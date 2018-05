Rebekka Bakken - vor der Pause - in Aktion. Foto. Helmuth Pfeifer

Von Klaus Welzel

Wahrscheinlich, weil ich sonst gerade nichts anderes zu tun hatte, bin ich am Freitagabend in die Heidelberger Stadthalle gepilgert. Dort trat - der Zufall will es - gerade die 44-jährige Norwegerin Rebekka Bakken auf und sang. Lieder von Tom Waits, dem amerikanischen Singersongwriter, Komponisten und Schauspieler, der vor allem mit dem Song "Waltzing Matilda" berühmt wurde.

Tom Waits ist grandios. Rebekka Bakken singt grandios - angeblich bis zu drei Oktaven. Und Jörg Achim Keller, Chef der Big Band des Hessischen Rundfunks, ist ebenfalls sehr gut in seinem Fach. Er hatte die Idee, alles zusammenzuführen: Den Liedermacher, die Sängerin und die Band.

Das hätte sehr gut werden können. Wenn, ja, wenn es sich vielleicht nicht um Big Band Jazz gehandelt hätte, der so gar nicht zu Tom Waits passt. Oder auch, wenn Bakken, die auf der Bühne der Stadthalle in mehrfacher Hinsicht eine glänzende Figur machte, ja, wenn diese Sängerin sich nicht gemüßigt gesehen hätte, den typischen Knödelsound von Tom Waits zu imitieren.

Bakken kann fantastisch Töne modulieren. Nur tat sie das nicht an diesem Abend. Vielleicht, weil sie einfach keinen Zugang zu Bandleader Keller fand. Oder, weil ihre Stimme meist im blechernen Sound der Band unterging. Oder auch, weil sie keine rechte Lust hatte. Die Texte jedenfalls musste sie peinlich oft vom Tablet-Computer ablesen. Das nahm dem Auftritt jeglichen Glamour.

Obwohl genau das mehrfach an diesem Abend beschworen wurde: Frau Bakken hat sich nämlich nachmittags zusammen mit Enjoy-Jazz-Festivalleiter Rainer Kern bei einer Mannheimer Designerin ein neues schwarzes Kleid gekauft, das sie dann nach der Pause trug.

Das Kleid sah schick aus. Aber genau genommen waren die Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle ja zu einem Konzert gekommen und nicht zu einer Modenschau. Sagen wir so: Hätte Rebekka Bakken Kleider vorgestellt und dazu Tom-Waits-Lieder gesungen - das Publikum wäre ausgerastet vor Glück. Jetzt war es leider genau umgekehrt. Und so fühlte man sich zwei Stunden gut unterhalten. Mehr aber nicht. Es gibt natürlich schlimmere Freitagabende.