Verbal immer in Aktion sind die Figuren in Moritz Rinkes Stück 'Wir lieben und wissen nichts'. Im Bild (v.l.): Armin Schlagwein, Christian Werner. Foto: Mara Eggert

Von Heide Seele

Die klassische Zwei-Paare-Konstellation, aber in einer neuen Variante. Hannah und ihr Freund Sebastian suchen eine temporäre Wohnung und räumen gerade ihr bisheriges Appartment aus, in dem Roman und seine Frau Magdalena - ebenfalls für nur begrenzte Zeit - ein Zuhause zu finden hoffen. Aus dieser zufälligen Wohnungstausch-Begegnung entwickeln sich Konflikte und Spannungen. So bauscht Informatiker Roman gleich beim Einzug das für seinen W-Lan-Anschluss fehlende Benutzerkennwort zur Katastrophe auf.

Ute Richter inszenierte ihr jüngstes Stück "Wir lieben und wissen nichts", das 2012 am Schauspiel Frankfurt uraufgeführt wurde und mittlerweile auch in anderen Städten läuft, mit spürbarer Sensibilität für das Heidelberger Zimmertheater. Autor ist Moritz Rinke, einstiger Redakteur beim Tagesspiegel Berlin. 2002 bearbeitete er die "Nibelungen" als Auftragswerk für die Nibelungenfestspiele in Worms, und 2010 kam er mit seinem Roman "Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel" in die Bestsellerlisten.

Das Heidelberger Zimmertheater-Publikum wird sich seinen Namen nun merken, denn im Verlauf der Aufführung rückten ihm die Nöte und Lebensansprüche der vier Protagonisten immer näher. Die größte Sympathie mochte da mancher für den Hausmann Sebastian (Armin Schlagwein) empfinden, den so nachdenklichen wie gesprächigen Kulturhistoriker, der mit seiner Karrierefrau Hannah, temperamentvoll gespielt von Ines Buchmann - sie gibt Zen-Kurse für gestresste Manager - immer mitreisen muss und sich doch am liebsten in seine Bücher verkriechen würde.

In Computerfreak Roman (Christian Werner) steht ihm eine krasse Kontrastfigur gegenüber, denn der gibt sich knallhart, ist von seinem Job besessen und weiß nicht, dass er ihn gar nicht mehr hat. Seine Frau Magdalena (Anja Barth) ist ein eher weicher Typ, Tierpsychologin und von der eher zurückhaltenden Art. Die Komik des Stücks und seiner Heidelberger Umsetzung resultiert denn auch entscheidend aus den gegensätzlichen Charakteren, ihren unterschiedlichen Lebenserwartungen und den sich daraus ergebenden Problemen.

Die von Ute Richter gestaltete Bühne spiegelt die Umzugssituation mit herumliegenden Bücherstapeln sowie einem halb ausgeräumten Regal, und Gerlinde Britsch symbolisiert in ihrem auf einer alten Darstellung basierenden Bild die Kopfgeburten der Akteure.

Die vier sind verbal immer in Aktion, und in ihren emotional aufgeheizten Gesprächen geht es immer mehr ans "Eingemachte". Obwohl sich bei den Konflikten der zwei Paare Assoziationen an Edward Albee oder Yasmina Reza ergeben, steht bei Rinke doch eher das Bestreben, eine Zeitdiagnose zu liefern, im Vordergrund, denn der von seiner Arbeit getriebene Roman erscheint wie eine Maus im Laufrad - ähnlich wie Hannah, die nicht müde wird zu betonen, dass ihr die Ernährerrolle in der Ehe obliegt und sie (nicht nur deshalb) endlich zu ihren Managerkursen in Zürich reisen muss. Der fast autistisch in sich ruhende Sebastian scheint sich dagegen selbst genug zu sein, und Romans Frau Magdalena gerät in Selbstvergessenheit, wenn sie von ihren psychologischen Erfahrungen mit Tieren erzählt.

Das aneinander Vorbeireden des Quartetts erzeugt eine absurde Mischung aus Komik und Tragik. Als dann alles aus dem Ruder zu laufen scheint, fällt ein Schuss... Ute Richter beweist bei ihrer Inszenierung wieder ihr vorzügliches Gefühl für "timing", zeichnet die vier Kontrastfiguren in scharfen Konturen und sorgt dafür, dass sie ihre Pointen lässig fallen lassen. Der Zuschauer hat daran seinen Spaß und kommt sich vor, wie die Spinne, die einen in ihrem Netz gefangenen Käfer beobachtet. "Das Netz" übrigens spielt eine nicht geringe Rolle in diesem zeitkritischen Schauspiel.

Fi Info: Heidelberger Zimmertheater, bis Ende Januar 2014. Kartentelefon: 06221 / 21 069.