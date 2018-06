Schmucke Adresse: In diesem Haus an der heutigen Rosé-Rizal-Straße 17 in Wilhelmsfeld arbeitete Rizal 1886 an seinem Roman "Noli me Tangere". Ein anderer Roman des philippinischen Nationalhelden, "El Filibusterismo", erscheint jetzt erstmals auf Deutsch - in zwei konkurrierenden Übertragungen. Eine davon wird heute im Wilhelmsfelder Bürgersaal vorgestellt, Beginn ist um 19 Uhr. Foto: Alex Müller

Von Wolfgang Schäfer und Volker Oesterreich

Das gibt es selten in der Verlagsbranche. Ein vor 125 Jahren auf Spanisch erschienener Roman kommt jetzt erstmals in zwei konkurrierenden deutschen Übersetzungen auf den Buchmarkt: José Rizals "El Filibusterismo". Die Neuerscheinung des Heidelberger Morio-Verlags heißt "Die Rebellion", während die Ausgabe des Darmstädter Transwing-Verlags den Titel "Terror in Zeiten des Kolonialismus" trägt. Das Werk diente als Vorlage für Lav Diaz’ Film "Wiegenlied für ein trauriges Geheimnis", der auf der diesjährigen Berlinale mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.

Zunächst zur Ausgabe des Morio-Verlags: Die Philippinen sind wieder im Gespräch. Vor wenigen Wochen wurde ein neuer Präsident gewählt, der mit Ankündigung drastischer Maßnahmen für Aufregung in der westlichen Welt gesorgt hat. In unserer Region mag man das mit besonderer Aufmerksamkeit registriert haben, denn in Wilhelmsfeld lebte vor über 100 Jahren zeitweise der philippinische Schriftsteller und Arzt José Rizal (1861-1896), der zeitlebens für die Rechte seiner Landsleute gekämpft hat. Insbesondere in seinen Romanen "Noli me Tangere" und "El filibusterismo" wandte er sich gegen die spanische Kolonialmacht auf den Philippinen.

Der erste Roman erschien 1981 auf Deutsch im Insel-Verlag. Unter dem Titel "Die Rebellion" ist der zweite bei Morio in Heidelberg erschienen. Übersetzt wurde er aus dem philippinischen Spanisch von dem verstorbenen Romanisten Gerhard Walter Frey, der an der Universität Heidelberg u. a. Spanisch gelehrt hatte. Rizal entstammte einer wohlhabenden philippinischen Familie und wurde Arzt, nachdem er in Manila, Madrid, Paris, Berlin und Heidelberg studiert hatte. Er beherrschte mehrere Sprachen und pflegte sich in seiner Heidelberger Zeit mit seinem Quartiergeber in Wilhelmsfeld, dem Pfarrer Ullmer, auf Latein zu unterhalten.

Rizal trieb es um, wie die spanische Kolonialmacht seine Landsleute knechtete und ausbeutete. Rizals personenreicher Roman ist ein Spiegel des damaligen Lebens auf den Philippinen. Er nimmt den Leser mit auf eine Reise durch seine Heimat. Wir erfahren, wie die Kolonialbeamten die Bauern unter Mithilfe des katholischen Klerus schikanierten. Wir erfahren, wie bestimmte Mönchsorden die Pädagogik an Schule und Universität dazu benutzten, die Philippinos unwissend und damit unmündig zu halten. Das lag natürlich im Interesse der Kolonialherren, die nichts mehr fürchteten, als dass die Philippinos selbstständig denken und handeln lernen könnten.

In dem Roman versuchen die Studenten Isagani und Basilio, diese Zustände mit gewaltlosen Mitteln zu ändern. So bittet Isagani den durchtriebenen Prominentenanwalt Pasta um Hilfe, der ihn aber mit perfider Rabulistik an der Nase herumführt. Als dann später Unruhen auszubrechen scheinen, wird Isagani von einem Lehrer, den er sehr schätzt, zur Rede gestellt. Isagani konfrontiert ihn, einen Mönch, mit den Missständen in Politik und Pädagogik und vermag ihn so in die Enge zu treiben, dass dieser nicht mehr zu entgegnen weiß. Unter den Personen des Romans erscheint der spanische Generalgouverneur ohne Namen: Anonymität als Symbol für eine unsichtbare, aber darum nicht weniger grausame Kolonialmacht.

Rizal lässt den Juwelier Simon als graue Eminenz des Gouverneurs auftreten, beide verbunden durch frühere Untaten. Simon hat nichts anderes im Sinne, als früher ihm angetanes Unrecht seinerseits mit Bösem zu vergelten. Als Simon stirbt, lässt Rizal dessen Beichtvater sagen: "Hass erzeugt nur Ungeheuer, Verbrechen neue Verbrecher ... Rettung setzt Rechtschaffenheit voraus, Rechtschaffenheit Opferbereitschaft und Opferbereitschaft Liebe." So sehr Rizal das Verhalten der Kolonialmacht und der Kirche gegenüber den Philippinos anprangerte, so sehr wandte er sich dagegen, mit Gewalt gegen diese Institutionen vorzugehen. Nicht zuletzt sah er, dass es im Klerus und in der Kolonialverwaltung einzelne Menschen gab, die Leib und Leben riskierten, um den Philippinos zu ihren Rechten zu verhelfen.

Die Kolonialmacht verbot den Vertrieb des Romans. Wenig später wurde Rizal wegen angeblicher Anstiftung zur Rebellion hingerichtet. Er erlitt das gleiche Schicksal wie jene unschuldig hingerichteten katholischen Priester, deren Andenken er seinen Roman gewidmet hat. Rizal, heute der Nationalheld der Philippinen, hat für die Rechte seiner Landsleute gekämpft.

Einen anderen Weg wählte Elke Hack-Ullmer für ihre Übersetzung, gehalten in einer bewusst heutigen Sprache. Mitherausgeber des Bandes ist deren Witwer, der Heidelberger Internisten Dr. Fritz G. Hack-Ullmer, Enkel jenes Pfarrers, bei dem Rizal in Wilhelmsfeld lebte. Die Edition setzt sich über die komplizierte, recht schwer lesbare Romanstruktur mit einer Vielzahl von Figuren hinweg. Wiederholungen wurden gekürzt, so dass der Gesamtumfang um ca. 15 Prozent schrumpfte. Trotzdem hat Elke Hack-Ullmer darauf geachtet, "den Sinn der Erzählung zu erhalten sowie den Humor und die Ironie in Rizals Kritik in einer verständlichen, bildhaften Sprache herauszuarbeiten", wie sie im Vorwort betont.

Im Haushalt des Wilhelmsfelder Pfarrers Ullmer informierte sich Rizal über die Ideale der badischen Revolution von 1848 und vertiefte sich in Schillers Freiheitsdrama "Wilhelm Tell", das er in seine Muttersprache übersetzte. Der 30. Dezember ist auf den Philippinen ein Nationalfeiertag - in Gedenken an José Rizal, der an diesem Datum im Jahr 1896 erschossen wurde. Noch heute reisen jährlich rund 7500 Philippinos nach Wilhelmsfeld, um sich auf Rizals Spuren zu begeben.

An diesem Wochenende wird der Schriftsteller ausgiebig in dem Odenwald-Ort gefeiert.

Info: José Rizal: "Die Rebellion". Übersetzt von Gerhard Walter Frey, hrsg. und mit einem Vorwort versehen von Marc Frey. Morio-Verlag, Heidelberg, 2016. 480 Seiten, 24,95 Euro. - José Rizal: "Terror in Zeiten des Kolonialismus - ,El Filibusterismo’", übersetzt von Elke Hack-Ullmer. Verlag Transwing, Darmstadt 2016. 262 Seiten, 12,80 Euro.