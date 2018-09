Von Matthias Roth

Am 17. Februar vor 100 Jahren wurde er in Warschau geboren, doch die Musikwelt gedachte seiner kaum. Dabei war René Leibowitz als Dirigent und Komponist eine herausragende Persönlichkeit um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Das zeigt eine luxuriös (mit Lesebändchen!) ausgestattete neue Doppel-CD (Texte: J. Marc Reichow). Sie macht mit weiteren bisher unbekannten Werken des 1972 in Paris verstorbenen Leibowitz bekannt und bringt außerdem Aufnahmen einer ersten Veröffentlichung von 1993 erneut auf den Markt, kombiniert mit dem historischen Mitschnitt der Uraufführung des Violinkonzerts 1961 unter der Leitung des Komponisten.

Über die Wiederentdeckung des Komponisten durch den Heidelberger Ensembleleiter Walter Nußbaum wurde in dieser Zeitung schon mehrfach berichtet. "Schon beim ersten Kennenlernen seiner Partituren war mir ihre Bedeutung klar geworden", schreibt er im Booklet. Fünf Opern und neun Streichquartette hinterließ der Komponist neben zahlreichen anderen Werken - insgesamt sind es über 90, sie blieben großenteils bis heute unaufgeführt.

Leider wurden Qualität und Potential dieses Oeuvres bisher nur von wenigen erkannt, was diese CD hoffentlich zu ändern vermag. Der Schüler von Arnold Schönberg und Anton Webern, der der Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg als "Traditionalist" galt, führte die Ausdrucksmöglichkeiten der Zweiten Wiener Schule konsequent fort. Dabei experimentierte er in Form von kleinen Kantaten auch mit dem Melodram ("Explanation of Methaphors" op. 15, "Motifs" op.74, "Laboratoire central" op. 88), schrieb Lieder (meist auf Texte von Freunden) und Instrumentalwerke. Die Musik des René Leibowitz ist "filigran in Tongebung und Struktur, deutlich in ihrer musikalischen Rhetorik... und subtil instrumentiert", so Walter Nußbaum. Darüber hinaus ist sie artifiziell, ohne konstruiert zu wirken, und von starker, lebendiger Ausdruckskraft.

Zu Leibowitz' musikalischen Lehrern, Freunden und Förderern zählen unter anderem die Komponisten Erich Ithor Kahn und Paul Dessau, die Dirigenten Pierre Monteux und Victor de Sabata, der Mannheimer Kunsthändler Henry Kahnweiler oder der Geiger Rudolf Kolisch. Boulez, Henze und Globokar sind seine Schüler. Der Anspruch seiner eigenen Werke ist hoch, den kompositorischen Zielen seiner Schüler folgte er allerdings nicht. Als konservativer Moderner wurde er schließlich aus der aktuellen Musikszene verdrängt oder auf seine Dirigentenrolle als Wiederentdecker Beethovens reduziert, der die Sinfonien erstmals mit originalen Tempovorgaben realisierte.

Die jetzige CD mit zahlreichen Weltersteinspielungen könnte den Komponisten Leibowitz endlich ins verdiente Rampenlicht rücken. Die Mitglieder der Schola Heidelberg und des in Heidelberg beheimateten "ensemble aisthesis", die sich zum Teil seit vielen Jahren mit dieser Musik befassen, wissen sie einerseits in ihrer originellen Individualität hervorzuheben, aber gleichzeitig auch ihre vielen Bezüge zur vornehmlich modernen Tradition aufzudecken.

Stellt sich nur noch die Frage: Wann findet ein Intendant den Mut, auch eines der Bühnenwerke von René Leibowitz zu präsentieren? Die Spezialisten aus Heidelberg könnten auch hier sicher mit Rat und Tat helfen, einen lange verkannten, ja ignorierten Komponisten ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.

Info: CD René Leibowitz, Kammermusik und Violinkonzert. Schola Heidelberg, ensemble aisthesis, Ltg. Walter Nußbaum. Divox CDX-21103/04.

Konzert unter Walter Nußbaum am Sonntag, 15.9., 19 Uhr, im Ballsaal der Stadthalle Heidelberg.