Von Heide Seele

Zwei riesige Holzschnitte auf koloriertem Chinapapier sind am Eingang platziert mit dem Holzstock direkt daneben, und in einer blauen Mischtechnik, die von der Sehnsucht nach der Ferne zu künden scheint, ziehen sich vehemente Spuren über die schrundige Fläche. Aufmerksamkeit verdient aber auch die Grafik, auf der sich vier Zugvögel tummeln: Roswitha Pape gibt mal wieder Einblick in ihre Ideenwelt. Diesmal innerhalb der Reihe "Retrospektiven" im Kurpfälzischen Museum Heidelberg.

Bürgermeister Dr. Joachim Gerner rühmte zum Beginn der Vernissage die künstlerischen Meriten der 1954 geborenen Dortmunderin, die ein aktives Mitglied im Forum für Kunst ist und bescheinigte der sich vorwiegend am Gegenstand orientierenden Malerin auch pädagogisches Talent, das sie zum Beispiel in ihren Workshops beweist. Stefan Hohenadl vom Kulturamt der Stadt erwies sich darauf in seiner kundigen Einführung als kompetenter Interpret der Bilder und verhalf damit auch den vielen Besuchern zu einer angemessenen Deutung. Er machte zum Beispiel darauf aufmerksam, eine wie gute Menschenbeobachterin die Künstlerin ist, deren Interesse häufig Personen in einem tristen sozialen Umfeld gilt und die auch gern Fundstücke in ihre Bilder integriert, etwa zufällig entdeckte Dokumente. Sie zeichnet, malt, sprayt oder schreibt Wörter in ihre Szenen, die dann zur inhaltlichen wie formalen Relevanz beitragen.

Beim Rundgang durch die Ausstellung fällt ein Koffer auf. In dem objet trouvé befand sich der noch gut lesbare Antrag eines Soldaten, in die SS aufgenommen zu werden. Die dafür erforderliche Ahnentafel war von ihm allerdings nicht ausgefüllt worden. Roswitha Pape sprang in die Bresche und zeichnete einen großen Engel, der dieses Dokument vorweist. Das verrät viel über sie und ihre souveräne Denkweise.

In ihren anspielungsreichen Objekten gibt es daher nicht nur viel zu sehen, sondern auch manches zu erspüren, denn selten fehlt ihnen ein "doppelter Boden". So verweisen die Arbeiten auf das nachdenkliche Naturell der Künstlerin, die aber auch witzig sein kann, wie in der vierteilig-großformatigen Sequenz von Männern mit Badekappen, die sich im Schwimmen zu üben scheinen. Es ist nicht zu übersehen, dass sich hinter dem, was sichtbar ist, meist eine Meta-Ebene verbirgt, die es zu ertasten gilt, denn vordergründig sind die Bilder nie. Sie ziehen zwar die Blicke der Besucher auf sich, wollen aber hinterfragt werden. So mag man darüber rätseln, was die vier Personen, die dem Betrachter den Rücken zukehren, eigentlich Interessantes beobachten. Die Szene erinnert deutlich an Richard Oelzes ebenso berühmtes wie rätselhaftes Bild "Erwartung".

Die weit in der Welt herumgekommene Künstlerin ist ein nachdenklicher Mensch, und ihre in komplexen Verfahren entstandenen Arbeiten scheinen philosophisch grundiert zu sein, obwohl auch eine unübersehbare Affinität zur Ironie zu erkennen ist. Fast sachlich muten ihre Beiträge zum einstigen Irakkrieg an, die sie auch mit laufenden Text-Bändern samt aktuellen Börsenkursen unterlegt. Poetisch wirkt dagegen eine Naturszene in magischem Blau, während der Holzschnitt "Displaced" mit einer in gefährlicher Höhe platzierten Gestalt mehrdeutige Assoziationen auslöst.

Info: Roswitha Papes Retrospektive im Kurpfälzischen Museum Heidelberg läuft bis 4. September.