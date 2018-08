Von Sören Sgries

Kurze, nebenher aufgeschnappte Gesprächsfetzen sollte man nicht überbewerten. Trotzdem: Der junge Mann, der erst entgeistert die Kassierin in der Halle02 anguckt, dann seine Freundin, um schließlich doch mit einem Seufzer fast 50 Euro für zwei Karten zu zahlen, dürfte kein Einzelfall sein. "Prag? Ich habe doch gar keine Ahnung, was für Musik die machen", mault er. Tatsächlich startet "Prag" die erste Tour nach dem Debütalbum "Premiere" vor allem als "Nora-Tschirner-Band" - ein Promi-Bonus, der in der Vorverurteilung nicht unbedingt Punkte bringt. Vollkommen zu Unrecht.

Denn auch wenn die Musiker mit reichlich Verspätung auf die Bühne treten, gönnen sie sich keine Starallüren. Und: Nora Tschirner tritt zwar selten in den Hintergrund, ist aber eben nur eine von drei zentralen Figuren auf der Bühne. Mit Hauptsänger Erik Lautenschläger liefert sie sich charmante Wortgefechte, Gitarrist Tom Krimi dominiert den live doch erstaunlich druckvollen Sound der Gruppe. Reichlich Unterstützung bekommen sie von einem kleinen "Kammerorchester", das das Prager Filmorchester ersetzen muss, das die Studioaufnahmen begleitete: Geigen, Cello, Trompete, Bass, Schlagzeug, Keyboard - alles ist vertreten. Stilistisch spielen "Prag" vor allem retro auf - und passen damit hervorragend in die Wohnzimmeratmosphäre der kleineren Halle01, mit flackernden Glühlampen, tiefroten Strukturtapeten und goldenen Prunkbilderrahmen.

Klänge wie aus alten Italowestern schweben über den Songs, es gibt reichlich Chanson-Anleihen, die Violinen schwelgen, und zwischendurch meint man gar, das eine oder andere Udo-Jürgens-Zitat stehe im Raum. Es ist ein Genuss, in diesen Sphären zu versinken. Insbesondere dann, wenn die Musiker aufdrehen, Trompete und Krimis Gitarre in Wettstreit treten, der Groove das Ruder übernimmt. Dann tanzt das Publikum - und Nora Tschirner mit Rassel mittendrin.

Überhaupt, das Publikum: Eher übersichtlich ist sie ja, die Menge, die sich da vor der kleinen Bühne versammelt hat. Aber offenbar hat es gefunkt - zumindest können das die Bühnenprofis glaubhaft vermitteln, scherzen befreit, müssen zwischendurch hart gegen den Lachkrampf ankämpfen. Tschirner plaudert sowieso ohne Punkt und Komma. "Sind eure Reichen hier cooler als in Berlin?", fragt sie gleich zu Beginn, in Erinnerung an ihren vorherigen Altstadtbummel. Dann baut sie, die Hochschwangere, ihre Ginger-Ale-Lust (gibt es nicht an der Bar) zum Running-Gag auf - bis ihr ein Fan schließlich doch das Getränk reichen kann. Wo das her ist? "Von der Tanke, echt? Ich muss aufpassen mit meinen Witzen", steht sie plötzlich gerührt und begeistert da. Und trinkt fortan mit Hingabe Ginger Ale.

Warum die Zuhörer in das Konzert gekommen waren, ob sie die Filme "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" kannten oder doch die Songs "Sophie Marceau", "Bis einer geht" und "Warten" - am Ende zählte das nicht mehr. Ja, es gab viel zu lachen. Ja, es wurde manchmal ganz schön gefühlsselig. Aber für leichte romantische Komödien steht "Prag" trotzdem nicht, sondern einfach nur für richtig gute Musik.