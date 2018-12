Von Heide Seele

Eine Anekdote gibt Aufschluss über das hohe Ansehen, das die immer noch beliebte Gattung einst genoss. Da sollen zu Zeiten der griechischen Antike zwei berühmte Künstler gegeneinander angetreten sein, die um eine höchstmögliche Wirklichkeitstreue beim Malen wetteiferten. Dem Maler Zeuxis gelang es dabei, seine Trauben so appetitlich zu malen, dass die Vögel sie anpickten. Doch er wurde von seinem Gegner Parrhasios in puncto Realitätsnähe besiegt, denn der Vorhang, den er vor dessen Bild wegziehen wollte, war nur gemalt. Als ähnlich Augen täuschend könnten auch einige der 100 in der derzeitigen Sonderausstellung des Kurpfälzischen Museums gezeigten Bilder empfunden werden, zum Beispiel jene, die von Künstlern des 17. Jahrhunderts stammen. Angesichts ihrer attraktiv gemalten Trauben, Birnen oder Äpfel kann man sich vorstellen, dass manch ein Betrachter am liebsten in die Früchte hinein beißen würde.

Die Ausstellung mit dem Titel "Reife Früchte - junges Gemüse" zeigt "Stillleben im Dialog" und wurde von Dr. Annette Frese, Leiterin der Gemäldeabteilung, kuratiert, die demnächst in den Ruhestand treten wird. Museumsdirektor Dr. Frieder Hepp weist im Zusammenhang mit dem Untertitel darauf hin, dass nicht nur die Bilder, sondern auch zwei Kollektionen in ein Zwiegespräch treten, nämlich die des Museums (Sammlung Posselt) und die der Privatsammlung von Dr. Rainer Wild, die auf Früchtedarstellungen des 20. und 21. Jahrhunderts spezialisiert ist.

Eine positive Resonanz auf den appetitlich anmutenden Augenschmaus lässt sich voraussagen, sowohl bezüglich der Qualität der Bilder und Objekte als auch hinsichtlich der Konfrontation des Alt-Ehrwürdigen mit Ausdrucksformen des 20. Jahrhunderts. Bei der Präsentation der gesunden Köstlichkeiten dominiert natürlich der biblisch konnotierte Apfel (Adam und Eva) neben vielfältig auftretendem weiteren Obst wie Pfirsichen oder Birnen, Beeren, Melonen, Zitronen. Auch Geflügel und Blumen werden dem Dialog der Stilleben zugezählt, und Klaus Staecks Banane zur Wiedervereinigung ist ebenfalls vertreten.

Die von den Objekten ausstrahlende positive Aura ist kaum zu ignorieren, und überdies regt die Schau mit ihren direkten Konfrontationen der Ausstellungsstücke zu Vergleichen zwischen den einzelnen Motiven der Exponate aus fünf Jahrhunderten an. Sie fordert zum Aufspüren von Parallelen oder Unterschieden auf, denn ein altes Sujet wird neu betrachtet. Zu dieser Möglichkeit trug neben Kuratorin Annette Frese auch Annika Greuter, Kuratorin der Sammlung Dr. Rainer Wild, entscheidend bei.

Aufschlussreich sind die Gegenüberstellungen von alter und neuer Kunst, wenn zum Beispiel das Thema Vergänglichkeit von den tradierten Vanitas-Darstellungen bis hin zu heutigen Varianten der Gattung angerissen wird. So hat sich das Stillleben auch von der religiösen Malerei her entwickelt, auf der Früchte mit bestimmten, seinerzeit vom Betrachter zu entschlüsselnden Anspielungen abgebildet waren. Mit didaktischem Hintersinn steht am Beginn der Schau denn auch ein Atelierbild von Esaias Boursse, in dem das Entstehen eines Stillebens gezeigt wird. Bei dessen Besichtigung soll man sich von einer Videotafel mit einem gedeckten Tisch nicht irritieren lassen, denn sie setzt einen kaum zu ignorierenden akustischen Akzent.

Die Ausstellung ist in mehrere Sektionen unterteilt, etwa "Auf dem Weg zur Moderne", "Nähe und Ferne", "Verbotene Früchte", "Herzhaft und deftig". Da lernt man zum Beispiel die ersten gemalten Blumensträuße kennen, oft vor landschaftlichem Hintergrund gezeigt, wobei die alten Darstellungen stets mit Werken neuerer Kunst konfrontiert werden, zum Beispiel zu Arbeiten von de Chirico oder Gino Severini, der auf das erwähnte Zeuxis-Bild anspielt.

Auch beim Thema "Gedeckte Tische" wie bei anderen Sektionen trifft man auf alte wie auf neue Meister, auf Franz Radzivil wie Alexej Jawlensky, auf Fernando Botero, Andy Warhol oder auch Ai Weiwei. Eines der farbprächtigsten Stillleben der sehenswerten Ausstellung stammt von Tom Wesselmann, und mancher Besucher dürfte erstaunt sein über die Drastik einiger erotischer Anspielungen in den Bildern des 17. Jahrhunderts. Es erweist sich auch als sinnvoll, dass die anregende Schau nicht chronologisch, sondern thematisch gegliedert ist. So wird das Thema in seiner anhaltenden Aktualität an vielen Beispielen durchgespielt.

Info: Die Ausstellung "Reife Früchte" - junges Gemüse" im Kurpfälzischen Museum Heidelberg wird am Sonntag, 18. Oktober, um 11 Uhr eröffnet. Sie läuft bis 31. Januar 2016.