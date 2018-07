A.T. Wer in der Kapelle des Schwetzinger Schlosses das Konzert "Amor ist mein Lied" beim "Winter in Schwetzingen" besuchte, konnte sich um 250 Jahre zurückversetzt fühlen und mochte sich insgeheim auch die Bequemlichkeit eines Berliner Salons herbeigewünscht haben, den die eng bestuhlte und spärlich beheizte Schlosskapelle nicht bieten konnte. Doch die vergnüglichen Darbietungen entschädigten dafür reichlich, und das Konzert war ein würdiger Einstieg in das musikalische Gedenkjahr zum 300. Geburtstag von Carl Philipp Emanuel Bach.

Die französische Mezzosopranistin Amélie Saadia (25) ist seit dieser Theatersaison Solomitglied des Heidelberger Opernensembles. Dort wird sie u.a. ab Mai die Dorabella in der Neuinszenierung von Mozarts "Cosi fan tutte" singen; nach ihrem Vortrag in Schwetzingen kann man sich darauf freuen. Dabei wurde ihr voller Mezzosopran nur selten in der Höhe gefordert. Saadias geschmeidige Stimmführung und volle Tiefe kam den deklamatorischen Ansprüchen der Gesellschaftslieder entgegen. Dramaturgischer Höhepunkt war "Die gute Wirtschaft": Saadias lebhafter Vortrag zauberte eine junge Frau auf die Bühne, die ihrem Gatten den Wein nur zu gerne gönnte, um sich während seiner Trunkenheit mit dem Nachbarn zu vergnügen. "Amor ist mein Lied" hieß es im Beziehungsspiel von "Bacchus und Venus" und stand doch für die Stimmung des gelungenen Abends insgesamt. Eine Zugabe machte deutlich, dass das Potenzial für ganz andere Liebespartien in der jungen Sängerin steckt: Wann hat man Carmens Habanera je so feurig in Begleitung eines Cembalos gehört?

Musikmeister dieses Abends war Gerd Amelung, Barockspezialist und Cembalovirtuose. Das kurzweilige Programm hat er aus den Berliner Musiksammlungen Musikalisches Vielerley, Mancherleiy und Allerley zusammengestellt, das neben C.P.E. Bach auch Werke unbekannter Musikliebhaber enthält. Aus dem reichen Klavierliteratur-Schatz C.P.E. Bachs spielte er selbst zwei Sonaten (h-moll, A-Dur) sowie den musikalischen Scherz "La Spinoza". Gerd Amelung spielte so frei und engagiert, wie man sich den Komponisten phantasierend selbst am Cembalo hätte vorstellen mögen.