Den herausragenden Einzelstücken wird ein "Logenplatz" reserviert.

Ab dem 9. Mai ist die Retrospektive der französischen Bildhauerin Germaine Richier zu sehen. Die Kunsthalle besitzt ihre berühmte Skulptur "Die Große Gottesanbeterin" (1946). Während Arbeiten aus dieser und auch späteren Perioden relativ bekannt sind, wurde Richiers Gesamtwerk aus den frühen Jahren bis 1959 bisher kaum in einer Museumsausstellung präsentiert. Deshalb werden in dieser Retrospektive etwa 50 Skulpturen sowie 20 Grafiken und Zeichnungen aus allen Schaffensperioden gezeigt. So wird sichtbar, wie ihr Parcours von einer klassisch ausgebildeten Bildhauerin (bei dem Rodin-Schüler Antoine Bourdelle) zu einer Vertreterin des magischen Realismus verlief, nicht ganz unähnlich wie bei Alberto Giacometti.

Eine weitere spannende Schau wird jene von Franz Bernhard sein, dessen Skulptur "Große Mannheimerin" beim Planetarium in der Mannheimer Skulpturenmeile herausragt. Im Heidelberger Skulpturenpark in Schlierbach werden seine Arbeiten 2014 ebenfalls zu sehen sein. Dann wäre er 80 Jahre alt geworden. Nun werden erstmals in der Kunsthalle kleinere Arbeiten sowie 30 Zeichnungen von ihm gezeigt. Die Ausstellung wird am 12. September eröffnet.

Höhepunkt des Jahres ist die Schau von Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir und Paul Cézanne. Zu den Kunststücken aus der eigenen Sammlung kommen Leihgaben bedeutender internationaler Museen aus den USA, Frankreich und Großbritannien hinzu, ergänzt durch Bilder von Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude Monet und Vincent van Gogh. Beginn ist am 26. September.

Ab 21. November werden von Olafur Eliasson, der das Lichtobjekt "Starbrick" in der Kuppelhalle des Jungstilbaus schuf, weitere Objekte gezeigt. Das Jahr 2015 beginnt mit einer Schau doppelseitiger Bilder: "Der doppelte Kirchner. Die zwei Seiten der Leinwand". Anlass ist, dass bei der Restaurierung des Gemäldes "Gelbes Engelufer, Berlin" (1913) von Ernst Ludwig Kirchner ein anderes Bild auf der Rückseite erschien: "Marokkaner" (1909/1910).

Es gehört zu den Aufgaben eines Museums, seinen Bestand zu schützen und zu restaurieren. In Mannheim haben freiwillige Helfer von 2009 bis 2011 etwa 140.000 Euro beigetragen und die Restaurierung wichtiger Bilder ermöglicht, die in der "Arche"-Ausstellung zu sehen sind. Auch andere Spenden haben geholfen, so der Heinrich Vetter Stiftung oder von Bild-Paten, die sich für die Restaurierung eines Einzelbildes einsetzen.

Die aktuelle Gurlitt-Debatte über die richtige Form der Provenienzforschung spielt auch in Mannheim eine große Rolle. Seit Ende 2011 werden jene Werke systematisch erforscht, die zwischen 1933 und dem Ende des Krieges in die Kunsthalle kamen. Ein besonderes Augenmerk gilt auch Werken, die bis 1999 aus dem Kunsthandel erworben wurden. Bei 613 Gemälden und Skulpturen konnten die Herkunftsnachweise nicht lückenlos dokumentiert werden, in der grafischen Sammlung gibt es ebenfalls 531 bedenkliche und 1722 zu prüfende Inventarnummern. Es ist die Aufgabe des neuen Provenienzforschers Mathias Listl, diese Fragen zu klären.