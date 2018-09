Von Milan Chlumsky

Vor einem Jahr nahm der ägyptische Künstler Wael Shawky mit fragilen Marionetten im Düsseldorfer K 20 den letzten Teil seiner großen Kreuzzugs-Trilogie auf. Die "Cabaret Cruisades", so der Titel dieser aufwendigen Produktion, deren Entstehung die Museumsbesucher im Foyer hinter Glas beobachten konnten, wurde mit dem vierten Kreuzzug der christlichen Armeen samt der Zerstörung von Konstantinopel durch venezianische Kreuzfahrer 1204 beendet. Nun ist der erste Teil im Heidelberger Kunstverein zu sehen.

Die Ausstellung "Es war einmal ein Land" widmet sich jenen Regionen des Nahen Ostens, die nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches eine Neuordnung erfuhren. Sie versucht herauszufinden, welche Gründe dazu führten, dass sie zum Inbegriff politischer Instabilität geworden sind.

Wael Shawky, geboren 1971 in Alexandria, erlebte den arabischen Frühling aus nächster Nähe. Doch statt der erhofften Demokratisierung putschten die Generäle, die legal gewählten Muslimbrüder wurden unterdrückt, viele ins Gefängnis geworfen und getötet. Für Shawky ein Grund, in die Geschichte des arabischen Volkes zu schauen, um herauszufinden, wo die Gründe für das Scheitern der Revolution - und auch der Versöhnung - liegen.

Schon im Jahr 680 fand nahe der heutigen Stadt Karbala (etwa 80 Kilometer südlich von Bagdad) eine entscheidende Schlacht unter den Moslems statt; diese spalteten sich in Schiiten und Sunniten und bekämpfen sich seit dieser Zeit. Shawky zeigt, wie Papst Urban II. die Unterdrückung der Christen vorantrieb und das Volk zum Kreuzzug aufrief.

Wurde der erste Teil dieser Trilogie, also der erste Kreuzzug 1096 bis 1099, mit 200 Jahre alten Holzmarionetten gedreht, entstand der zweite Teil mit Keramikfiguren, die der Künstler selbst nach seinen Zeichnungen anfertigen ließ. Der dritte und letzte Teil zeigt sehr fragile Glasfiguren, die nach seinen Skizzen aus Muranoglas angefertigt wurden: Man kann sich vorstellen, wie sehr diese Fragilität die Marionettenspieler herausforderte, die drastische Szenen zu drehen hatten. Dabei gelingt es ihnen auf eine sehr berührende Art, die blutigen Schrecken von damals dem Betrachter nahe zu bringen.

Eine wichtige Quelle war für Shawky das Buch des libanesisch-französischen Schriftstellers und Prix-Goncourt Preisträgers Amin Maalouf, der in "Der Heilige Krieg der Barbaren. Die Kreuzzüge aus Sicht der Araber" die Geschehnisse zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert schildert, als es zu vier großen Massakern kam - nicht minder grausam als heute. Die damaligen arabischen Quellen sprechen von christlichen Kannibalen - ein Begriff, der angeblich noch heute zu hören ist. Auf ganz andere, vergleichsweise spröde Art thematisiert Johanna Diehl das Verhältnis der Religionen. Die in Berlin lebende Fotografin dokumentiert häufig politische Geschichten mit ihren Aufnahmen, etwa die vom italienischen Diktator Mussolini erbauten Behausungen für Arbeiter in Sizilien oder Synagogen in der Ukraine.

Im Kunstverein zeigt Diehl menschenleere Innenaufnahmen sakraler Bauten auf Zypern, die infolge des seit 40 Jahren schwelenden Konflikts zwischen Türken und Griechen entweder leer stehen oder umfunktioniert wurden. Aus dem Süden Zyperns sind 16 verlassene Moscheen zu sehen, drei großformatige Bilder zeigen aufgegebene Kirchen im türkischen Teil der Insel.

Die libanesische Künstlerin Mounirah Al Solh porträtiert syrische Flüchtlinge, Bengü Karaduman thematisiert in einem Video den türkischen Militärputsch - der Kunstverein wirft also fragmentarische Schlaglichter auf eine überaus komplexe Gemengelage. Shawskys Sicht auf die Kreuzzüge, die in diesem Jahr auch im Museum of Modern Art in New York zu sehen war, lohnt aber auf jeden Fall einen Besuch.

Info: Heidelberger Kunstverein, bis 14. Februar, mit Begleitprogramm. Näheres unter www.hdkv.de