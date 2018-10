Von Carmen Oesterreich

Sie wollen nur spielen. Teenies, die sich zufällig begegnen, füreinander schwärmen und bei Bob, dem Hausmeister, einen Raum finden, in dem sie sich ungestört austoben können. In dem sie vor ihrer Wirklichkeit, der Langeweile und einer Gesellschaft, die sie nicht verstehen, fliehen können. Sie verkleiden sich, schlüpfen in verschiedene Rollen und sind dabei auf der Suche nach ihrer Rolle in der Wirklichkeit. Als Vorbilder finden sie ein Liebespaar, das ihre Sehnsucht nach einem besseren Leben teilt: Bonny und Clyde, Gangster, denen wegen ihrer Raubzüge während der Weltwirtschaftskrise um 1930 von der benachteiligten Gesellschaft Amerikas bewundernd das Robin-Hood-Mäntelchen umgelegt worden ist, die als "unsterbliche Helden" die Polizei an der Nase herumgeführt haben und die zudem "unsterblich" ineinander verliebt waren.

Doch wer nun glaubt, dass Regisseur und Autor Klaus Gehre aus diesem verklärten Stoff ein Stück, aus dem die Träume sind, macht, wird sich wundern. Seine anspruchsvolle Live-Video-Inszenierung "Remake: Bonnie und Clyde" verstört. Gehre ist darauf spezialisiert, mehrdimensional zu inszenieren. Die Schauspieler müssen auf der Bühne einerseits die Teenies spielen, andererseits als Teenies auch deren Bonnie- und Clyde-Rollen darstellen. Dazu filmen sie sich gegenseitig mit Kameras und projizieren das Schauspiel an die Wand. Die Zuschauer sehen sie also auf der Bühne und gleichzeitig als Detail im Film, wobei sich das Spiel auf der Bühne und im Film mal vermischt, mal ergänzt, mal gleicht und mal völlig auseinanderdriftet. Noch komplizierter wird es, wenn die Schauspieler die Filmhelden per Kamera auch noch als Puppen vor historischer Kulisse spielen lassen.

Marta Theuerkaufer, verantwortlich für Bühne und Kostüme, hat dafür einen typischen Straßenzug in der Pampa von Amerika als Modell gebaut. Auf einer beweglichen Rolle, auf der lediglich eine Straße inmitten grüner Umgebung aufgeklebt ist, kommt der legendäre Gangster-Wagen Ford V8 als Matchbox-Version ordentlich in Fahrt.

Das ist genial, wenn die Schauspieler für die richtigen Einstellungen sorgen. Mit den wackeligen Kameras ist das schwierig, und so wird dem Ganzen geschickt ein Werkstattcharakter zuteil, der die Brüche und Rollenwechsel noch verstärkt. Der größte Bruch erfolgt im letzten Drittel der Aufführung. Kaum hat sich das Publikum in die Inszenierung mit viel atmosphärischer Musik (Michael Lohmann) hineingedacht, wird es selbst überfallen. Die Musik bricht ab, grelles Licht geht an und Bob, der Hausmeister, unterbricht auch dieses Spiel. Wie ein Seminarleiter erklärt er das Bankensystem. Er sagt, dass das Geld auf der Bank eigentlich uns allen gehört. Wir bringen es hin, lassen es da liegen und freuen uns über Sparzinsen. Aber noch mehr verdient die Bank selbst daran, indem sie es wiederum anderen leiht und dafür höhere Zinsen kassiert, als sie an ihre Sparer auszahlt.

Den Zuschauer zwingt die ständige Vermischung der Spielebenen zwischen Realität und Phantasie zur Reflexion, und auch das greifen die Spieler auf: "Was machen wir denn hier überhaupt?" fragen sie und faseln dann von kritischer Systemveränderung und so. "Wir tun hier so, als ob!", sagt Karl.

Das sieht locker und improvisiert aus, ist aber harte Arbeit, besonders für Massoud Baygan in den meisten Rollen. Als Bob, der Hausmeister, mimt er - wie immer sehr verwandlungsfähig - ein bisschen den Klugscheißer, als C-Double-U den Verpeilten, als Buck den Snob und als Sheriff, naja, siehe oben ... Mehmet Ali Berber ist in seiner Rolle als Karl und Clyde unscheinbar wie ein Loser und mutig wie ein Gangster, wobei irgendwie beide Typen nichts mehr zu verlieren zu haben. Ihm wird von Felicity Grist als Lilly und Bonnie durch das selbstbewusste Rollenverständnis die Show gestohlen, vor allem, wenn sie sich in der Totalen lasziv den Mund rötet oder am Flaschenhals saugt. Sehr bürgerlich ist Anouk Wagener, die als Freundin Jenny, Partnerin Blanche und Mutter den Part der Regulierenden übernimmt.

Klaus Gehre hat mit diesem "Road Play" einen actionreichen Abend zwischen Realität und Illusion geschaffen. Die Weite Amerikas, des Lands der unbegrenzten Möglichkeiten, beschränkt sich auf das Kaff, aus dem Bonnie und Clyde trotz ihres Freiheitsdrangs nicht herauskommen. Die Straße als Weg, der überall hinführen kann, wird zur Falle. Immer auf der Flucht, haben die Kriminellen keine Perspektive. Wenn das Spiel aus ist, sind sie tot. Was bleibt, ist die Liebe. Und das Bankensystem ...

Fi Info: "Remake: Bonnie und Clyde", Zwinger 3, nächste Aufführungen: 2. April, 11 und 19 Uhr. Karten unter www.theaterheidelberg.de